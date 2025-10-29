BTC $113,285.14 -1.93%
Die Schweizer haben es erfunden: 1. Unternehmen tokenisiert seine Aktien

Georg Steiner
Georg Steiner
Sie gilt als einer der großen Zukunftsmärkte des Kryptoverse: die Tokenisierung. Dabei werden Vermögensanteile in kleine Teile zerlegt und auf der Blockchain angeboten. Herkömmliche Börsen könnten so Marktanteile verlieren, denn die Tokenisierung erlaubt es, auch mit kleinen Beträgen in Bereiche zu investieren, die bisher nicht zugänglich waren.

Milliardenmarkt der Zukunft

Die Verwaltung erfolgt über Smart Contracts. Darin sieht auch der Boss von BlackRock enormes Potenzial für die Zukunft. Analysten bewerten diesen Zukunftsmarkt mit Milliarden Dollar. Jetzt prescht ein Unternehmen aus der Schweiz vor und bringt seine Aktien statt auf die Börse auf die Blockchain.

Die GM3 Technologies AG tokenisiert als erstes Unternehmen weltweit ihre Aktien auf der Bitcoin Blockchain. Diese lassen sich in jede Krypto Wallet integrieren und sind damit für die neuen Besitzer einfach verwaltbar.

Rechtlich anerkannt und einfach zugänglich

Mit diesem Schritt nimmt die klassische Unternehmensbeteiligung die Hürde zur Kryptowelt und transferiert die Anteile an realen Vermögenswerten in die Welt von Krypto. Bei den tokenisierten Aktien handelt es sich um keine Abbildungen, sondern um rechtlich anerkannte Anteile nach dem Schweizer Aktienrecht.

Verwaltet werden diese von der Plattform Greepact. Diese verknüpft die Wallets der Käufer mit dem digitalen Aktienregister der GM3 Technologies AG. Damit sind die Besitzrechte auch beim Unternehmen selbst dokumentiert.

Dieses sieht seine Vorreiterrolle als Schritt hin zu einem dezentralen und rechtlich abgesicherten Modell von Eigentum. Dieses sei zugänglich, transparent und zukunftsweisend, betonte der CEO Sascha Grumbach.

Der Prozess dieser Transformation kam allerdings nicht über Nacht, sondern war das Ergebnis mehrjähriger Entwicklungen. Die Branche blickt jetzt gespannt auf den Erfolg dieses Pilotprojekts.

