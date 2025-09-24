Ripple Prognose: kommt jetzt der große Turnaround? Weshalb Anleger jetzt wieder bullisher sind

Ripple drängt zurück ins Rampenlicht – und das mit Nachdruck. Der XRP-Coin kratzt wieder an der symbolträchtigen 3-Dollar-Marke. Am Mittwochabend notiert der Altcoin bei 2,92 US-Dollar, alleine in der letzten Handelsstunde legte der Kurs um rund ein Prozent zu. Im 24-Stunden-Vergleich steht ein Plus von 1,6 Prozent zu Buche – damit outperformt XRP sowohl Bitcoin als auch Ethereum deutlich. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der viele Coins eher seitwärts laufen.

Die Grafik zeigt die XRP-Kursentwicklung im 24-Stunden-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Die Gründe für den Stimmungswandel sind vielschichtig. Auf institutioneller Ebene rückt Ripple zunehmend in den Fokus. Die US-Großbank Morgan Stanley identifiziert das Projekt in einem aktuellen Bericht als möglichen Herausforderer des internationalen Zahlungssystems SWIFT. Als Grundlage dient eine Analyse, die im Review of Banking & Financial Law veröffentlicht wurde. Dort wird Ripple insbesondere für seine Geschwindigkeit und Effizienz im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr hervorgehoben. Die technologische Basis bildet der XRP Ledger, ein dezentrales System zur Abwicklung internationaler Transaktionen. Über das angeschlossene Netzwerk RippleNet können Finanzinstitute Zahlungen nahezu in Echtzeit abwickeln. XRP fungiert dabei als Brückenwährung zwischen verschiedenen nationalen Währungen.

Analysten machen wieder mit optimistischer XRP Prognose auf sich aufmerksam

Auch auf technischer Seite mehren sich Hinweise auf eine mögliche Trendwende. Der Analyst Ali Martinez verweist auf ein Kaufsignal im sogenannten TD Sequential – einem Indikator, der Erschöpfungstendenzen in Kursbewegungen analysiert. XRP habe zuletzt ein Muster gebildet, das in der Vergangenheit häufig mit einer Umkehr des Trends verbunden war. Tatsächlich fiel der Kurs nach einem Zwischenhoch bei 3,20 US-Dollar zuletzt wieder unter die Drei-Dollar-Marke zurück. Aus Sicht mehrerer Analysten könnte dieser Rücksetzer jedoch eine klassische Gelegenheit darstellen, um sich bei moderater Bewertung zu positionieren.

Neben Martinez zeigt sich auch der Analyst AltcoinBale optimistisch. Er verweist auf Gespräche innerhalb der Branche, wonach XRP im Zuge neuer Integrationen erheblich an Bedeutung gewinnen könnte. In der Community werden diese Aussagen unterschiedlich bewertet. Während ein Teil der Nutzer XRP als mögliche Infrastruktur eines künftigen Finanzsystems einstuft, kritisieren andere die wiederholt hohen Erwartungen, die bislang nicht in vollem Umfang erfüllt wurden.

Mehr Anleger möchten wieder Ripple kaufen

Die aktuelle Marktdynamik spricht jedoch für ein zunehmendes Interesse. So ist das Handelsvolumen im Tagesvergleich um rund 20,5 Prozent gestiegen – ein Indikator für steigende Aktivität und wachsende Liquidität. Zudem zeigt eine aktuelle Tagesumfrage auf Coingecko, dass 81 Prozent der Teilnehmer mit einer bullischen Entwicklung von Ripple rechnen. Dieses Meinungsbild spiegelt die aktuelle Markthaltung wider, bleibt jedoch wie jede Stimmungsumfrage eine Momentaufnahme.

Aus rein charttechnischer Sicht bleibt der Bereich zwischen 2,90 und 3,00 US-Dollar kurzfristig entscheidend. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone könnte den Weg in Richtung der letzten lokalen Hochs öffnen. Gelingt dies nicht, wäre zunächst mit einer erneuten Konsolidierung zu rechnen. Entscheidend wird dabei sein, ob das gestiegene Volumen von Anschlusskäufen begleitet wird oder sich lediglich als kurzfristige Reaktion auf externe Impulse herausstellt.

Ripple befindet sich aktuell in einer Phase, in der sowohl fundamentale als auch technische Faktoren unterstützend wirken. Ob daraus eine nachhaltige Bewegung entsteht, hängt maßgeblich davon ab, ob es dem Projekt gelingt, die Marktteilnehmer auch über den kurzfristigen Impuls hinaus zu überzeugen. Fest steht: Stand jetzt scheint es, als wollten wieder deutlich mehr Anleger Ripple kaufen. Wer den Kryptomarkt bereits länger verfolgt, weiß jedoch: das Sentiment kann auch schnell wieder kippen – es bleibt also, wie immer, spannend.



