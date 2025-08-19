Chainlink Prognose: Kursverdoppelung noch 2025? Analysten und Großanleger bullish

Chainlink (LINK) sorgt derzeit für Aufsehen am Kryptomarkt. Mit einem Plus von 13,1 Prozent auf Sieben-Tages-Sicht gehört der Coin aktuell zu den stärksten Performern und übertrifft die Entwicklung vieler anderer Top-Kryptowährungen deutlich. Allein in den vergangenen 14 Tagen konnte LINK um satte 46,8 Prozent zulegen. Auch die Stimmung in der Community signalisiert Optimismus: In der täglichen Chainlink-Umfrage äußerten sich 95 Prozent der Teilnehmer hinsichtlich einer Chainlink Prognose bullish – ein außergewöhnlich hoher Wert, der die Dynamik rund um das Projekt widerspiegelt.

Die Grafik zeigt die LINK-Kursentwicklung im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Chainlink News geben Auftrieb

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Chainlink durch eine auffällige Bewegung auf der Blockchain. Ein anonymer Krypto-Wal verkaufte Ethereum im Wert von mehr als 22 Millionen US-Dollar und investierte die Summe stattdessen in rund 938.500 LINK-Token. Bemerkenswert ist die Historie dieses Investors, der in der Vergangenheit mehrfach ein gutes Timing bewies – etwa beim LUNA-Crash oder bei Verkäufen von Shiba Inu an markanten Hochpunkten. Solche Transaktionen verstärken den Eindruck, dass Chainlink zunehmend Kapital von Großanlegern anzieht.

Auch die fundamentale Entwicklung spricht für LINK. Große Partnerschaften mit Konzernen wie Mastercard und Visa unterstreichen die Relevanz des Netzwerks. Besonders das Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) gilt als zentraler Wachstumstreiber, da es den Austausch zwischen verschiedenen Blockchains erleichtert. Chainlink bewegt inzwischen Billionenbeträge, sichert Smart Contracts im Wert von Milliarden US-Dollar ab und hat bereits über 17 Milliarden Nachrichten auf der Blockchain validiert. Immer mehr Projekte nutzen die Oracles von Chainlink als Standardlösung – ein Beleg für die wachsende institutionelle Adoption.

Chainlink ETF in greifbarer Nähe?

Für zusätzliche Fantasie sorgen die eingereichten Anträge auf Spot-LINK-ETFs durch Tuttle Capital und Grayscale. Sollte die US-Börsenaufsicht SEC hier grünes Licht geben, könnte Chainlink einen Nachfrageschub erleben, wie er bei Bitcoin-ETFs bereits zu beobachten war.

Die entscheidende Frage bleibt: Wie hoch kann der Kurs noch steigen? Einige Analysten sehen bereits 2025 das Potenzial für einen Anstieg auf bis zu 50 US-Dollar je Token – was einer Verdoppelung gegenüber dem aktuellen Niveau entspräche. Angesichts der starken Fundamentaldaten, der wachsenden institutionellen Nachfrage und der anhaltend optimistischen Marktstimmung gehört Chainlink damit zu den Coins, die Anleger in den kommenden Monaten besonders im Blick behalten dürften.

Weitere Kryptowährung mit Potenzial

Neben Chainlink sind aktuell eine Reihe weiterer Token im Fokus der Anleger – insgesamt ist auffällig, dass gerade viele Umschichtungen vorzunehmen scheinen, und dabei auch vermehrt deutlich volatilere Altcoins kaufen. Für Furore sorgt aktuell etwa der Maxi Doge Token, der von der allgemeinen Kryptomarktstärke und dem Hype rund um Dogecoin zu profitieren scheint.