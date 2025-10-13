[LIVE] Altcoin Prognose: Kommt nach dem Crash die große Rallye? Was Experten jetzt bei Ethereum, Ripple & Co. erwarten – alle News und Einschätzungen im Ticker

Viele Krypto-Anleger haben eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. Am Montagmorgen, so zeigt sich, kehrt jedoch nach dem Crash wieder etwas Ruhe ein. Mehr noch: zahlreiche Coins befinden sich nun wieder deutlich im Plus. Vor allem vielversprechende Kryptowährungen aus dem Altcoin-Sektor konnten zuletzt wieder überproportional zulegen. Viele fragen sich nun: ist nun der perfekte Kaufzeitpunkt gekommen, nun, da die Token noch vergleichsweise günstig zu haben sich, aber sich ein Turnaround abzeichnet?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Krypto News des Tages und Wochenendes. Mit dabei: Vorhersagen von namhaften Analysten und Marktbeobachtern sowie ihre konkrete Prognosen zu Ripple, Ethereum und weiteren Altcoins.

Die Grafik zeigt die 7-Tage-Performance des BNB-Altcoins. Bildquelle: Coingecko.com

Langsam, aber sicher: Bullishe News überwiegen wieder

Neben dem Fokus auf die wichtigsten Kryptowährungen berichten wir im heutigen Live-Ticker in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen und jene Projekte, die aktuell von einem besonders starken Momentum profitieren könnten, so zumindest die Hoffnung einiger Marktteilnehmer. Besonders großer Nachfrage erfreut sich aktuell etwa der Maxi Doge Token, angestachelt durch die Renaissance der Meme Coins.