Miksi Michael Saylorin Strategy menestyy Bitcoinia paremmin?

Miljardööri Michael Saylor, Strategy-yhtiön hallituksen puheenjohtaja, on jälleen kerran turvautunut X-alustaan selittääkseen, miksi $MSTR-osakkeet käyvät kauppaa Bitcoinin nettovarallisuusarvon (NAV) yläpuolella.

Julkaisussaan Saylor selitti tämän edun johtuvan neljästä keskeisestä tekijästä: luottoamplifikaatio (Credit Amplification), optioetu (Options Advantage), passiiviset rahavirrat (Passive Flows) ja parempi institutionaalinen pääsy (Superior Institutional Access) — hyödyistä, joita osake- ja velkainstrumentit tarjoavat hyödykeomaisuuseriin, kuten Bitcoiniin, verrattuna.

Luottoamplifikaatio: Strategy käyttää vipuvaikutusta Bitcoin-altistuksen maksimoimiseksi

Strategy hyödyntää älykästä velkavipua saavuttaakseen 2x–4x Bitcoin-altistuksen amplifikaation. Tämän tason velkaperusteinen positiointi ei ole saatavilla spot Bitcoin ETP:ille tai suoriin Bitcoin-omistuksiin.

Hyödyntämällä strategisesti luottomarkkinoita MSTR voi parantaa tuottoja Bitcoinin hinnan noustessa ja moninkertaistaa suotuisien markkinaliikkeiden vaikutuksen. Tämä lähestymistapa lisää kuitenkin myös riskiä laskusuhdanteissa, mikä kuvastaa Saylorin korkean varmuuden pitkän aikavälin Bitcoin-panosta.

Optioetu: syvemmät ja likvidimmät johdannaismarkkinat

Toinen erottava tekijä on Strategyn yli 100 miljardin dollarin avoin positio optiomarkkinoilla. Vertailun vuoksi spot Bitcoin ETP:illä on noin 30 miljardia dollaria, kun taas CME:n Bitcoin-futuureilla on noin 20 miljardia dollaria avointa positiota.

Tämä likviditeetti ja markkinasyvyys antavat MSTR:lle enemmän joustavuutta institutionaalisille kauppiaille ja suojaajille, tehden siitä dynaamisemman työkalun suurimittaisiin strategisiin liikkeisiin kuin Bitcoin itse.

Passiiviset rahavirrat: indeksilistaukset tuovat vakaata pääomaa

Toisin kuin Bitcoin tai sen ETP:t, Strategy hyötyy passiivisista rahavirroista, koska se sisältyy suuriin osakeindekseihin, kuten NASDAQ 100, MSCI ja Russell 1000.

Tämä tarkoittaa, että kun sijoittajat laittavat rahaa indeksirahastoihin ja ETF:iin, jotka seuraavat näitä vertailuindeksejä, osa pääomasta virtaa automaattisesti MSTR-osakkeisiin. Tämä jatkuva kysyntä luo rakenteellisen myötätuulen MSTR:n markkinakehitykselle ja kasvattaa sen preemiota Bitcoinin NAV:iin nähden.

Institutionaalinen pääsy: suuremmat pääomamarkkinat kuin Bitcoinilla

Institutionaalinen pääsy on ehkä selkein Strategyn etu. Yhtiön osake- ja velkaprofiili tarjoaa pääsyn arviolta 35 biljoonan dollarin osakemarkkinoihin ja 60 biljoonan dollarin velkamarkkinoihin.

Vertailun vuoksi spot Bitcoin ETP:t ulottuvat noin 700 miljardin dollarin yksityiseen pääomaan, ja fyysisen Bitcoinin markkina-arvo on alle 150 miljardia dollaria. Tämä laajempi institutionaalinen ulottuvuus antaa MSTR:lle enemmän kanavia pääoman houkuttelemiseen, rahoitusstrategioiden toteuttamiseen ja altistuksen skaalaamiseen.

Saylorin julkaisu vahvistaa hänen ydinsanomansa: Strategy ei ole vain Bitcoinin korvike — se on vivutettu, institutionaalisesti integroitu ajoneuvo, joka yhdistää perinteisten osakemarkkinoiden edut tarkasti kohdennettuun Bitcoin-strategiaan. Sijoittajille, jotka etsivät vahvistettua Bitcoin-altistusta syvällä markkinainfrastruktuurilla, Saylorin mukaan $MSTR tarjoaa ainutlaatuisen edun.

“Japanin Strategy” Metaplanet teki kovan tilin Q2:lla

“Japanin Strategy” eli Bitcoin-yhtiöksi muuntautunut Metaplanet Inc saavutti huikean 468 %:n Bitcoin-tuoton vuoden 2025 toisella neljänneksellä keräten 18 113 BTC:tä, joiden arvo on 2,1 miljardia dollaria.

Tämän ansiosta yhtiöstä on tullut maailman neljänneksi suurin yrityskohtainen Bitcoin-omistaja ja Aasian suurin, sekä maailman paras yhtiösuorittaja 55 000 pörssilistatun yhtiön joukosta vuonna 2024.

Lähde: Metaplanetin Q2-raportti

Strateginen muutos majoitusalalta digitaalisiin varoihin tuotti tulosta

Tokiolainen pörssiyhtiö, joka siirtyi hotellitoiminnasta digitaalisiin varoihin toimitusjohtaja Simon Gerovichin johdolla, on kokenut yli 1 000 %:n osakkeenomistajien kasvun vuodessa saavuttaen 128 000 osakkeenomistajaa aggressiivisen Bitcoin-treasury-strategiansa ansiosta.

Entinen Goldman Sachsin johdannaiskauppias on ohjannut Metaplanetin kohti kunnianhimoista “555 Million Plan” -suunnitelmaa, jonka tavoitteena on 210 000 BTC vuoteen 2027 mennessä, mikä vastaisi noin 1 %:a Bitcoinin kokonaisvarannosta.

Q2-raportin mukaan yhtiö teki 816 miljoonan jenin liiketuloksen 1 239 miljoonan jenin liikevaihdolla, mikä johtui pääasiassa Bitcoin Income Generation -segmentistä, joka tuotti 1 131 miljoonaa jeniä BTC myytyjen osto-optioiden kautta.

Lähde: Metaplanetin Q2-raportti

Metaplanetin tulos eroaa Strategyn Q2-tuloksista, jossa yhtiö kirjasi 14,05 miljardin dollarin realisoitumattomat Bitcoin-voitot pitäen hallussaan 628 946 BTC:tä keskihintaan 73 288 dollaria.

Strategy on myös käynnistänyt 4,2 miljardin dollarin etuoikeutettujen osakkeiden ohjelman lisä-Bitcoinin hankkimiseksi, säilyttäen asemansa maailman suurimpana yrityskohtaisena omistajana.

Innovatiivinen rahoitus vauhdittaa eksponentiaalista Bitcoin-keräysstrategiaa

Metaplanet on tuplannut Bitcoin-omistuksensa noin 60 päivän välein viimeiset 475 päivää, hankkien keskimäärin 36,96 BTC:tä päivässä sen jälkeen, kun se omaksui Bitcoin-standardin huhtikuussa 2024.

Yhtiön markkina-arvo on noussut 555 miljardilla jenillä Bitcoin-strategian käynnistämisen jälkeen, mikä vastaa vuositasolla 2 260 %:n tuottoa.

Yhtiö on jättänyt hyllyrekisteröinnit ikuisten etuoikeutettujen osakkeiden liikkeeseenlaskusta enintään 555 miljardin jenin arvosta kahden vuoden aikana, odottaen osakkeenomistajien hyväksyntää 1. syyskuuta pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Innovatiivinen rahoitusrakenne tähtää Japanin monen biljoonan jenin korkomarkkinoiden muuttamiseen Bitcoinin keräysmoottoriksi.

Metaplanet on käyttänyt nollakorkoisia vaihtovelkakirjoja 270,36 miljardin jenin arvosta ja hankkinut 9,09 miljardia jeniä liukuvan hinnan optio-oikeuksilla.

Lähde: Metaplanetin Q2-raportti

Yhtiö keräsi lisäksi 12,75 miljardia jeniä laskemalla liikkeeseen ikuisia etuoikeutettuja osakkeita strategisille sijoittajille, monipuolistaen rahoituslähteitä perinteisten osakeantien ulkopuolella.

Ikuisissa etuoikeutetuissa osakkeissa A-luokka tarjoaa vakaat osingot ja alhaisemman volatiliteetin, kun taas B-luokkaan sisältyy muunto-oikeudet Bitcoinin nousun hyödyntämiseksi.

Liikkeeseenlasku on rajattu 25 %:iin BTC:n nettovarallisuusarvosta osinkotaakan hallitsemiseksi ja riskienhallinnan vahvistamiseksi laskumarkkinoilla.

Kryptoalan kasvu kiihtyy yritysoston saavuttaessa uusia huippuja

Keskiviikkona Circle Internet Group raportoi 658 miljoonan dollarin kokonaisliikevaihdon, mikä on 53 % enemmän kuin vuotta aiemmin, USDC:n tarjonnan kasvaessa 65,2 miljardiin dollariin ja merkityksellisten lompakko-osoitteiden määrän noustessa 68 %:lla 5,7 miljoonaan käyttäjään.

Stablecoin-liikkeeseenlaskijan vahva talousperusta tukee laajempaa digitaalisten omaisuuserien ekosysteemiä ja mahdollistaa yritysten Bitcoin-omaksumisen.

Strategy S&P 500 -indeksin portilla

Kun Metaplanet kasvaa tasaisesti, Strategy on viime aikoina kohdannut useita ryhmäkanteita, joissa väitetään yhtiön antaneen harhaanjohtavia lausuntoja Bitcoin-strategian kannattavuudesta ja riskeistä.

Pomerantz LLP nosti kanteen osakkeenomistajien puolesta, jotka ostivat osakkeita huhtikuun 2024 ja huhtikuun 2025 välillä, viitaten 5,9 miljardin dollarin realisoitumattomaan tappioon, joka paljastettiin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.

Näistä haasteista huolimatta talousanalyytikko Jeff Walton laski viime kuussa, että Strategyllä on 91 %:n mahdollisuus päästä S&P 500 -indeksiin, jos Bitcoin pysyy korkealla tasolla yli 100 000 dollarissa koko kolmannen neljänneksen ajan.

Yhtiön on täytettävä vaatimus positiivisista kumulatiivisista tuloksista neljän peräkkäisen neljänneksen aikana, ja Q2-tulos riippuu vahvasti Bitcoinin käyvän arvon kehityksestä.

Metaplanet taas tarjoaa japanilaisille sijoittajille säännellyn Bitcoin-altistusvälineen noin 20 %:n pääomatuloverolla verrattuna jopa 55 %:iin suoriin Bitcoin-omistuksiin.

Lähde: Metaplanetin Q2-raportti

Yhtiö on NISA-kelpoinen verovapaisiin sijoituksiin, toisin kuin spot Bitcoin, ja tarjoaa samalla operatiivista kassavirtaa ja marginaalikaupan mahdollisuuden Japanin arvopaperimarkkinoiden kautta.

Yhtiön aggressiivinen hankinta-aikataulu on inspiroinut yrityksiä ympäri maailmaa, kuten SharpLink Gaming, omaksumaan samankaltaisia strategioita Ethereumin suhteen.

Metaplanet sijoittuu 22. sijalle Japanissa kaupankäyntivolyymilla mitattuna viimeisen 100 päivän aikana, edustaen merkittävää osuutta Tokyo Standard Marketin vaihdosta institutionaalisen kysynnän kasvaessa.