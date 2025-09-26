BTC $109,641.19 -2.09%
ETH $3,948.00 -1.99%
SOL $196.83 -4.04%
PEPE $0.0000092 -2.69%
SHIB $0.000011 -1.72%
BNB $949.53 -4.54%
DOGE $0.22 -2.83%
XRP $2.77 -2.73%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Krypto-Crash: Jetzt Bitcoin und Altcoins kaufen oder verkaufen? Die wichtigsten News und aktuelle Prognosen im Live-Ticker

Krypto
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Krypto News

Ausverkauf auf dem Kryptomarkt: Der Bitcoin Kurs notiert am Freitagmorgen bei 109.420 US-Dollar, alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden schlägt das Minus mit 1,9 Prozent zu Buche. Auch den Altcoin-Sektor hat es deutlich getroffen. Viele Anleger fragen sich nun: Sollten sie nun Bitcoin und Altcoins kaufen, oder lieber aussteigen, um gegebenenfalls später einen günstigeren Einstiegszeitpunkt zu erwischen.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker gehen wir ausführlich auf die aktuellen Entwicklungen ein und gehen der Frage auf den Grund, was hinter dem aktuellen Rücksetzer steckt. Neben den wichtigsten Entwicklungen und Krypto News gehen wir dabei auch auf aktuelle Krypto Prognosen von namhaften Marktbeobachtern ein.

Die Grafik zeigt die BTC-Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Langfristig bullishe Krypto News?

Neben allgemeinen Markttrends beleuchten wir im Rahmen dieses Ticker-Beitrages auch neue Kryptowährungen, von denen sich manche dieser Tage besonders viel zu versprechen scheinen. Einer der Coins, der gerade – nicht zuletzt auf Social Media – viel Aufmerksamkeit bekommt, ist PEPENODE.

Pepe Node ($PEPENODE)
  • WEPE wird multichain! Expansion nach Solana
  • Exklusive Funktionen für Privatanleger
  • Von der Wall-Street-Kultur inspirierte Meme-Coin
Launch
August 2025
Purchase Methods
  • ETH
    ETH
  • USDC
    USDC
  • Bankkarte
    Bankkarte
  • USDT
    USDT
  • +1 more
Jetzt kaufen
Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,930,664,807,479
-7.07
Trendige Coins

Weitere Artikel

Ethereum News
Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin stellt Fusaka vor: Ethereums bisher ehrgeizigste Skalierungslösung
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-09-26 07:23:05
Industry Talk
XRP Preisprogonose: Triple Bottom Pattern signalisiert explosive Trendwende – Wie hoch kann XRP steigen?
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-09-26 07:07:55
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren