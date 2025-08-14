Den 55-fachen Anstieg von FARTCOIN verpasst? Snorter Bot Token wird der nächste Meme Coin Hit

Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: August 14, 2025

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Fartcoin (FARTCOIN) war sicherlich einer der Meme Coins, die in die Geschichtsbücher eingehen werden. Sein aktueller Preis liegt immer noch 55x über dem Tiefstand des letzten Jahres und machte einige seiner frühen Besitzer zu Krypto-Bourgeoisie.

Aber solche Token an ihrem absoluten Tiefpunkt zu erwischen, ist selten Glück. Häufiger ist es die Domäne von Tradern, die über privilegierte Informationen oder die richtigen Tools verfügen, um die Liquidität zu verfolgen und Ausbrüche zu erkennen, bevor der breitere Markt dies mitbekommt.

Der Snorter Bot Token (SNORT) wurde entwickelt, um alltäglichen Händlern den gleichen Vorteil zu verschaffen. Er scannt Mempools und DEX-Ereignisse, um potenzielle 100x-Trades zu erkennen, sobald sie auftauchen.

Für diejenigen, die das Projekt verfolgen, sei gesagt, dass der auf Solana basierende Telegram-Handelsbot in etwas mehr als zwei Monaten bereits mehr als 3 Millionen Dollar eingesammelt hat und damit die Summen eines der führenden Bots in der Frühphase von Banana Gun übertrifft.

Frühzeitige Unterstützer, die erst jetzt von Snorter erfahren, können sich SNORT noch zu einem Preis von $0,1011 sichern, bevor der Preis für die nächste Finanzierungsphase in den nächsten 48 Stunden steigt.

Der 120-fache Anstieg von FARTCOIN zeigt, warum Snorter der Equalizer für den Einzelhandel sein könnte

FARTCOIN ist ein Meme-Coin-Phänomen und immer noch der wertvollste Token, der jemals auf Pump.fun gestartet wurde, mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 1,1 Milliarden Dollar.

Seine Ursprünge gehen auf eine KI-Sitzung von X „Terminal of Truth“ zurück, in der scherzhaft „Fartcoin“ zum perfekten Meme Coin-Namen erklärt wurde. Bei der offiziellen Markteinführung im Oktober 2024 verwandelte sich der Scherz in einen Moloch, der innerhalb von zwei Monaten auf eine Bewertung von 1 Milliarde Dollar und in der Spitze auf 2,5 Milliarden Dollar anstieg.

Die ersten Teilnehmer erzielten atemberaubende Renditen. Ab dem Startkurs erzielte FARTCOIN etwa 55-fache Gewinne für diejenigen, die während des Kurses verkauften, und für Trader, die in der Nähe des Höchstkurses von $2,48 ausstiegen, lag die Rendite sogar bei 120-fach.

Das bedeutet, dass eine $1.000-Position auf etwa $120.000 hätte anschwellen können.

Gelegenheiten wie diese sind lebensverändernd, aber für normale Trader nur selten zugänglich. Häufiger wird die frühe Positionierung von institutionellen Anlegern oder Walen mit Zugang zu Insider-Signalen dominiert, so dass private Trader als Ausstiegsliquidität dienen, sobald der Pump in Gang gekommen ist.

Snorter Bot Token will das ändern. Seine Technologie wurde entwickelt, um Ausbruchsmarken wie FARTCOIN zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen, so dass Kleinanleger die gleichen Chancen auf einen frühen Einstieg haben wie die Whales.

Indem er das Spielfeld ebnet, macht Snorter die Jagd nach 55- oder sogar 120-fachen Gewinnen zu einem faireren Spiel für alle.

Der Tech-Stack von Snorter ist auf der Jagd nach dem nächsten FARTCOIN

Die Fähigkeit von Snorter Bot Token, Meme Coins zu erkennen, bevor sie einen Pump auf FARTCOIN-Niveau auslösen, beruht auf seiner Fast Sniper-Funktion. Dieses Tool, das den beliebten Bots in diesem Bereich größtenteils nicht zur Verfügung steht, überwacht ständig Solana Mempools und DEX Smart Contracts auf den genauen Zeitpunkt, zu dem ein neuer Liquiditätspool erstellt wird.

How it feels auto-sniping with $SNORT and catching pumps all day every day. pic.twitter.com/FO7eoz0cHe — Snorter (@SnorterToken) August 11, 2025

Die Meme Coin-Szene ist derzeit aufgeteilt zwischen Pump.fun – dem langjährigen Marktführer – und LetsBonk, einem aufstrebenden Rivalen aus der Bonk-Community, der im Juli kurzzeitig den Spitzenplatz einnahm, bevor Pump.fun begann, sein Territorium zurückzuerobern.

Aber für Snorter macht es keinen Unterschied, wer an der Spitze steht. Ganz gleich, ob ein Token die Bindungskurve von Pump.fun durchläuft oder über die automatische Auflistung von LetsBonk sofort live geht, die privaten RPC-Endpunkte von Snorter erkennen den Pool und das handelbare Paar innerhalb von Millisekunden und führen dann Kaufaufträge aus, bevor sich der Preis zu bewegen beginnt.

Sein auf Solana basierendes Design bedeutet auch, dass Trades mit minimaler Latenz und weitaus geringeren Kosten ausgeführt werden als Ethereum-basierte Bots, selbst solche mit Multichain-Unterstützung. Der hohe Durchsatz von Solana sorgt dafür, dass Transaktionen ohne Engpässe ausgeführt werden, die Trader sowohl Geschwindigkeit als auch Einstiegskurse kosten können.

Ein weiterer Vorteil ist der Copy-Trading-Modus, der es den Nutzern ermöglicht, die Züge der erfolgreichsten Trader von Snorter automatisch zu spiegeln, ohne einen Einstieg zu verpassen. Der MEV-Schutz hilft, Frontrunning-Versuche zu blockieren, während die Honeypot-Erkennung Verträge scannt, um Token zu vermeiden, die den Kauf erlauben, aber den Verkauf blockieren.

Stellen Sie sich vor, Snorter wäre während der Markteinführung von FARTCOIN live gewesen. Dann hätte ein Trader den Einstieg bei $0,02 mitbekommen, anstatt sich später in den Hype einzukaufen, aber zumindest kann Snorter jetzt nach dem nächsten Einstieg Ausschau halten.

Das Argument für SNORTs eigenes Potenzial auf FARTCOIN-Niveau

In einem Markt, der sich rasch in Richtung Automatisierung verlagert, sind Krypto-Handelsroboter im Jahr 2024 bereits eine 40,8 Milliarden Dollar schwere Branche – Analysten gehen davon aus, dass sie bis 2034 auf fast 985 Milliarden Dollar anschwellen wird.

Diese Größenordnung macht eines deutlich: Der manuelle Handel wird unrentabel. Der Wettbewerb mit Bots, die 24/7 handeln, bedeutet, dass manuelle Eingaben fast immer zu spät zu den besten Gelegenheiten kommen.

Aber die Wahl eines beliebigen Bots wird das Problem nicht lösen. Ein Bot muss zur aktuellen Marktlandschaft passen, und da die explosivsten Meme Coins jetzt auf Solana auf den Markt kommen, brauchen Trader eine Ausführung, die schneller und günstiger ist als Ethereum-basierte Alternativen. Das ist das Terrain, auf dem der Snorter Bot Token seine Stärken ausspielt.

Denn im Gegensatz zu anderen Solana-Bots findet Snorter nicht nur schnell neue Token, sondern auch mit den niedrigsten Ausführungsgebühren auf dem Markt von nur 0,85 %, während einige Solana-Konkurrenten bis zu 1,5 % verlangen. Allein dieser Gebührenvorteil kann einen großen Unterschied bei der langfristigen Rentabilität ausmachen.

Wenn Sie SNORT-Token halten, erhalten Sie nicht nur reduzierte Gebühren, sondern auch Zugang zu erweiterten Analysen, Staking-Belohnungen, Governance und anderen Premium-Funktionen.

Es ist diese Mischung aus Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Nutzen, die den beliebten Krypto-Influencer Borch Crypto dazu veranlasst hat, in SNORT das gleiche FARTCOIN-Potenzial zu sehen – mit einem möglichen 100-fachen Aufwärtspotenzial.

Wie Sie SNORT erhalten, bevor es um das 100-fache ansteigt

Im Moment ist der beste Einstieg in SNORT während des Vorverkaufs.

Gehen Sie dazu auf die Snorter Bot Token-Website und kaufen Sie SNORT mit SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder sogar einer Kreditkarte.

Snorter empfiehlt eine WalletConnect-zertifizierte, nicht-kustodiale Wallet wie Best Wallet. Diese Wallet zeigt Ihr SNORT-Vorverkaufsguthaben in der App an und bietet Ihnen exklusiven Zugang zu neuen Token-Launches über den Bereich „Upcoming Tokens“.

Best Wallet ist jetzt bei Google Play und im Apple App Store erhältlich.

Folgen Sie Snorter auf X und Instagram für die neuesten Updates.