[LIVE] Ripple Prognose: Kursexplosion aufs Allzeithoch noch im Oktober? Analysten sehen Potenzial – XRP News und Insights zum Top-Altcoin im Ticker

Der Ripple Kurs notiert am Dienstagvormittag bei 2,64 US-Dollar, und hat auf 7-Tages-Sicht 8,9 Prozent an Wert zugelegt. Damit zählt XRP zu den Top-Coins der Stunde. Zum Vergleich: der Bitcoin Kurs legte im selben Zeitraum 5,8 Prozent an Wert zu, beim Binance Coin schlägt das Plus mit 6 Prozent zu Buche. Zuletzt hatten Ripple-Anleger nicht nur Grund zur Freude, und doch: das Momentum könnte zurück sein, so zumindest die Hoffnung zahlreicher Anleger. Doch wohin geht die Reise? Sollte man gerade jetzt Ripple kaufen? Ist es womöglich nur noch eine Frage von Stunden, ehe die Rallye einsetzt?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker legen wir den Fokus auf den Ripple Coin, und berichten über Einschätzungen von Analysten und Marktprofis sowie deren aktuelle Ripple Prognose. Zudem versuchen wir, die Entwicklung einzuordnen, und beleuchten in diesem Zusammenhang auch größere Trends, die für die XRP-Performance von Relevanz sind.

Der XRP-Coin scheint das Momentum wieder auf seiner Seite zu haben. Bildquelle: Coingecko.com

Aktuelle XRP Prognose und Blick auf andere Altcoins mit Potenzial

Neben dem Schwerpunkt auf XRP berichten wir im heutigen Live-Ticker zudem auch in regelmäßigen Abständen über weitere vielversprechende Kryptowährungen, die aktuell von einem starken Momentum zu profitieren scheinen. Hierzu zählt etwa auch Bitcoin Hyper (HYPER) – der Token, über den immer noch viel debattiert wird, und von dem sich einige Anleger großes zu versprechen scheinen.