El Salvador hajautti Bitcoin-omistuksensa 14 osoitteeseen

El Salvador on maailman ensimmäinen maa, jossa Bitcoin hyväksyttiin lailliseksi maksuvälineeksi. Nyt Väli-Amerikan valtio on ryhtynyt toimiin vahvistaakseen kansallisen kryptovaluuttavarantonsa turvallisuutta kvanttitietokoneiden aiheuttaman kasvavan uhan vuoksi.

Perjantaina kansallinen Bitcoin-toimisto ilmoitti jakaneensa maan omistukset – yhteensä 6 284 BTC, joiden arvo ylittää 682 miljoonaa dollaria – 14 eri osoitteeseen.

Tähän asti hallituksen Bitcoin-varanto oli säilytetty yhdessä osoitteessa. Turvallisuusasiantuntijat ovat usein kritisoineet tätä, koska se altistaa julkiset avaimet pitkän aikavälin haavoittuvuuksille.

El Salvador julkaisi julkisen hallintapaneelin Bitcoin-varannoille uudelleenjaon jälkeen

Presidentti Nayib Bukelen alaisuudessa toimiva Bitcoin-toimisto kertoi viestipalvelu X:ssä uudelleenjaon olevan osa laajempaa hanketta. Sillä pyritään parantamaan El Salvadorin ”kansallisen strategisen Bitcoin-varannon” pitkäaikaista turvallisuutta.

Viranomaiset korostivat, että siirto noudattaa parhaita käytäntöjä Bitcoin-säilytyksessä ja heijastaa samalla valmistautumista kvanttitietokoneiden kehittymisen aiheuttamiin turvallisuusuhkiin.

Toisin kuin perinteiset koneet, jotka käsittelevät dataa binaarisina nollina ja ykkösinä, kvanttitietokoneet käyttävät ”kubitteja”, jotka voivat olla useissa tiloissa samanaikaisesti. Tämän ansiosta ne voivat käsitellä valtavia määriä dataa ennennäkemättömällä nopeudella.

Bitcoinin osalta huolenaiheena on Shorin algoritmi, matemaattinen tekniikka, joka esiteltiin vuonna 1999 ja joka riittävän tehokkaalla kvanttitietokoneella voisi murtaa Bitcoinin elliptisen käyrän kryptografian (ECDSA), joka suojaa julkisia ja yksityisiä avaimia.

Uhka on erityisen suuri osoitteille, joiden julkiset avaimet on jo paljastettu tapahtumien kautta.

Kun Bitcoin-siirto lähetetään, julkinen avain näkyy lohkoketjussa, mikä teoriassa antaisi kvanttihyökkääjälle mahdollisuuden laskea yksityinen avain ja siirtää varat ennen kuin tapahtuma vahvistuu.

Jakamalla varat useisiin käyttämättömiin osoitteisiin, joista jokainen sisältää enintään 500 BTC:tä, El Salvador on vähentänyt mahdollisen kvanttihyökkäyksen vaikutuksia. Käyttämätön Bitcoin-osoite, jonka julkinen avain ei ole tiedossa, on huomattavasti vähemmän altis.

Hallitus kertoi ylläpitävänsä läpinäkyvyyttä uuden julkisen hallintapaneelin kautta, joka listaa kaikki varanto-osoitteet ja säilyttää näkyvyyden ilman riippuvuutta yhdestä lompakosta.

Tutkijat: jopa 7 miljoonaa BTC:tä alttiina kvanttiuhille

Päätös kuvastaa kasvavaa kiireellisyyttä kryptosektorilla liittyen kvanttiteknologioiden uhkiin. Kyberturvallisuusasiantuntijat arvioivat, että noin 30 % Bitcoinin kierrossa olevasta tarjonnasta, eli noin 6–7 miljoonaa BTC:tä, on alttiina vanhassa osoiteformaatissa, jotka paljastavat julkiset avaimet suoraan.

Deloitten tutkijoiden mukaan jopa neljännes kaikista Bitcoineista voi tulevaisuudessa olla vaarassa, jos kvanttikoneet kehittyvät odotettua nopeammin.

Varoitukset alan veteraaneilta ovat myös kiihtyneet. Heinäkuussa Naoris Protocolin toimitusjohtaja ja entinen eettinen hakkero David Carvalho varoitti, että vastustajat saattavat jo kerätä lohkoketjudataa ”kerää nyt, pura myöhemmin” -strategialla, tallentaen salattuja tietoja nyt odottaen mahdollisuutta purkaa ne tulevilla kvanttityökaluilla.

Hänen mukaansa tällaiset kyvyt voivat syntyä vuosien, ei vuosikymmenten, sisällä mikä haastaa konservatiivisemmat arviot, jotka sijoittavat ”Q-päivän” vuosien 2027 ja 2030-luvun puolivälin väliin.

Turvallisuusuudistus osuu samaan aikaan kun kvanttitutkimus kiihtyy maailmanlaajuisesti. IBM, Google ja Microsoft pyrkivät kehittämään kvanttisuorittimia, joissa on miljoonia kubitteja – kehitys, joka voisi merkittävästi lyhentää nykyisten salausstandardien murtamiseen kuluvaa aikaa.

Yhdysvaltain viranomaiset, kuten National Institute of Standards and Technology (NIST), ovat suositelleet kvanttivarmaa salausta jo vuodesta 2022.

Finanssialan toimijat ovat alkaneet tunnistaa riskit. BlackRock on nostanut esiin kvanttitietokoneet Bitcoin ETF -hakemuksissaan, ja Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino on myös varoittanut käyttämättömien Bitcoin-lompakoiden mahdollisesta haavoittuvuudesta.

Bukelen päivittäisiä Bitcoin-ostoja koskevat väitteet ristiriidassa IMF:n raportin kanssa

El Salvadorin omaksuma Bitcoin-strategia kehittyy edelleen monella rintamalla, vaikka tuoreet tiedot viittaavat maltillisempaan lähestymistapaan kuin presidentti Nayib Bukele on aiemmin antanut ymmärtää.

Heinäkuun 15. päivänä Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) julkaisi ensimmäisen virallisen arvionsa El Salvadorin Bitcoin-ohjelmasta sen jälkeen, kun maa sai 1,4 miljardin dollarin lainan joulukuussa 2024.

Raportti kumosi kuitenkin Bukelen väitteet päivittäisistä Bitcoin-ostoista, paljastaen, ettei uusia hankintoja ole tehty helmikuun 2025 jälkeen.

Keskuspankin pääjohtaja Douglas Pablo Rodríguez Fuentes ja valtiovarainministeri Jerson Rogelio Posada Molina vahvistivat allekirjoitetussa kirjeessä, että ”julkisen sektorin hallussa olevien Bitcoinien määrä ei ole muuttunut”.

IMF selvensi, että lohkoketjussa viime kuukausina nähdyt siirrot olivat sisäisiä siirtoja kuumien ja kylmien lompakoiden välillä, eivätkä uusia ostoja. Takavarikoidut tai uudelleen kohdennetut varat eivät myöskään kuulu valtion hankintoihin.

IMF kehui hallituksen suunnanmuutosta ja kutsui sitä tärkeäksi askeleeksi kohti pienempiä finanssiriskejä ja parempaa läpinäkyvyyttä. Yksi uudistuksista on asteittainen vetäytyminen Bitcoin-palvelujen julkisesta hallinnoinnista.

Chivo-lompakko, jota aiemmin markkinoitiin Bitcoinin lippulaivatyökaluna, yksityistetään ja siirretään pois valtion hallinnasta heinäkuuhun 2025 mennessä. Viranomaiset sanovat, että tämä siirto vähentää julkisten varojen kuormitusta samalla, kun lompakko pysyy toiminnassa yksityisesti hallinnoituna.

El Salvador haluaa jatkaa edelläkävijänä

Samaan aikaan El Salvador jatkaa asemointiaan symbolisena johtajana Bitcoinin omaksumisessa.

Elokuussa hallitus lanseerasi ”Mitä on raha?” -nimisen talouslukutaito-ohjelman, joka on suunnattu jopa 7-vuotiaille lapsille.

Hallitus myös ilmoitti Bitcoin Históricosta, kansainvälisestä huippukokouksesta, jota kehystetään sekä rahapoliittisen itsemääräämisoikeuden juhlana että digitaalisen muutoksen virstanpylväänä.

Bitcoin Histórico pidetään marraskuussa 2025 San Salvadorissa, ja se kokoaa yhteen valtiollisia toimijoita, teknologiavaikuttajia ja Bitcoin-asiantuntijoita. Tavoitteena on pohtia Bitcoinin roolia kansallisessa politiikassa, pankkijärjestelmissä ja tulevaisuuden taloudessa.

Ohjelmassa on paneeleja, työpajoja ja verkostoitumistapahtumia, joiden keskiössä ovat Bitcoinin käyttötapaukset kehittyvissä maissa, sääntelykehitykset ja teknologiset innovaatiot. El Salvador haluaa tapahtuman avulla vahvistaa asemaansa globaalina Bitcoin-edelläkävijänä.

Vaikka IMF:n raportti osoitti ristiriitaa Bukelen aiempien väitteiden ja todellisen hallituksen toiminnan välillä, El Salvador jatkaa linjaansa Bitcoinin hyödyntämisessä strategisesti – samalla kun se pyrkii lisäämään läpinäkyvyyttä ja vähentämään valtion taloudellista riskiä.

Tämänhetkiset toimet, kuten varojen hajautus, lompakon yksityistäminen ja koulutuskampanjat, viestivät siitä, että Bitcoin on edelleen keskeinen osa maan pitkän aikavälin visiota, mutta nyt lähestymistapa on aiempaa harkitumpi ja turvallisuuslähtöisempi.

Lopullinen vaikutus maan talouteen ja globaaliin asemaan jää nähtäväksi, mutta El Salvadorin tapaus tarjoaa ainutlaatuisen laboratorion muille valtioille, jotka harkitsevat kryptovaluuttojen virallista käyttöönottoa.