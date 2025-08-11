Bitcoin Preisvorhersage: Milliardär Michael Saylor deutet riesigen Kauf an – $1 Million BTC als nächstes Ziel

Bitcoin kletterte heute auf $120.185 und legte damit innerhalb von 24 Stunden bei einem robusten Handelsvolumen von $81,65 Milliarden um über 1,30% zu. Die größte Kryptowährung der Welt hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 2,39 Billionen Dollar und knapp 20 Millionen Coins sind im Umlauf.

Der Mitbegründer von MicroStrategy, Michael Saylor, dessen Unternehmen 628.791 BTC im Wert von $74,21 Milliarden hält, heizt die Stimmung erneut an. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag erklärte er, dass die unermüdliche Anhäufung von BTC der sicherste Weg zum Reichtum ist.

Marktbeobachter deuten dies als Hinweis auf weitere Käufe im großen Stil – ein Schritt, der die Voraussetzungen für den nächsten Schritt von Bitcoin in Richtung der 1-Million-Dollar-Marke schaffen könnte.

Saylors wachsende Bitcoin-Wette

Saylors Portfolio-Tracker zeigt einen Gewinn von 61,04 % für die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy mit einer durchschnittlichen Kostenbasis von $73.290 pro Coin. MicroStrategy hat über die Jahre hinweg immer wieder gekauft, vor allem während der Dips, und ist jetzt der größte Bitcoin-Halter im Unternehmensbereich.

If you don't stop buying Bitcoin, you won't stop making Money. pic.twitter.com/G9S2gPO1t8 — Michael Saylor (@saylor) August 10, 2025

Diese aggressive Akkumulationsstrategie findet in einer Zeit statt, in der sich das Bitcoin-Angebot verknappt, da Halbierungsereignisse und das zunehmende Interesse von Institutionen die verfügbare Liquidität verringern. Wenn MicroStrategy oder andere Wale weiterhin in diesem Tempo kaufen, könnte sich die Knappheit auf dem Markt verstärken – eine Dynamik, die historisch gesehen die Preise stark nach oben treibt.

Bitcoin (BTC/USD) Technischer Ausblick zeigt nach oben

Bitcoin ist dabei, aus einem zinsbullischen Flaggenmuster auszubrechen, einem klassischen Fortsetzungssignal. Der Preis hat den Widerstand der $118.500 Flagge mit starken Käufen und einem Tagesschlusskurs überwunden. Der 50-Tages-EMA bei $114.140 dient weiterhin als Unterstützung, und der Trend ist intakt.

#Bitcoin Technical Outlook 📊

BTC breaks out of bullish flag above $118.5K, holding 50EMA $114.14K support.

RSI 62, MACD bullish crossover.

Targets: $123.25K, $127K

Invalidation: Close < $117.3K#BTC #Crypto #BitcoinPrice pic.twitter.com/AFqMeypxN1 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 11, 2025

Auf dem Fibonacci-Retracement von $98.194 auf $123.248 hat BTC das 23,6%-Niveau bei $117.335 zurückerobert, das jetzt eine Unterstützungsbasis darstellt.

Die wichtigsten Momentum-Indikatoren bestätigen sich:

RSI 62,64, steigend, aber nicht überkauft.

62,64, steigend, aber nicht überkauft. MACD zinsbullischer Crossover mit steigendem Histogramm.

Ein Schlusskurs über $120.000 könnte einen Kurs von $123.250 und möglicherweise sogar $127.000 eröffnen.

Bitcoin Handelsaufbau und Risikoniveaus

Für Trader, die diese Bewegung im Auge haben, bietet die Ausbruchsstruktur einen klaren Plan:

Einstieg: Bei einem bestätigten Tagesschlusskurs über $120,000

Bei einem bestätigten Tagesschlusskurs über $120,000 Stop-Loss: Unterhalb von $117.300

Unterhalb von $117.300 Gewinnmitnahme 1: $123.250

$123.250 Gewinnmitnahme 2: $127,000

$127,000 Tendenz: Bullisch, solange der Kurs über $117.300 liegt

Ein Rückfall innerhalb des Flaggenmusters würde den Ausbruch ungültig machen und die Aufmerksamkeit wieder auf die Unterstützung des EMA bei $114.000 lenken. Die Bestätigung des Volumens wird für ein anhaltendes Momentum entscheidend sein.

Neuer Vorverkauf Bitcoin Hyper ($HYPER) kombiniert Bitcoin-Sicherheit mit Solana-Geschwindigkeit

Bitcoin Hyper ($HYPER) ist der erste Bitcoin-native Layer 2, der von der Solana Virtual Machine (SVM) angetrieben wird. Er wurde entwickelt, um das Bitcoin-Ökosystem mit schnellen, kostengünstigen Smart Contracts, dApps und der Schaffung von Meme Coins zu unterstützen.

Durch die Verschmelzung der Sicherheit von Bitcoin mit der Leistung von Solana werden leistungsstarke neue Anwendungsfälle erschlossen – alles mit nahtlosem BTC Bridging.

Das Projekt wird von Consult geprüft und ist auf Skalierbarkeit, Einfachheit und Vertrauen ausgelegt.

Das Interesse der Investoren ist groß. Der Vorverkauf hat bereits die Marke von 8,3 Millionen Dollar überschritten, und es ist nur noch ein kleines Kontingent übrig.

HYPER-Token sind derzeit zu einem Preis von nur $0,012625 erhältlich, aber dieser Preis wird in den nächsten 3 Tagen noch steigen.

Sie können HYPER-Token auf der offiziellen Bitcoin-Hyper-Website mit Kryptowährungen oder einer Bankkarte kaufen.