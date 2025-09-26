[LIVE] Krypto-Crash: Jetzt Bitcoin und Altcoins kaufen oder verkaufen? Die wichtigsten News und aktuelle Prognosen im Live-Ticker

Ausverkauf auf dem Kryptomarkt: Der Bitcoin Kurs notiert am Freitagmorgen bei 109.420 US-Dollar, alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden schlägt das Minus mit 1,9 Prozent zu Buche. Auch den Altcoin-Sektor hat es deutlich getroffen. Viele Anleger fragen sich nun: Sollten sie nun Bitcoin und Altcoins kaufen, oder lieber aussteigen, um gegebenenfalls später einen günstigeren Einstiegszeitpunkt zu erwischen.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker gehen wir ausführlich auf die aktuellen Entwicklungen ein und gehen der Frage auf den Grund, was hinter dem aktuellen Rücksetzer steckt. Neben den wichtigsten Entwicklungen und Krypto News gehen wir dabei auch auf aktuelle Krypto Prognosen von namhaften Marktbeobachtern ein.

Die Grafik zeigt die BTC-Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Langfristig bullishe Krypto News?

Neben allgemeinen Markttrends beleuchten wir im Rahmen dieses Ticker-Beitrages auch neue Kryptowährungen, von denen sich manche dieser Tage besonders viel zu versprechen scheinen. Einer der Coins, der gerade – nicht zuletzt auf Social Media – viel Aufmerksamkeit bekommt, ist PEPENODE.