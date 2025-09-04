Bitcoin Hyper Presale nähert sich $14 Mio. inmitten der Analystenforderung nach $190K BTC

Bitcoin (BTC) hat sich in der vergangenen Woche nur mühsam nach oben gearbeitet und bewegt sich gerade einmal um 0,6 % und hält sich derzeit bei $111.940.

Ein beliebter Analyst auf X hat jedoch behauptet, dass das nächste Ziel weit höher bei $190.000 liegt. Eine Reihe von Katalysatoren könnte eine solche Entwicklung unterstützen, von Bitcoin-ETFs, die jetzt fast mit Gold konkurrieren, bis hin zu einer neuen Möglichkeit der Nachfrage, die durch Bitcoin Hyper (HYPER) entsteht.

Bitcoin Hyper wird als der schnellste Layer-2 der Bitcoin-Blockchain angepriesen und integriert die Solana Virtual Machine (SVM), um unübertroffene Geschwindigkeit und Ausführung zu bieten. Das Ergebnis ist ein Ökosystem, das in der Lage ist, Anwendungen zu betreiben, die auf der Bitcoin-Basiskette als unmöglich galten, und das möglicherweise die Nachfrage nach BTC selbst ankurbeln wird.

Frühe Geldgeber haben bereits fast 14 Millionen Dollar in einer Vorverkaufsfinanzierung beigesteuert. In der aktuellen Runde liegt der Preis für HYPER bei nur 0,012855 $ pro Token, aber da weniger als 24 Stunden bis zur nächsten geplanten Erhöhung verbleiben, könnte dies eine der letzten Chancen sein, sich eine Zuteilung auf diesem Niveau zu sichern.

Analysten sehen $190K-$200K Bitcoin in den nächsten 6 bis 12 Monaten

CryptoELITES on X spricht sich für einen Preis von $190.000 für BTC aus und sieht in der Marke von 111.000 $ eine solide Unterstützungszone, die den nächsten Anstieg von Bitcoin einleiten könnte.

CryptoELITES hat zwar keinen genauen Zeitplan aufgestellt, aber der Wochenchart deutet einen möglichen Weg an. Von $75.000 bis zum nächsten Anstieg dauerte es etwa fünf Monate, und wenn sich die Geschichte reimt, könnten die Projektionslinien darauf hindeuten, dass Bitcoin noch vor Ende des Jahres $190.000 erreichen könnte.

Die Research-Häuser an der Wall Street äußern sich ähnlich. Die Analysten von Bernstein haben ein Ziel von $200.000 innerhalb von sechs bis zwölf Monaten und gehen davon aus, dass der aktuelle Bullenzyklus bis 2027 laufen wird.

Letztlich sorgt die Nachfrage für höhere Preise. Abgesehen von der traditionellen Investmentstory von Bitcoin wird diese Nachfrage von einer völlig neuen Quelle angekurbelt werden: Bitcoin Hyper.

Frühe Investoren investieren weiterhin täglich Hunderttausende von Euro in das Projekt, da sie erwarten, dass das Ökosystem die Verwendung von Bitcoin verändern wird.

Wenn es Bitcoin Hyper gelingt, ein massives Ökosystem zu schaffen, das auf Nutzen statt auf passiver Speicherung basiert, könnte diese neue Nachfrage die Rolle von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel ergänzen und seinen Aufstieg beschleunigen.

In dem Maße, in dem BTC in die Anwendungen und das Bridging von Bitcoin Hyper eingebunden werden, wird das zirkulierende Angebot knapper, so dass jeder Coin, der auf dem offenen Markt gehalten wird, immer wertvoller wird.

Die Mechanismen, die Bitcoin in großem Maßstab nützlich machen

Der Durchbruch von Bitcoin Hyper beginnt mit seinem Canonical Bridging. Nutzer können ihre BTC auf dieser Bridging-Brücke sperren und innerhalb des Hyper-Ökosystems verpackte Versionen prägen. Dadurch wird das zirkulierende Angebot auf der Basiskette gestrafft, während derselbe Bitcoin auf Layer-2 als nützliches Asset neues Leben erhält.

Einmal umhüllt, bewegt sich Bitcoin blitzschnell durch die SVM und entfesselt Anwendungen, die die Basiskette niemals unterstützen könnte. Das bedeutet nicht nur schnellere Zahlungen, sondern auch eine neue Welle von DeFi-Plattformen, NFT-Märkten, Gaming dApps und sogar tokenisierte Real-World Assets (RWAs). Und dank der eingebauten SPL-Kompatibilität können Entwickler Solana dApps mit minimalen Reibungsverlusten portieren und so das Bitcoin-Ökosystem sofort erweitern.

Und im Gegensatz zu Ethereum, wo bereits mehrere L2s um die Aufmerksamkeit konkurrieren, schafft Bitcoin Hyper die erste hochleistungsfähige L2-Umgebung für Bitcoin, die der vertrauenswürdigsten Blockchain der Welt eine eigene Arena für die Skalierung eröffnet.

Für die Nutzer bleibt der Ablauf unkompliziert: Sie zahlen Bitcoin ein, verwenden umgewandelte BTC in verschiedenen Anwendungen und brennen sie dann, um native BTC wieder auf Layer-1 freizuschalten, wann immer sie wollen. Auch die Sicherheit kommt nie zu kurz, da die Endgültigkeit direkt mit dem Proof-of-Work von Bitcoin verankert ist.

Das Ergebnis ist eine Blockchain, die die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von Solana kombiniert und damit die Reichweite von Bitcoin weit über die Grenzen des digitalen Goldes hinaus erweitert.

Am 26. August gab das Projekt bekannt, dass die Entwicklung Schritt für Schritt voranschreitet und das erste umfassende Rollup für Bitcoin auf dem SVM nun Gestalt annimmt.

Bislang fließen die Gelder aus dem Vorverkauf direkt in das, was am wichtigsten ist, nämlich in den Aufbau der Kerninfrastruktur: Forschung zur Rollup-Abwicklung auf Bitcoin Layer-1, Prototypen zur Validierung der SVM-Ausführung und frühe Entwürfe für Explorer- und Entwickler-Tools.

Das Team hat sich auch mit Partnern aus dem Ökosystem abgestimmt, die sich darauf vorbereiten, auf Bitcoin Hyper zu starten, sobald das Netzwerk live geht.

Als nächstes stehen auf der Roadmap eine optimierte, in Bitcoin verankerte Sequenzierung, verbesserte Entwickler-Workflows für SVM-Kontrakte und die Veröffentlichung von RPCs, Indexern und Explorern zur Rationalisierung der Infrastruktur. Diese Meilensteine werden die Voraussetzungen dafür schaffen, dass frühe Bauherren noch vor dem Mainnet mit der Implementierung beginnen können.

Für Investoren bedeutet dies, dass jeder Beitrag zum Vorverkauf sichtbare Fortschritte bringt. Bitcoin Hyper demonstriert in Echtzeit, dass die Kombination der Sicherheit von Bitcoin mit der Entwicklerbasis von Solana eine Grundlage für echte Anwendungen und Wachstum schafft, während Bitcoin unverändert bleibt.

Bitcoin Hyper Ecosystem Update 🚀



The first full-scale rollup for Bitcoin, powered by SVM, is taking shape.

So far:



Research into rollup settlement on BTC L1



Prototypes validating SVM execution



Designs for explorer + dev tooling



Alignment with early ecosystem teams pic.twitter.com/Rm5tep4YXv — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 26, 2025

Letzte Chance, HYPER vor der nächsten Preiserhöhung zu kaufen

Mit einem Vorverkauf von fast 14 Millionen Dollar ist Bitcoin Hyper bereits gut kapitalisiert, um einen reibungslosen Start seines Layer-2-Netzwerks zu gewährleisten. Diese Höhe der Finanzierung sichert nicht nur die Entwicklung, sondern beweist auch, dass es eine echte Nachfrage nach dem projekteigenen Token HYPER gibt.

HYPER wird Gasgebühren, Staking-Belohnungen, die Teilnahme an der Governance und den Zugang zu Starts innerhalb des Ökosystems finanzieren. Der starke Zuspruch beim Vorverkauf ist ein frühes Zeichen dafür, wie die Nachfrage aussehen könnte, sobald der Token an die Börsen kommt.

Aber es bedeutet auch, dass die Uhr tickt. Jeder Vorverkauf hat eine bestimmte Obergrenze, und sobald diese erreicht ist, endet der Verkauf automatisch. Bei einer so starken Dynamik könnte dieser Zeitpunkt früher als erwartet eintreten.

Vorerst bleiben die Token zu den Vorverkaufspreisen erhältlich. Auf der Website von Bitcoin Hyper können Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder sogar mit einer Kreditkarte kaufen.

Best Wallet, eine der besten Krypto-Wallets in der Branche, bietet direkten Zugang und zeigt HYPER unter „Upcoming Tokens“ an, so dass Sie kaufen, verfolgen und einfordern können, sobald Sie live sind.

Bleiben Sie mit der Community auf Telegram und X in Verbindung, um Echtzeit-Updates zu erhalten, und besuchen Sie die offizielle Bitcoin Hyper-Website, um alle Einzelheiten zu erfahren.