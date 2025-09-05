Voiko XRP nousta 10 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä?

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja toimittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 5, 2025

Vahvat tekniset ja fundamenttipohjat ovat houkutelleet sijoittajia kryptovaluutta XRP:n pariin. Tämä on synnyttänyt aallon optimistisia XRP-hintaennusteita.

Kryptoanalyytikko Ali Martinez kertoo viestipalvelu X:ssä, että valaat ovat keränneet 340 miljoonaa XRP:tä elokuun kahden viimeisen viikon aikana, nostaen kokonaisomistuksensa lähes 7,84 miljardiin tokeniin.

Whales have bought 340 million $XRP in the last two weeks! pic.twitter.com/dQDLq1vkVW — Ali (@ali_charts) August 31, 2025

Markkinaosapuolet ovat yhä vakuuttuneempia siitä, että altcoin saa pian säännellyn aseman perinteisillä rahoitusmarkkinoilla, sillä Polymarketin ennustusmarkkinat hinnoittelevat 91 %:n todennäköisyyttä spot ETF:n hyväksynnälle.

Optimismi on lähes yksimielistä, ja Bloombergin analyytikot arvioivat 95 %:n todennäköisyyttä, että SEC hyväksyy spot XRP ETF:n.

Suurimmalle osalle liikkeellelaskijoista SEC:n lopullinen päätös tulee lokakuussa, mikä voi luoda XRP:lle pohjan reippaalle nousulle tulevina kuukausina.

Erityisesti digitaalisen omaisuuserien CLARITY Act, jonka odotetaan menevän läpi Yhdysvaltain senaatissa lokakuun paikkeilla, voi vapauttaa institutionaalista pääomaa, joka on odottanut sääntelyvarmuutta.

CLARITY Actin tavoitteena on luoda digitaalisten omaisuuserien sääntelykehys antamalla lainkäyttövalta SEC:lle ja CFTC:lle omaisuuserien ominaisuuksien perusteella.

Laki tarjoaisi selkeät reitit digitaalisten omaisuuserien kehittäjille pääoman hankkimiseen ja markkinaosapuolille digitaalisten hyödykkeiden kauppaan samalla asettamalla näille toimijoille tiedonanto- ja vaatimustenmukaisuusvaatimuksia.

Se sallii myös tiettyjen SEC:ssä rekisteröityjen yritysten rekisteröityä kaksoisrekisteröintiin CFTC:n kanssa digitaalisten hyödykkeiden kauppaa varten.

XRP hintaennuste 5.9.2025

Nämä kysyntää tukevat katalyytit voivat viedä XRP:n kurssia ylöspäin lokakuuhun asti, alkaen lähestyvästä breakoutista kuukausia kestäneestä härkälippukuviosta.

XRP / USD 1 päivän kaavio, härkälippukuvio lähestyy breakoutia. Lähde: TradingView.

Konsolidointi lähestyy huippuaan samalla kun momentum-indikaattorit näyttävät varhaisia käännesignaaleja, mikä luo edellytyksiä heinäkuun XRP-nousun jatkumiselle.

Momentum ei kuitenkaan ole vielä kääntynyt selvästi nousujohteiseksi. RSI pyörii edelleen keskiarvon 40 tienoilla, eikä ole onnistunut murtautumaan yli neutraalin 50-tason – merkki ostajien heikosta sitoutumisesta.

Rohkaisevampaa on, että MACD on muodostamassa kultaisen ristin, ylittäen signaaliviivan ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun – asettelu, joka tukee laajempia markkinanarratiiveja.

Koska markkinat hinnoittelevat lähes täyden todennäköisyyden Yhdysvaltain koronlaskuille kahden viikon sisällä, politiikkamuutokset voivat stimuloida uutta kysyntää riskisijoituksille kuten XRP:lle.

BREAKING



🇺🇸 FED WILL CUT RATES IN SEPTEMBER



ODDS ARE NOW 97.6% 🔥 pic.twitter.com/XaJuKT2zZb — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 4, 2025

Jos tämä nousu toteutuu täysin, XRP voi testata uudelleen kesäkuun huippunsa ja nousta jopa 3,70 dollariin.

Mutta kun härkämarkkina kypsyy, momentum voi viedä vielä pidemmälle. Kun XRP saa laajemman jalansijan perinteisessä rahoituksessa – 401(k)-sijoitusten, yrityskassojen ja mahdollisten spot ETF:ien kautta – XRP voi nousta jopa 10 dollariin. Tämä tarkoittaisi XRP:n hinnan kolminkertaistumista lyhyessä ajassa. Se avaisi nyt paikan ostaa XRP:tä.

Ripple tuo sääntely-ystävällisen RLUSD-stablecoinin Afrikkaan kolmen uuden kumppanuuden kautta

XRP:n emoyhtiö Ripple laajentaa Yhdysvaltain dollariin sidotun RLUSD-stablecoininsa saatavuutta Afrikassa yhteistyössä Chipper Cashin, VALR:n ja Yellow Cardin kanssa.

Yhtiö kertoi laajennuksestaan Afrikan markkinoille tiedotteessaan torstaina.

RLUSD on suunniteltu erityisesti institutionaaliseen käyttöön, ja se yhdistää lohkoketjuteknologian hyödyt perinteisen rahoitusmaailman sääntelyvaatimuksiin.

Vuoden 2024 lopulla lanseerattu RLUSD on jo ylittänyt 700 miljoonan dollarin markkina-arvon, mikä osoittaa vahvaa kysyntää sääntelyyn perustuville stablecoineille. Ripple kuvaa RLUSD:n olevan “luottamukseen, hyödyllisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen” perustuva ratkaisu, joka soveltuu niin maksuihin kuin tokenisointiin ja vakuudeksi kauppapaikoilla.

“RLUSD:lle on kasvavaa kysyntää ympäri maailmaa. Olemme innoissamme voidessamme aloittaa jakelun Afrikassa paikallisten kumppaneidemme avulla”, sanoi Ripplen stablecoin-yksikön johtaja Jack McDonald tiedotteessa.

Chipper Cashin toimitusjohtaja Ham Serunjogi näkee RLUSD:n nopeuttavan ja tehostavan rajat ylittäviä maksuja. VALR-pörssin johtaja Farzam Ehsani korostaa RLUSD:n roolia luotettavana digitaalisena dollarina, kun taas Yellow Cardin Chris Maurice pitää stablecoinia tärkeänä osana turvallista maksuinfrastruktuuria.

RLUSD:tä käytetään myös Kenian maaseudulla Mercy Corps Venturesin katastrofiavun pilottihankkeissa, joissa stablecoin toimii vakuutuksena kuivuuden ja rankkasateiden varalle.

RLUSD on jo saatavilla globaalisti mm. Bitstampin, Krakenin, Upholdin ja Mercado Bitcoinin kautta. Ripplen tavoitteena on jatkaa RLUSD:n saatavuuden laajentamista yhteistyössä sääntelyä noudattavien toimijoiden kanssa maailmanlaajuisesti.

Härkämarkkinaan valmistautuvat sijoittajat siirtyvät uuteen lompakkoon – tässä syy

Koska kryptosijoittajat siirtävät varoja pois pörsseistä ja omaan säilytykseen, Best Wallet ($BEST) on nopeasti noussut suosituksi – ei vain turvallisuuden, vaan myös aidon alfa-edun vuoksi.

Sen erottuva ominaisuus, Upcoming Tokens, on sisäänrakennettu kryptoskanneri, joka auttaa käyttäjiä löytämään uusia projekteja ennen kuin ne yleistyvät – täydellinen seuraavan 10X-tokenin ajoissa havaitsemiseen.

Alpha doesn’t wait. Neither should you. 🎯



Upcoming Tokens in Best Wallet puts early-stage projects in your hands. 🌐



1️⃣ See what’s trending before the crowd

2️⃣ Learn about each project with in-app info

3️⃣ Buy and track your tokens all in one place



Download Best Wallet today!… pic.twitter.com/SQofs9A6Na — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 1, 2025

Mutta arvo ei lopu siihen.

$BEST-tokenin haltijat saavat varhaisen pääsyn presaleihin, alennetut transaktiomaksut ja jopa korkeammat staking-tuotot sovelluksen sisällä.

Ja pian julkaistava Best Card mahdollistaa stablecoinien käyttämisen missä tahansa, missä Mastercard käy – yhdistäen Web3:n arkipäivän maksamiseen.

Yli 15,5 miljoonan dollarin tuella Best Walletin presale kerää vakavaa momentumia.

Hanki varhainen pääsy Best Walletin presaleen jo tänään – suoraan Best Wallet tokenin virallisella sivustolla.

Seuraa Best Walletia X:ssä tai Telegramissa pysyäksesi ajan tasalla – mutta älä odota liian pitkään.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.