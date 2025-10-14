Bullishe Ethereum Prognose trotz Kursrutsch: Analyst hält Anstieg auf 5.300 US-Dollar jetzt für möglich

Ethereum zeigt sich am Dienstag tiefrot: Mit 3.947 US-Dollar notiert die zweitgrößte Kryptowährung rund 4,2 % schwächer als am Vortag. Noch deutlicher fällt der Wochenverlust ins Gewicht – auf Sicht der letzten sieben Tage liegt der Rückgang bei satten 16,2 %. Ein kräftiger Dämpfer für viele Anleger, die noch vor Kurzem auf neue lokale Hochs spekuliert hatten. Sollte man gerade jetzt Ethereum kaufen, und antizyklisch agieren? Diese Frage wird gerade kontrovers diskutiert.

Es gibt zumindest zahlreiche Stimmen, die in der aktuellen Schwächephase keinen Grund zur Sorge, sondern vielmehr eine Chance sehen. Analysten wie Mark Newton von Fundstrat gehen davon aus, dass Ethereum kurzfristig nochmals unter Druck geraten könnte. Entscheidend sei jedoch, was danach passiert. Fundstrat rechnet mit einer zügigen Umkehrbewegung und prognostiziert einen raschen Aufstieg bis in den Bereich von 5.500 US-Dollar. Für Newton ist der Rücksetzer keine fundamentale Schwäche, sondern ein temporärer Ausschlag im Rahmen einer gesunden Marktstruktur.

Die Grafik zeigt die ETH-Performance im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Ethereum bleibt Top-Altcoin

Auch Benjamin Cowen, Gründer von Into The Cryptoverse, bleibt bullish. Er sieht in der jüngsten Korrektur einen sogenannten „Re-Test“ – also eine Rückkehr in eine Preiszone, die bereits in früheren Zyklen als Sprungbrett für größere Ausbrüche diente. Auf dem Wochenchart erkennt Cowen Muster, die aus vergangenen Bullenmärkten bekannt sind. In seiner Analyse deutet vieles darauf hin, dass Ethereum sich aktuell an genau so einem Punkt befindet. Sollte das Kaufinteresse an den markanten Widerständen erneut anziehen, hält Cowen einen Anstieg auf 5.300 US-Dollar in naher Zukunft für gut möglich.

Doch der Blick auf die Marktströme liefert ein gemischtes Bild. Besonders die Kapitalflüsse in und aus Ethereum-ETFs geben derzeit Anlass zur Vorsicht. Am Montag, dem 13. Oktober, kam es zu erheblichen Nettoabflüssen – insgesamt zogen Investoren 428,5 Millionen US-Dollar aus Ethereum-Produkten ab. Schon in den Tagen zuvor war die Tendenz eher verhalten. Zwar gab es vereinzelt Zuflüsse, etwa am 29. September mit einem Gesamtplus von 546,9 Millionen US-Dollar, doch in den vergangenen Tagen überwiegen die negativen Vorzeichen. Offenbar bleiben institutionelle Investoren in der aktuellen Phase vorsichtig – ein möglicher Belastungsfaktor für eine kurzfristige Erholung.

Die Grafik zeigt die Netto Zu/Abflüsse bei Ethereum-ETFs. Bildquelle: farsideo.co.uk

Umso bemerkenswerter ist der Optimismus unter Privatanlegern: In einer aktuellen CoinGecko-Umfrage gaben stolze 83 % der Teilnehmenden an, kurzfristig bullish auf Ethereum zu blicken. Trotz Preisrückgang, trotz ETF-Abflüssen – das Vertrauen in die mittelfristige Stärke scheint ungebrochen. Viele setzen offenbar darauf, dass sich die Geschichte wiederholt und Ethereum nach der Konsolidierung einen neuen Lauf startet.

Ethereum kaufen: gerade jetzt?

Und tatsächlich: Historisch gesehen hat Ethereum solche Phasen immer wieder durchlaufen – scharfe Rücksetzer, gefolgt von impulsiven Anstiegen. Die entscheidende Frage bleibt also, ob sich dieser Rhythmus erneut bestätigen lässt. Die technische Ausgangslage bietet zumindest das Potenzial, so zahlreiche Marktbeobachter. Viel wird nun davon abhängen, ob es Ethereum gelingt, die aktuell kritischen Unterstützungszonen zu halten und im Anschluss neue Impulse nach oben zu setzen.

Ethereum wankt, aber fällt nicht. Während der Preis derzeit schwächelt, ist das Sentiment in Teilen des Marktes erstaunlich stabil – ja, sogar hoffnungsvoll. Analysten wie Newton und Cowen liefern Szenarien, die ein kurzfristiges Tief mit anschließender Rallye skizzieren. Die 5.300 US-Dollar sind damit zwar noch nicht in Griffweite, doch zahlreichen Ethereum Prognosen zufolge könnte es schon bald so weit sein.