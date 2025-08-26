Japans Finanzminister macht Druck bei Kryptoreformen

Katsunobu Kato unterstützt die Rolle von Kryptowährungen

Die Vorreiterrolle der USA bei der Regulierung und Öffnung der Kryptomärkte für den Mainstream beginnt verstärkt auf andere Länder auszustrahlen. Das zeigt sich aktuell in Japan, wo Finanzminister Kato seine Unterstützung für Kryptowährungen öffentlich zum Ausdruck brachte.

Krypto ist wichtig für die Diversifizierung

Er bestätigte auf der WebX 2025 Konferenz in Tokio, dass er die Rolle von Kryptowährungen bei der Diversifizierung von Portfolios unterstütze. Gleichzeitig betonte der Politiker, dass sich seine Regierung für die Förderung eines kryptofreundlichen Gesetzesumfelds engagieren wolle.

Zwar sehe er weiterhin die Volatilität von Kryptowährungen und die damit verbundenen Risiken, doch die Anlageklasse biete Investoren einzigartige Chancen. Es war dies das erste Mal, dass ein japanischer Finanzminister seine Unterstützung für Kryptowährungen öffentlich verkündete.

Gesetzliche Regeln kommen

Kato unterstrich die Notwendigkeit von klaren gesetzlichen Regelungen. Diese würden nicht nur Vertrauen aufbauen, sondern auch den Schutz der Anleger sicherstellen. Damit würde das Fundament für Innovationen gelegt.

Damit zeigte sich, dass Japan dabei ist, seine ehemals kritische Haltung zu Kryptowährungen aufzugeben und einen regulatorischen Rahmen schaffen möchte, der die Branche weiterentwickelt.

Niedrigere Steuern und Verlustvortrag

Schon jetzt arbeitet die Finanzbehörde an einem neuen Steuersystem für Kryptowährungen. Derzeit werden Gewinne aus Krypto als Einkommen gesehen und mit dem Einkommenssteuersatz besteuert. Diese kann im Extremfall auf bis zu 56 Prozent klettern. Zukünftig soll eine Pauschalsteuer von rund 20 Prozent die Einkommenssteuer auf Krypto ersetzen.

So möchte man mehr private und institutionelle Investoren für die Branche begeistern. Schließlich will Japan im harten Konkurrenzkampf mit anderen wirtschaftlichen Hochburgen wie Hongkong und Singapur weiter bestehen können.

Der Vorschlag einer neuen Besteuerung sieht zudem vor, dass Anleger ihre Kryptoverluste bis zu 3 Jahre lang vortragen können und Kryptowährungen steuerrechtlich, wie Aktien behandelt werden.

Stablecoin-Gesetz in Vorbereitung

Daneben arbeiteten die Behörden an einem gesetzlichen Rahmen für japanische Stablecoins. Dieser Prozess soll bereits im Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Mit diesen Vorhaben zeigt Japan, dass es nicht gewillt ist, sich geschlagen zu geben. Mit diesen Reformen könnte sich die Integration von Kryptowährungen im Finanz-Mainstream weiter beschleunigen.