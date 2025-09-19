NBA-Star Kevin Durant sucht sein Bitcoin-Passwort

September 19, 2025

Kevin Durant zählt zu den Basketball-Superstars unserer Zeit. Laut dem US-Magazin Forbes hat er allein im Vorjahr mehr als 101 Millionen Dollar verdient. Doch auf einen Teil seines Vermögens kann der Basketballer derzeit nicht zurückgreifen.

Der Verlust hat auch Vorteile

Es handelt sich um seinen Account bei der Kryptobörse Coinbase. Dort hat Durant seinen Vorrat an Bitcoins gebunkert, den er über die Jahre hinweg aufgebaut hat. Doch der Verlust seines Passworts hat auch Vorteile.

Durant konnte seine Bestände nicht verkaufen. In der Zwischenzeit haben diese enorm an Wert zugelegt. Immerhin hat der Spieler bereits im Jahr 2016 damit begonnen, Bitcoins zu kaufen. Auslöser dafür war ein Abendessen mit seinen damaligen Teamkollegen des amerikanischen Olympia-Basketballteams.

Diese hätten viel von Kryptowährungen erzählt, Durant wurde neugierig und begann selbst, Bitcoins zu kaufen. Damals schwankte der Wert von Bitcoin zwischen 360 und 1.000 Dollar, doch das hat sich in der Zwischenzeit dramatisch geändert.

Gewaltige Rendite erwirtschaftet

Mittlerweile ist ein Bitcoin rund 117.000 Dollar wert, entsprechend stark ist der Wert des Portfolios gestiegen. Wie viele Bitcoins Kevin Durant tatsächlich besitzt, wollte sein Manager, der die Story in die Medien brachte, allerdings nicht sagen.

So hat sich der Passwortverlust als Segen für den Basketballstar erwiesen. Er kam gar nicht in die Versuchung, seine Bestände zu verkaufen, deren Wert in der Zwischenzeit immer weiter anstieg.

Mit einer Rendite von 11.600 Prozent hat sich die Geldanlage als Goldgriff erwiesen, jetzt müsste Durant nur noch an sein Vermögen kommen. Doch eine Lösung scheint in Sichtweite. Alle Versuche, das Passwort zu finden, sind bisher gescheitert. Daher muss jetzt Coinbase selbst aktiv werden.

Das Passwort kann zurückgesetzt werden

Laut der Kryptobörse können Nutzer ihr Passwort bei Coinbase zurücksetzen. Dieser Prozess ist laut dem Manager von Kevin Durant längst im Gange, daher kann der Manager jetzt über das verlorene Passwort Scherze machen, wie er selbst angab.

Für Kevin Durant ist der Vorfall zwar ärgerlich, aber nicht gerade existenzbedrohend. Er zählt zu den bestbezahlten Sportlern der Welt und verdient rund 50 Millionen Dollar pro Jahr als Spieler. Weitere 50 Millionen pro Jahr stammen aus Werbeeinnahmen und sonstigen Einnahmen.