Bitcoin jatkaa alamäkeään – hinta noin 111 000 dollaria

Kirjoittaja Tanja Elo Kirjoittaja Tanja Elo Lisätietoja kirjoittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Elokuuta 27, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on tällä hetkellä hieman yli 111 000 dollarissa. Nousua on tullut noin 0,7 prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana. Bitcoinin markkina-arvon on tällä hetkellä noin 2,22 biljoonaa dollaria.

Numeroiden takana institutionaalinen ja valtiollinen toiminta muokkaa Bitcoinia kohti globaalia reserviomaisuutta. Lohkoketjuanalytiikkayhtiö Arkham Intelligence kertoo, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat omistaa yli 6 300 BTC:tä, noin 700 miljoonan dollarin arvosta, jotka on hankittu suoraan valtion tukeman louhinnan kautta.

Varannot liittyvät Citadel Miningiin, yhtiöön, joka on kytköksissä Abu Dhabin kuninkaalliseen perheeseen International Holding Companyn (IHC) kautta.

🇦🇪 Arkham reveals that the UAE holds $700M in Bitcoin through Citadel Public Mining Group.



This makes the UAE one of the largest sovereign #Bitcoin holders. pic.twitter.com/WrUH2rc5kh — Cryptic (@Cryptic_Web3) August 26, 2025

Tämä vahvistaa, että Arabiemiirikunnat on edellä El Salvadoria mutta Bhutanin takana, joka on kuudenneksi suurin valtioiden Bitcoin-haltija. Aiemmin liikkui huhuja, että Arabiemiirikunnilla olisi 420 000 BTC:tä, mutta tämä on sittemmin kumottu.

Vaikka määrä on paljon pienempi kuin Kiinalla, Yhdysvalloilla tai Iso-Britannialla, joilla yhdessä on lähes 200 000 BTC:tä, Arabiemiirikuntien suora louhintastrategia viestii määrätietoisesta pyrkimyksestä kerätä Bitcoinia osaksi maan reservivarantoja.

Fed-kiista lisää Bitcoinin houkuttelevuutta suojana

Bitcoinin tarina vaihtoehtoisena reserviomaisuutena sai lisäpontta Yhdysvaltain poliittisesta kuohunnasta. Presidentti Donald Trump sanoo erottaneensa Federal Reserven johtokunnan jäsenen Lisa Cookin syyttäen tätä väärinkäytöksistä asuntolainadokumenttien osalta. Cook kiistää syytökset, eikä Trump voi erottaa häntä oikeusasiantuntijoiden mukaan ennen toimikauden päättymistä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Cook aikoo nostaa kanteen estääkseen Trumpia erottamasta häntä. Tämä käynnistää mahdollisesti pitkän oikeustaistelun Valkoisen talon pyrkimyksestä vaikuttaa Yhdysvaltain rahapolitiikkaan.

“Hänen yrityksensä erottaa Cook pelkän suosituskirjeen perusteella on vailla tosiasiallista tai oikeudellista perustaa. Aiomme nostaa kanteen tätä laitonta toimenpidettä vastaan”, Cookin asianajaja, tunnettu washingtonilainen juristi Abbe Lowell, sanoi lausunnossaan.

The dollar weakened against every major peer after President Donald Trump moved to oust Federal Reserve Governor Lisa Cook from her post, denting sentiment toward the world’s reserve currency https://t.co/1xJCfDbMm9 — Bloomberg (@business) August 26, 2025

Tapaus on herättänyt huolta Federal Reserven riippumattomuudesta, joka on olennainen globaalin sijoittajaluottamuksen kannalta. Analyytikot, kuten Alex Obchakevich Obchakevich Researchilta, varoittavat, että keskuspankin politisoituminen voi heikentää dollarin asemaa maailman reservivaluuttana.

Kryptoasiantuntijat huomauttavat, että tällainen epävakaus voi vahvistaa Bitcoinin asemaa suojana keskuspankkien toimenpiteitä vastaan. Vaikka BTC ei ole vielä valmis korvaamaan dollaria, sen tunnustaminen poliittisesti neutraalina omaisuuseränä kiihtyy epävarmuuden hetkinä.

Sequansin 200 miljoonan dollarin Bitcoin-treasury-suunnitelma

Samaan aikaan yritysten omaksuminen kasvaa. Pariisilainen puolijohdeyhtiö Sequans Communications (NYSE: SQNS) ilmoitti suunnitelmistaan kerätä jopa 200 miljoonaa dollaria osakeannilla kasvattaakseen Bitcoin-reservejään.

Yhtiöllä on jo yli 3 000 BTC:tä (331 miljoonaa dollaria), ja se on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen 100 000 BTC vuoteen 2030 mennessä.

French Chipmaker Sequans Plans $200 Million Share Sale to Build Bitcoin Treasury

► https://t.co/MWzXsssLmt https://t.co/MWzXsssLmt — Decrypt (@DecryptMedia) August 26, 2025

Toimitusjohtaja Georges Karam sanoi, että varat käytetään ”harkiten” yrityksen treasury-varannon vahvistamiseksi. Vaikka osakeanti voi laimentaa nykyisten osakkeenomistajien omistuksia, analyytikot katsovat, että yrityksen kasvun kytkeminen Bitcoinin keräämiseen kuvastaa laajempaa trendiä pörssiyhtiöiden keskuudessa.

Sequansin liike muistuttaa MicroStrategyn strategiaa, jossa BTC:stä on tehty yhtiön taseen selkäranka.

Bitcoin hintaennuste 27.8.2025

Analyytikot sanovat, että Bitcoin on “hiuskarvan varassa”, kun hinta koskettaa tukikanavan alalaitaa. Lasku alle 111 000 dollarin voisi johtaa suurempiin pudotuksiin, sillä 108 695–110 000 dollarin alue toimii viimeisenä puolustuslinjana ennen syvempiä tasoja.

Laajemmin tarkasteltuna institutionaalinen kysyntä pysyy yhä vahvana, mutta lyhyemmän aikavälin treidaajat puntaroivat, onko Bitcoinin kesäralli tullut tiensä päähän.

Teknisesti Bitcoinin kurssi konsolidoituu laskevassa kanavassa saavutettuaan 124 450 dollarin huipun aiemmin tässä kuussa. 50 jakson SMA tasolla 113 495 dollaria estää nousuyrityksiä, kun taas lyhyen aikavälin tuki on 111 000 dollarissa.

Momentum on sekavaa: RSI on 46:ssa, mikä viittaa toipumisen alkuun, ja MACD on tasoittumassa, mikä vihjaa myyntipaineen hiipuvan.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Jos Bitcoin murtautuu yli 116 850 dollarin, härät voivat testata uudelleen 120 900 dollaria ja lopulta elokuun huipun 124 450 dollaria. Jos taas 110 000 dollaria ei kestä, voi edessä olla lasku kohti 108 695 ja 105 150 dollaria. Tämä voi toisaalta avata paikan ostaa Bitcoinia hetkellisestä alennusmyynnistä.

Valtioiden akkumulointi, yritysten treasury-strategiat ja Fedin kaoottisuus tekevät Bitcoinin romahduksesta epätodennäköisempää ja noususta todennäköisempää. Jos momentti pitää, Bitcoin voi palata 130 000 dollariin ja vahvistaa asemansa maailman digitaalisena reserviomaisuutena.

Ennakkomyynti: Bitcoin Hyper ($HYPER) yhdistää Bitcoinin turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper ($HYPER) asemoituu ensimmäiseksi Bitcoinin omaksi Layer 2 -ratkaisuksi, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM). Sen tavoitteena on laajentaa Bitcoin-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikot.

Yhdistämällä Bitcoinin verrattoman turvallisuuden Solanan tehokkaaseen arkkitehtuuriin projekti avaa ovia täysin uusille käyttötapauksille, kuten BTC:n saumattomalle sillalle ja skaalautuvalle dApp-kehitykselle.

Tiimi on painottanut luottamusta ja skaalautuvuutta: projekti on auditoitu Consultin toimesta sijoittajien vakuuttamiseksi sen pohjasta.

Momentum kasvaa nopeasti. Ennakkomyynti on jo ylittänyt 12,1 miljoonaa dollaria, ja vain rajallinen määrä on jäljellä. Tässä vaiheessa HYPER-tokenien hinta on vain 0,012805 dollaria — mutta se nousee ennakkomyynnin edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita viralliselta Bitcoin Hyper -sivustolta kryptolla tai pankkikortilla.

Klikkaa tästä osallistuaksesi ennakkomyyntiin

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.