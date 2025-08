Die indonesische Regierung prüft die Gründung einer staatlichen Bitcoin-Reserve. Das geht aus einem aktuellen Tweet der Organisation Bitcoin Indonesia hervor, die kürzlich an einem offiziellen Gespräch mit Regierungsvertretern teilnahm. Dabei wurden nicht nur die Potenziale für langfristiges Wirtschaftswachstum durch Bitcoin diskutiert – auch der Einstieg ins Mining wurde ernsthaft erwogen.

Wie aus dem Treffen hervorgeht, könnte Bitcoin künftig eine zentrale Rolle in der nationalen Finanzstrategie spielen. Gerade für ein Land wie Indonesien, das mit über 280 Millionen Einwohnern die viertgrößte Bevölkerung der Welt stellt und ein BIP von rund 1,4 Billionen US-Dollar aufweist, wäre das ein geopolitisches Ausrufezeichen. Der Schritt hin zu Bitcoin als Reservewert könnte weit über symbolische Wirkung hinausgehen – und möglicherweise Nachahmer finden.

BIG NEWS: 🇮🇩 Indonesia is exploring Bitcoin as a national reserve.



We were invited to the Vice President’s office to present how Bitcoin could benefit the country.



What we discussed could shape the future of Indonesia’s economic strategy. 🧵👇 pic.twitter.com/QGKgGRRgEU