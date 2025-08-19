BTC $115,320.69 -0.13%
ETH $4,301.48 -0.22%
SOL $182.51 0.22%
PEPE $0.000010 0.43%
SHIB $0.000012 -0.15%
BNB $843.43 0.68%
DOGE $0.22 -0.90%
XRP $3.01 0.56%
Cryptonews Altcoin News

Chainlink Prognose: Kursverdoppelung noch 2025? Analysten und Großanleger bullish

Altcoins
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
LINK Altcoin News

Chainlink (LINK) sorgt derzeit für Aufsehen am Kryptomarkt. Mit einem Plus von 13,1 Prozent auf Sieben-Tages-Sicht gehört der Coin aktuell zu den stärksten Performern und übertrifft die Entwicklung vieler anderer Top-Kryptowährungen deutlich. Allein in den vergangenen 14 Tagen konnte LINK um satte 46,8 Prozent zulegen. Auch die Stimmung in der Community signalisiert Optimismus: In der täglichen Chainlink-Umfrage äußerten sich 95 Prozent der Teilnehmer hinsichtlich einer Chainlink Prognose bullish – ein außergewöhnlich hoher Wert, der die Dynamik rund um das Projekt widerspiegelt.

Die Grafik zeigt die LINK-Kursentwicklung im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Chainlink News geben Auftrieb

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Chainlink durch eine auffällige Bewegung auf der Blockchain. Ein anonymer Krypto-Wal verkaufte Ethereum im Wert von mehr als 22 Millionen US-Dollar und investierte die Summe stattdessen in rund 938.500 LINK-Token. Bemerkenswert ist die Historie dieses Investors, der in der Vergangenheit mehrfach ein gutes Timing bewies – etwa beim LUNA-Crash oder bei Verkäufen von Shiba Inu an markanten Hochpunkten. Solche Transaktionen verstärken den Eindruck, dass Chainlink zunehmend Kapital von Großanlegern anzieht.

Auch die fundamentale Entwicklung spricht für LINK. Große Partnerschaften mit Konzernen wie Mastercard und Visa unterstreichen die Relevanz des Netzwerks. Besonders das Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) gilt als zentraler Wachstumstreiber, da es den Austausch zwischen verschiedenen Blockchains erleichtert. Chainlink bewegt inzwischen Billionenbeträge, sichert Smart Contracts im Wert von Milliarden US-Dollar ab und hat bereits über 17 Milliarden Nachrichten auf der Blockchain validiert. Immer mehr Projekte nutzen die Oracles von Chainlink als Standardlösung – ein Beleg für die wachsende institutionelle Adoption.

Chainlink ETF in greifbarer Nähe?

Für zusätzliche Fantasie sorgen die eingereichten Anträge auf Spot-LINK-ETFs durch Tuttle Capital und Grayscale. Sollte die US-Börsenaufsicht SEC hier grünes Licht geben, könnte Chainlink einen Nachfrageschub erleben, wie er bei Bitcoin-ETFs bereits zu beobachten war.

Die entscheidende Frage bleibt: Wie hoch kann der Kurs noch steigen? Einige Analysten sehen bereits 2025 das Potenzial für einen Anstieg auf bis zu 50 US-Dollar je Token – was einer Verdoppelung gegenüber dem aktuellen Niveau entspräche. Angesichts der starken Fundamentaldaten, der wachsenden institutionellen Nachfrage und der anhaltend optimistischen Marktstimmung gehört Chainlink damit zu den Coins, die Anleger in den kommenden Monaten besonders im Blick behalten dürften.

Weitere Kryptowährung mit Potenzial

Neben Chainlink sind aktuell eine Reihe weiterer Token im Fokus der Anleger – insgesamt ist auffällig, dass gerade viele Umschichtungen vorzunehmen scheinen, und dabei auch vermehrt deutlich volatilere Altcoins kaufen. Für Furore sorgt aktuell etwa der Maxi Doge Token, der von der allgemeinen Kryptomarktstärke und dem Hype rund um Dogecoin zu profitieren scheint.

Maxi Doge Homepage
Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,102,222,844,987
-3.95
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
Warum steigt der Kurs von XRP nicht deutlich an?
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-08-19 14:00:00
Altcoin News
Ripple unterstützt Geminis IPO-Antrag mit $75 Mio. Kreditlinie, inklusive RLUSD-Option
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-08-19 12:22:51
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren