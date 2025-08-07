[LIVE] Krypto News: Startet jetzt die 170 %-Rallye? Wale bringen sich bereits in Stellung – aktuelle Prognosen zu BTC, ETH, DOGE & Co. im Ticker

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

Heute blicken wir im täglichen Live-Ticker auf die wichtigsten Krypto News des Tages, und nehmen dabei nicht nur Bitcoin, sondern auch eine Vielzahl an Altcoins in den Blick. Dabei richten wir den Fokus nicht nur auf die Krypto Prognosen namhafter Marktteilnehmer, Analysten und Finanzmarktprofis, sondern nutzen auch unterschiedliche KI-Tools, um einen umfassenden und fundierten Einblick und brandaktuelle Vorhersagen zu BTC, ETH, XRP & Co. zu liefern.

Krypto Prognose: Wiederholt sich die Rallye?

Im Zentrum steht dabei auch die Frage, ob es noch im Jahr 2025 erneut zu einer Krypto-Rallye wie zuletzt im letzten Quartal des Jahres 2020 kommen kann. Seinerzeit explodierte der Bitcoin Kurs um knapp 170 Prozent nach oben und katapultierte auch zahlreiche Altcoins nach oben.

Aktuell mehren sich die Anzeichen, dass ähnliche Voraussetzungen wieder gegeben sein könnten. Institutionelle Player wie MicroStrategy bauen ihre Bitcoin-Bestände weiter massiv aus. Gleichzeitig zeigen On-Chain-Daten, dass große Wallets (sogenannte Wale) wieder verstärkt akkumulieren – ein Muster, das schon vor früheren Aufwärtsbewegungen zu beobachten war.

Hinzu kommt ein makroökonomisches Umfeld, das zunehmend für volatile Assets wie Kryptowährungen spricht. Der US-Dollar schwächelt, die US-Notenbank signalisiert Zinspause – ein Umfeld, das bereits 2020 eine Schlüsselrolle für den Krypto-Boom spielte.

Die Grafik zeigt die Bitcoin-Kursentwicklung im 12-Monats-Rückblick. Ist das erst der Auftakt einer fulminanten Kryptomarkt-Rallye? Bildquelle: Coingecko.com

Krypto News am Donnerstag, dem 07.08.2025

Am Donnerstagvormittag stehen die Zeichen wieder auf Grün: Bitcoin sowie viele der wichtigsten Altcoins konnten auf 24-Stunden-Sicht wieder an Wert zulegen, und auch bei aussichtsreichen neuen Kryptowährungen und Presale Coins wie dem Maxi Doge Token zeigen aktuelle Daten, dass die Nachfrage massiv ansteigt.

Keine wichtigen Informationen und Insights verpassen – in unserem Live-Ticker berichten wir den ganzen Tag über die wichtigsten Krypto-Nachrichten, Meldungen, Vorhersagen und Kurs Prognosen.