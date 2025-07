Stellar XLM schießt um 90 Prozent nach oben

Der Coin übertrifft seine Konkurrenz bei weitem

Die aktuelle Kryptowoche begann mit einem Kursfeuerwerk, das Bitcoin auf ein neues Allzeithoch beförderte. Daneben konnten sich auch zahlreiche andere Altcoins über satte Kursgewinne freuen. Doch Stellar XLM übertraf sie alle bei weitem und kletterte zeitweise um mehr als 90 Prozent nach oben und startete einen Bullrun Crypto.

Was ist passiert?

Mittlerweile hat XLM ein wenig an Schwung verloren, doch der Wert von Stellar liegt immer noch 82 Prozent über jenem der Vorwoche. Was ist also passiert, dass XLM dermaßen explodierte?

Die Kursrallye passierte nicht zufällig. Zwar befindet sich der Kryptomarkt im Aufschwung, doch ein derartiger Anstieg ist auch für Kryptowährungen höchst ungewöhnlich. Ein wichtiger Treiber für diese Entwicklung war sicherlich der digitale Zahlungsdienstleister PayPal.

PayPal steigt mit ein

Dieser gab vor ein paar Tagen bekannt, dass er seinen Stablecoin PYUSD auch auf der Blockchain von Stellar einführen wird. Damit steigt das Netzwerk in die gleiche Liga wie Ethereum und Solana auf.

Idealer Partner für die Tokenisierung

Daneben erweist sich Stellar als ernsthafter Konkurrent für Ripple beim Thema Tokenisierung, denn auch die Ripple Prognose basiert auf dessen zukünftigen Erfolg bei der Tokenisierung. Dies wird am Beispiel des Anleihefonds von Franklin Templeton sichtbar. Dieser tokenisiert US-Staatsanleihen, und zwar über die Blockchain von Stellar.

Diese digitalen Token lassen sich damit weltweit schnell und günstig verschieben, das macht das Modell hauptsächlich für große Investoren attraktiv. All dies geschieht in einem Umfeld, in dem Stablecoins eine große Rolle spielen. Das lässt XLM auch ins Visier von Renditen-Schnüfflern wie Snorter geraten.

Die US-Regierung unterstützt Stablecoins

Schließlich arbeitet der US-Kongress daran, die gesetzliche Grundlage für Stablecoins zu schaffen, um so Sicherheit für Anleger und Innovationsschutz für Emittenten sicherzustellen. Dieses Gesetz macht mittlerweile auch die Kreditkartenanbieter nervös.

Sie fürchten um ihre Vormachtstellung bei internationalen Finanztransaktionen und arbeiten daher mit Hochdruck daran, Stablecoins in ihre Zahlungsnetzwerke zu integrieren. Für Stellar und den Token XLM sind diese Voraussetzungen ideal für weitere Höhenflüge, Investoren glauben offenbar fest an eine glänzende Zukunft des Netzwerks.