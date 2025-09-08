Bitcoins schnellster Layer-2 Bitcoin Hyper (HYPER) erreicht $14,4 Millionen im Vorverkauf

Zuletzt aktualisiert am: September 8, 2025

Die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin (BTC) hat sich im August abgeschwächt, da die Unternehmen bei ihren Allokationen vorsichtiger werden.

Aber gleichzeitig bewegt sich die Nachfrage nach Bitcoin Hyper (HYPER) – dem schnellsten Layer-2, der auf Bitcoin basiert – in die entgegengesetzte Richtung. Das Projekt hat bereits fast $14,5 Mio. an Vorverkaufsgeldern angezogen. Das zeigt, dass Privatanleger und Early-Stage-Investoren bereits den nächsten bullischen Katalysator gefunden haben könnten, während die Institutionen noch zögern und abwarten.

Dieser Enthusiasmus rührt daher, dass Bitcoin Hyper das Potenzial hat, eine echte Nachfrage nach BTC zu schaffen, die auf den Nutzen ausgerichtet ist. Bitcoin Hyper ermöglicht es dApps, völlig neue Kategorien von Anwendungen zu eröffnen, die auf der Base Chain nie möglich waren.

Aus diesem Grund sehen Investoren den nativen Token HYPER als eine zweite Chance auf die Art von exponentiellen Renditen, die Bitcoin in seinen Anfangstagen lieferte, nur dieses Mal mit einem Ökosystem, das für aktive Anwendungsfälle entwickelt wurde.

Da jedoch nur noch 18 Stunden in der aktuellen Vorverkaufsrunde verbleiben, endet die Zeit, in der Sie sich HYPER zu $0,012875 sichern können. Sobald dieses Zeitfenster geschlossen ist, geht der Token in die nächste Stufe zu einem höheren Preis über.

Für diejenigen, die Hyper in ihr Portfolio aufnehmen möchten, könnte dies eine der letzten Gelegenheiten sein, zu einem günstigen Preis einzusteigen. Denn wenn der Vorverkauf uns etwas lehrt, dann, dass die aktuelle Nachfrage nur ein Vorgeschmack auf das ist, was die Börsennachfrage für den Preis von HYPER bedeuten kann – insbesondere an einer großen Börse.

Institutionelle Käufe verlangsamen sich, so dass Bitcoin einen Nutzen braucht

On-Chain-Daten von CryptoQuant zeigen, dass sich die Käufe von Bitcoin durch Unternehmen und institutionelle Anleger verlangsamt haben und weit weniger aggressiv sind als zu Beginn des Jahres.

So hat beispielsweise Strategy im August nur 1.200 BTC erworben, während andere Unternehmen im Durchschnitt nur 343 BTC erworben haben. Die Schwäche hat sich auch in den ETF-Strömen gezeigt, die bereits Ende Juli nachgelassen haben.

Darüber hinaus wurden in der Woche vom 18. August mehr als 1 Milliarde Dollar aus Bitcoin-ETFs abgezogen, was einen der stärksten Rückschläge in diesem Jahr darstellt.

Durch diese Abkühlung der Nachfrage ist Bitcoin in einer engen Spanne stecken geblieben. Die Top-Kryptowährung pendelt um $111.000 und ist in den letzten zwei Wochen um 0,6% und in den letzten 30 Tagen um 4,7 % gefallen.

Es ist bekannt, warum Unternehmen BTC als Inflationsschutz und langfristigen Wertaufbewahrungsort in ihre Treasuries aufnehmen.

Aber hier liegt Bitcoin immer noch hinter Gold zurück, das über seine Rolle als Inflationsschutz hinaus einen Nutzen hat. Gold hat industrielle und kulturelle Verwendungszwecke, während Bitcoin in erster Linie ein digitaler Vermögensspeicher bleibt. Mit anderen Worten: Sie können eine digitale Währung nicht tragen.

Wenn Bitcoin dem Gold den Thron streitig machen will, braucht er einen Nutzen, der über seine Eigenschaft als Wertaufbewahrungsmittel hinausgeht.

Hier kommt Bitcoin Hyper ins Spiel. Es zielt darauf ab, jeden BTC weitaus nützlicher zu machen als ein bloßes Trophäen-Asset in institutionellen oder privaten Portfolios.

Das Design von Bitcoin Hyper ist die beste Lösung für das Blockchain-Trilemma

Bitcoin Hyper betritt die Krypto-Arena, indem es Entwicklern ermöglicht, eine breite Palette von Anwendungen zu entwickeln, die auf der Basiskette praktisch unmöglich sind.

Um dies zu ermöglichen, integriert die Layer-2 Chain die Solana Virtual Machine (SVM) als Ausführungsschicht, so dass alle dApps und Verträge auf Hyper auf der gleichen Engine laufen, die Solana antreibt. Diese Integration liefert die Geschwindigkeit und die kostengünstige Transaktionsverarbeitung, für die Solana bekannt ist, und verankert sie gleichzeitig mit der Sicherheit von Bitcoin.

Da der SVM SPL-kompatibel ist, können Entwickler, die bereits auf Solana aufbauen, ihre Anwendungen mit minimalen Änderungen auf Bitcoin Hyper migrieren. Das bedeutet, dass ein großer Pool von bewährten Projekten das Bitcoin-Ökosystem schnell erweitern kann, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Die Brücke zwischen diesen beiden Welten ist die Canonical Bridging des Projekts. Jeder BTC, der auf der Basiskette gesperrt ist, kann in das Hyper-Ökosystem übertragen werden, wo er einen umhüllten BTC prägt, der in der Solana-Umgebung voll nutzbar wird. Dieser Prozess schaltet den Bitcoin-Nutzen frei und kanalisiert die Aktivität in eine schnellere Ausführungsebene.

Wichtig ist, dass für die Sicherheit und Abrechnung immer noch alles zum Bitcoin Layer 1 zurückgeführt wird. Wenn ein Nutzer seinen Bitcoin zurückhaben möchte, muss er nur die verpackte Version brennen, um den ursprünglichen BTC zu entsperren. Dadurch wird sichergestellt, dass trotz der Skalierbarkeit und Geschwindigkeit von Hyper die Vertrauensschicht von Bitcoin intakt bleibt.

Es ist diese Kombination, die einige Investoren dazu veranlasst hat, zu argumentieren, dass Bitcoin Hyper das Beste aus beiden Welten in der Kryptowährung vereint und möglicherweise die bisher stärkste Antwort auf Vitalik Buterins Blockchain-Trilemma ist.

Das Moon-Case-Szenario für HYPER

Wie bereits erwähnt, ist es relativ einfach, eine Solana-basierte Anwendung auf das Bitcoin Hyper-Ökosystem zu migrieren. Dies ermöglicht es Entwicklern, ihre Projekte mit der Geschwindigkeit von Solana auszuführen und sie gleichzeitig auf der dezentralsten und zensurresistentesten Blockchain zu sichern, die es gibt.

Dieses Design kommt nicht nur Bitcoin selbst zugute. Es schafft auch eine direkte Nachfrage nach HYPER, dem Token, der Gasgebühren, Staking und Governance ermöglicht. Während BTC als Tauschmittel im Hyper-Ökosystem dient, ist es HYPER, das das System am Laufen hält.

Aus diesem Grund sehen viele Investoren HYPER als ihre zweite Chance auf das, was sie in der Anfangszeit von BTC verpasst haben. Wenn Bitcoin Hyper zur Drehscheibe für dApps wird, dann steht HYPER im Zentrum einer ganz neuen Nachfrage nach BTC-Nutzen.

Bedenken Sie, dass allein DeFi auf Solana einen Gesamtwert von 11,2 Milliarden Dollar hat. Wenn auch nur ein Bruchteil dieser Aktivität – sagen wir ein Viertel – in Bitcoin Hyper fließt, könnte dies ein gewaltiges Volumen an BTC-Transaktionen auslösen, die nicht unbedingt auf eine langfristige Preissteigerung ausgerichtet sind.

Und das ist nur ein Sektor. Wenn Sie Glücksspiele, NFTs und tokenisierte reale Assets hinzufügen, wird das Ausmaß der Chance noch größer.

Aus diesem Grund haben bekannte Krypto-Influencer, darunter Crypto Gains, auf das Potenzial von Bitcoin Hyper für 100-fache Renditen hingewiesen.

Bitcoin Hyper erreicht $12,6 Millionen in seinem Vorverkauf?

Die $15 Millionen-Marke kann in 2 Tagen erreicht werden – hier ist Ihre Chance, Teil der Geschichte zu werden

Mit einer durchschnittlichen Rate von $150.000 pro Tag wird der Bitcoin Hyper-Vorverkauf immer heißer. Da Altcoins in diesem Monat bereits im Fokus stehen, könnte der nächste Meilenstein von 15 Millionen Dollar in weniger als zwei Tagen erreicht werden.

Möchten Sie an diesem Meilenstein teilhaben und sich HYPER zu einem der niedrigsten Vorverkaufspreise sichern? Gehen Sie auf die Bitcoin Hyper-Website, wo Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder sogar mit einer Kreditkarte kaufen können.

Neu gekaufte Token können mit einem Staking zu einer dynamischen Rendite von 76 % pro Jahr (APY) gestakt werden .

Für ein nahtloses Erlebnis bietet Best Wallet – eine der besten Krypto-Wallets der Branche – direkten Zugang. HYPER ist unter „Upcoming Tokens“ aufgeführt, was den Kauf, die Verfolgung und die Inanspruchnahme einfach macht, sobald er live ist.

Bleiben Sie mit der Community auf Telegram und X für Echtzeit-Updates in Verbindung.