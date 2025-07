Ripple News: Kursrallye erwartet – entscheidet sich das XRP-Schicksal in den nächsten Wochen?

Ripples XRP steht wieder einmal im Zentrum der Spekulationen – und diesmal könnte es tatsächlich ernst werden. Nachdem der Kurs Anfang Juli deutlich anzog, stabilisiert sich XRP aktuell bei rund 3,12 US-Dollar. Ein bullishes Signal, wenn man bedenkt, dass der jüngste Verkaufsdruck durch Mitgründer Chris Larsen kaum nachhaltige Spuren hinterlassen hat. Viele Marktbeobachter werten das als Beleg für strukturelle Stärke: Die Nachfrage scheint intakt, selbst wenn Alt-Wallets abrücken und ihre Bestände mittels Verkauf auf Krypto-Börsen reduzieren.

Große Auswirkungen auf den Ripple Coin erwartet

Doch ausgerechnet in dieser Phase der Stabilisierung spitzt sich die Lage zu. Zwei makroökonomische Termine rücken in den Fokus – mit potenziell erheblichem Einfluss auf den weiteren XRP-Kursverlauf. Die US-Notenbank Fed entscheidet am Mittwoch über den Leitzins, gefolgt von den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Beides sind klassische Stimmungsindikatoren, die das Risikoverhalten institutioneller Investoren beeinflussen. Kommt es zu Signalen für baldige Zinssenkungen, dürften Krypto-Assets wie XRP profitieren. Eine überraschend restriktive Tonlage der Fed hingegen könnte das Momentum vorerst bremsen.

Die Grafik zeigt die XRP-Kursentwicklung im 12-Monats-Rückblick.

Doch selbst das könnte nur ein Vorspiel sein. Denn die eigentliche Bewährungsprobe folgt Mitte August. Am 15. des Monats treffen gleich zwei Schlüsselereignisse aufeinander, die das Schicksal von Ripple in den kommenden Monaten prägen dürften: Zum einen wird ein gemeinsames Status-Update im Dauerstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC fällig. Insider erwarten, dass dieses Update erste Hinweise auf einen möglichen Vergleich oder zumindest auf eine juristische Entspannung liefern könnte – ein Befreiungsschlag für XRP?

Quo Vadis, Ripple? Große Fallhöhe bei XRP Prognosen

Zum anderen endet am selben Tag der BRICS-Gipfel in Russland. Auf der Agenda stehen nicht weniger als die Neuordnung globaler Finanzflüsse – inklusive Blockchain-basierter Alternativen zum Dollar-Dominat. Ripple wird bereits seit Längerem als möglicher technischer Partner für ein grenzüberschreitendes Zahlungssystem der BRICS-Staaten gehandelt. Bestätigt sich diese Rolle, könnte XRP auf geopolitischer Ebene plötzlich in ganz anderem Licht erscheinen.

Die Marktstimmung ist entsprechend gespannt. Laut aktueller CoinMarketCap-Umfrage erwarten 76 Prozent der Teilnehmer kurzfristig steigende Kurse – ein klarer Stimmungsindikator. Doch Euphorie allein reicht nicht. Entscheidend wird sein, ob sich Ripple juristisch und geopolitisch durchsetzen kann. Nur dann dürfte der Coin die nächste Rallye zünden – und womöglich Kursregionen ins Visier nehmen, die zuletzt in der Fantasie der Anleger verblieben.

Ripple Prognosen sorgen aktuell für erhebliche Unruhe – und das nicht nur unter Kleinanlegern. Die Spannbreite der Erwartungen ist außergewöhnlich: Während einige Marktbeobachter vor einem Rücksetzer auf unter 1 US-Dollar warnen, sehen andere in XRP das nächste Bitcoin – mit langfristigem Potenzial bis in fünfstellige Kursregionen. Es ist ein Spannungsfeld aus Hype, FOMO und nüchterner Analyse: Denn trotz aller Übertreibungen bleibt Ripple eines der wenigen Krypto-Projekte mit realwirtschaftlicher Relevanz – insbesondere im Bereich internationaler Zahlungsabwicklung. Die Frage ist nicht, ob XRP polarisiert – sondern, ob es die hohen Erwartungen erfüllen kann.