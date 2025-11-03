BTC $105,893.47 -3.97%
Warum blockiert die SEC XRP und Ripple?

XRP-Spot-ETF entwickelt sich zur unendlichen Geschichte
Georg Steiner
Georg Steiner
Ripple und seine Kryptowährung XRP standen jahrelang im Fokus der SEC. Die amerikanische Wertpapieraufsicht unter der Führung des ehemaligen Vorsitzenden Gary Gensler wollte an XRP ein Exempel statuieren und versuchte, Ripple im Zuge eines Gerichtsverfahrens in die Knie zu zwingen.

Die Börsenaufsicht agiert weiterhin als Bremsklotz

Doch das Unternehmen wehrte sich lange erfolgreich gegen die Angriffe. Mitten auf dem Höhepunkt des Konflikts kehrte Donald Trump ins Präsidentenamt zurück und leitete damit einen Kurswechsel ein. Gary Gensler trat zurück, die neue Führung zeigte sich kryptofreundlich.

Doch viele Monate später, scheint die SEC weiterhin nicht gerade begeistert von Ripple und XRP zu sein. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass der erste XRP-Spot-ETF weiterhin auf sich warten lässt?

Die entsprechenden Anträge mehrerer Emittenten liegen der SEC vor, doch diese verschiebt die mögliche Zulassung der XRP-Spot-ETFs immer weiter nach hinten. Dieses „Spiel“ erinnert fatal an die Einstellung der gerichtlichen Auseinandersetzung zwischen der SEC und Ripple.

Erinnerungen an den Rechtsstreit werden wach

Auch diese schien nach dem Führungswechsel an der Spitze der SEC nur noch Formsache zu sein, und dauerte doch von Januar bis August 2025. Jedes Mal, wenn es zu einer Einigung über den abschließenden Vergleich zu kommen schien, kam etwas anderes dazwischen.

Quelle: Coinmarketcap.com

So schleppte sich das Ende der gerichtlichen Auseinandersetzung scheinbar ewig dahin, bis es dann doch so weit war. Jetzt wiederholt sich dieses Spiel. Während die SEC Anträge zu anderen Krypto-ETFs auf den Weg schickt, bleibt XRP weiterhin in der Schublade liegen.

Kursrutsch in Sicht?

Das wirkt sich auch deutlich auf den Kurs von XRP aus. Dieser bewegte sich bereits während des Höhenflugs von Bitcoin seitwärts. Jetzt, inmitten schlechter Stimmung, verliert XTP wieder deutlich an Wert. Dabei orientiert sich der Coin immer öfter an der Entwicklung von BTC.

So hat Ripples Kryptowährung seit gestern 4,6% an Wert eingebüßt, seit letzter Woche sind es gar 7,74%. Die Anleger wollen also vorerst nicht mehr XRP kaufen. Sollte sich die Genehmigung des ersten echten XRP-Spot-ETFs weiter verzögern, ist ein deutlicher Kursrutsch nicht mehr auszuschließen.

btc hyper

Das macht die Situation auch für neue Kryptowährungen wie Bitcoin Hyper schwierig. Dies gilt, obwohl sich der Token im Presale als Hit erweist. In wenigen Wochen hat das Projekt, das BTC für Smart Contracts und dezentrale Finanzanwendungen nutzbar machen möchte, mehr als $25,6 Millionen eingenommen. Diese Entwicklung lässt auf ein erfolgreiches Börsenlisting schließen.

Hier geht es direkt zum Bitcoin Hyper Presale.

Georg Steiner
