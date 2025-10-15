XRP: $200.000 Preisgeld von Ripple kassieren

Maßnahme zur Stärkung der Sicherheit im neuen Kreditprotokoll

Das neue Kreditprotokoll des XRP‑Ledgers steht vor der Tür. Ripple möchte mögliche Sicherheitslücken bereits vor dem Start ausmerzen und hat daher ein Preisgeld von $200.000 ausgesetzt.

Gezielter Angriff auf das Protokoll

In Zusammenarbeit mit der Firma Immunefi, die sich auf Blockchain-Sicherheit spezialisiert hat, sollen Sicherheitsexperten und Hacker dazu animiert werden, Lücken aufzuspüren. Dabei geht es vor allem um Lücken, die die Sicherheit der Einlagen gefährden könnten.

Ein „Attackathon“, der vom 27. Oktober bis 24. November läuft, soll gezielte Angriffe auf das Protokoll starten, um dieses auf Herz und Nieren zu testen. Damit geht Ripple proaktiv an möglicherweise auftretende Probleme heran und das noch bevor das Protokoll freigeschaltet wird.

Abwicklung von Darlehen ohne Smart Contracts

Die Hacker sollen die Widerstandsfähigkeit des Codes testen und so Schwachstellen aufzeigen. Immerhin soll das neue Kreditprotokoll Kredite mit fixen Laufzeiten direkt auf dem XRP Ledger abwickeln. Dabei kommen weder Smart Contracts noch wrapped Assets zum Einsatz. Die Kreditsummen werden On-chain verwaltet, die Rückzahlung der Darlehen erfolgt durch die vorher festgelegten Bedingungen, die im Protokoll verankert sind.

Wer das ausgesetzte Preisgeld von $200.000 kassieren möchte, muss einen relevanten Fehler entdecken. Sollten die „Angreifer“ keine Lücke im System feststellen können, dann wird Ripple eine Summe von insgesamt $30.000 an jene Teilnehmer ausschütten, die wertvolle Hinweise zum neuen Kreditprotokoll liefern konnten.

Steht die XRP ETF Entscheidung bevor?

XRP selbst kämpft aktuell weiter um eine Erholung, nach dem massiven Einbruch vom letzten Wochenende. Die Ankündigung neuer Zölle der USA gegen China hatte den Markt in den Keller geschickt. Mit einem Wert von $2,48 liegt XRP aktuell 12,28% unter jenem von vor sieben Tagen.

Quelle: Coinmarketcap

Eine große Hoffnung besteht weiterhin in der Zulassung der ersten XRP-ETFs. Die Entscheidung darüber soll bereits in den nächsten Tagen fallen. Allgemein wird erwartet, dass sich die amerikanische Wertpapieraufsicht SEC zwischen 18. und 25. Oktober zu den gestellten Anträgen äußert.

Mit einem erleichterten Zugang zu XRP hofft Ripple, dass die Investoren verstärkt zurückkehren und wieder verstärkt XRP kaufen.