Preis Prognosen

[LIVE] Altcoin Prognose: Kommt nach dem Crash die große Rallye? Was Experten jetzt bei Ethereum, Ripple & Co. erwarten – alle News und Einschätzungen im Ticker

Altcoins
Alex Merten
Alex Merten
Krypto News

Viele Krypto-Anleger haben eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. Am Montagmorgen, so zeigt sich, kehrt jedoch nach dem Crash wieder etwas Ruhe ein. Mehr noch: zahlreiche Coins befinden sich nun wieder deutlich im Plus. Vor allem vielversprechende Kryptowährungen aus dem Altcoin-Sektor konnten zuletzt wieder überproportional zulegen. Viele fragen sich nun: ist nun der perfekte Kaufzeitpunkt gekommen, nun, da die Token noch vergleichsweise günstig zu haben sich, aber sich ein Turnaround abzeichnet?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Krypto News des Tages und Wochenendes. Mit dabei: Vorhersagen von namhaften Analysten und Marktbeobachtern sowie ihre konkrete Prognosen zu Ripple, Ethereum und weiteren Altcoins.

Die Grafik zeigt die 7-Tage-Performance des BNB-Altcoins. Bildquelle: Coingecko.com

Langsam, aber sicher: Bullishe News überwiegen wieder

Neben dem Fokus auf die wichtigsten Kryptowährungen berichten wir im heutigen Live-Ticker in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen und jene Projekte, die aktuell von einem besonders starken Momentum profitieren könnten, so zumindest die Hoffnung einiger Marktteilnehmer. Besonders großer Nachfrage erfreut sich aktuell etwa der Maxi Doge Token, angestachelt durch die Renaissance der Meme Coins.

Maxi Doge (MAXI)
  • Dogecoin Meme-Derivat mit Fokus auf 1.000-facher Hebelwirkung
  • Maxi Doge wird Community-Wettbewerbe und Partnerveranstaltungen anbieten, um mit seinem Publikum in Kontakt zu treten
  • Das Projekt bietet seinen früher Supportern hohe Staking-Belohnungen
Launch
Juli 2025
Meta
Meme, Trading
Purchase Methods
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
  • USDC
    USDC
  • BNB
    BNB
  • Bankkarte
    Bankkarte
  • +2 more
Jetzt kaufen
