Kryptopörssi Binance jatkaa hallitsemista vuoden 2025 uusien kryptovaluuttojen markkinassa ja on ottanut selkeän johtoaseman spot-kaupankäynnin volyymissa, kertoo tuore analyysi CryptoQuantin Crypto Dashboardista.

Pörssi on onnistunut yhdistämään sekä skaalan että likviditeetin, vahvistaen rooliaan ensisijaisena kauppapaikkana sijoittajille, jotka haluavat varhaisen pääsyn tuoreisiin listauksiin, analyytikot CryptoQuantilta toteavat.

Binance säilytti vahvan johtoaseman

Tähän mennessä vuonna 2025 Binance on mahdollistanut yhteensä 133 miljardin dollarin kaupankäyntivolyymin uusille kryptolistauksille. Päivittäinen aktiivisuus on viime kuukauden aikana yltänyt noin 1,1 miljardiin dollariin, mikä korostaa sekä likviditeetin syvyyttä että käyttäjien sitoutumista.

CryptoQuantin mukaan Binance vastaa 34 prosentista vuoden 2025 uusien listattujen tokenien spot-kaupankäyntivolyymista, ja viimeisimpien tietojen mukaan päivittäinen volyymi on ollut 308 miljoonaa dollaria. Heinäkuun 10. päivänä alusta saavutti huippunsa 54 prosentin markkinaosuudella, jolloin päivittäinen kaupankäynti nousi lähes 948 miljoonaan dollariin.

Tiedot osoittavat Binancen jatkuvan kyvyn houkutella sekä yksityis- että institutionaalisia sijoittajia uusiin listauksiin – trendi, joka sementoi sen kilpailuedun suhteessa muihin pörsseihin.

Kilpailu kiristyy

Vaikka Binance johtaa kenttää, myös muut suuret pörssit osoittavat vahvaa kasvuvauhtia. HTX (entinen Huobi) on käsitellyt tänä vuonna 38 miljardin dollarin edestä uusien tokenien volyymia, kun taas Bybit ja MEXC seuraavat tiiviisti 35 miljardilla ja 34 miljardilla dollarilla.

Tämä kuvastaa treidaajien monipuolistuvaa kiinnostusta, kun useat alustat kilpailevat aggressiivisesti saadakseen varhaisvaiheen likviditeettiä uusille tokeneille.

Päivittäisellä tasolla HTX ja MEXC ovat vahvistaneet asemiaan, vastaten 22 ja 15 prosentista kaupankäyntivolyymia CryptoQuantin mukaan. Nämä luvut osoittavat kilpailuasetelmien muuttuvan, kun pienemmät pörssit lisäävät panostuksiaan listausmarkkinoilla houkutellakseen aktiivisia treidaajia.

Analyysi keskittyi korkean listaustahdin pörsseihin

CryptoQuantin analyysi keskittyi pörsseihin, joilla oli suhteellisen korkea listaustahti vuonna 2025 – erityisesti niihin, jotka ovat lisänneet 19–31 uutta tokenia vuoden aikana.

Tähän ryhmään kuuluu laaja kirjo spekulatiivisia ja niche-projekteja, kuten BIO, AIXBT, CGPT, COOKIE, SOLV, TRUMP, BERA, 1000CHEEMS, LAYER, KAITO, SHELL, GPS, BMT, NIL, PARTI, MUBARAK, BROCCOLI714, TUT, BANANAS31, GUN, BABY, ONDO, BIGTIME, VIRTUAL, KERNEL, WCT, HYPER, INIT, SIGN, STO, SYRUP ja KMNO.

Meme-lähtöisten ja teemallisten tokenien mukanaolo osoittaa yksityissijoittajien jatkuneen kiinnostuksen monimuotoisiin projekteihin – mutta myös riskit, jotka liittyvät näin nopealiikkeisiin markkinoihin.

Binance määrää tahdin uusien kryptojen suhteen

Havainnot osoittavat, kuinka Binancen ensimmäisen liikkujan etu ja skaalautuvuus jatkavat tahdin määräämistä uusien tokenien kaupankäynnissä. Samaan aikaan HTX:n, Bybitin ja MEXC:n kasvava läsnäolo kertoo yhä kilpailullisemmasta markkinasta vuonna 2025.

Kun uusia tokeneita tulee markkinoille ja likviditeetin kysyntä jakautuu useille alustoille, pörssit todennäköisesti tehostavat toimiaan listauksien varmistamiseksi ja käyttäjien houkuttelemiseksi.

Treidaajien näkökulmasta data havainnollistaa likviditeetin keskittymistä muutamalle alustalle. Binance on edelleen selvä markkinajohtaja – mutta ei enää ilman kilpailijoita.

Binance kiristää otettaan

Heinäkuussa CryptoQuantin puolivuotisraportti paljasti, että Binance nousi selkeäksi markkinajohtajaksi useissa vaihdannan mittareissa vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Vaikka Coinbase säilyttää vahvan institutionaalisen aseman ja kilpailijat kuten OKX, Bybit ja Bitget houkuttelevat johdannaiskaupan käyttäjiä, Binancen ylivoima ulottuu sekä yksityisiin että institutionaalisiin käyttäjäkantoihin.

Mitä ovat uudet kryptovaluutat?

Uudet kryptovaluutat ovat digitaalisia projekteja, jotka tulevat markkinoille joko ennakkomyynnin kautta tai pörssilistautumisen yhteydessä.

Ne houkuttelevat sijoittajia erityisesti lupaamillaan korkeilla tuotto-odotuksilla sekä mahdollisuudella osallistua innovatiivisiin hankkeisiin jo varhaisessa vaiheessa. Kryptovaluuttamarkkinoiden nopeatempoisessa ympäristössä aikainen liikkeellelähtö voi parhaimmillaan tarjota huomattavia taloudellisia etuja.

Monet sijoittajat hakevat uusia kryptovaluuttoja ennakkomyynneistä, sillä näissä vaiheissa hinnat ovat yleensä alhaisempia ja potentiaalinen arvonnousu suurta. Näin tehdään ennen kaikkea, kun kyseessä ovat niin sanotut meemikolikot.

Kun uusi kryptovaluutta saa listauksen merkittävissä pörsseissä, kuten Binance tai Coinbase, sen hinta voi nousta nopeasti. Pörssilistautuminen tuo projektille paitsi uskottavuutta, myös näkyvyyttä ja laajempaa sijoittajapohjaa.

Uusien kryptovaluuttojen viehätys ei kuitenkaan perustu ainoastaan nopeaan arvonnousuun. Useat hankkeet pyrkivät mullistamaan toimialoja uusilla ratkaisuilla, kuten hajautetun rahoituksen (DeFi) palveluilla tai NFT-teknologian hyödyntämisellä. Näiden projektien tavoitteena on usein ratkaista todellisia ongelmia lohkoketjuteknologian avulla, mikä lisää niiden houkuttelevuutta pitkäaikaisina sijoituskohteina.

Sijoittajien kannattaa kuitenkin muistaa, että uudet kryptovaluutat sisältävät aina huomattavia riskejä. Suuri osa projekteista ei koskaan saavuta lupaustensa mukaista menestystä. Syynä voivat olla rajalliset resurssit, heikko tiimi, epäselvä roadmap tai markkinoinnin puute. Kryptomarkkinoilla epäonnistuminen voi tapahtua nopeasti, joten perusteellinen taustatutkimus on välttämätöntä.

Onnistumisen mahdollisuudet kasvavat, kun uusi kryptovaluutta tarjoaa selkeän käyttötarkoituksen, vahvan teknologian ja kokeneen kehitystiimin. Lisäksi aktiivinen yhteisö ja tehokas markkinointistrategia voivat antaa projektille kilpailuetua ja edistää sen laajempaa hyväksyntää. Likviditeetti ja kaupankäynnin volyymi ovat myös avainasemassa: mitä helpommin valuuttaa voi ostaa ja myydä, sitä houkuttelevampi se on sijoittajille.

Vuonna 2025 uudet kryptovaluutat herättävät suurta kiinnostusta, mutta sijoittajien on suhtauduttava niihin varauksella. Hajauttaminen useisiin projekteihin, aikainen osallistuminen ennakkomyyntiin ja aktiivinen markkinoiden seuranta voivat parantaa onnistumisen todennäköisyyttä. Samalla on kuitenkin tärkeää tiedostaa, että riski on aina olemassa. Uudet kryptovaluutat tarjoavat jännittäviä mahdollisuuksia, mutta ne vaativat sijoittajilta huolellisuutta, harkintaa ja pitkäjänteisyyttä.