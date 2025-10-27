Bitcoin erreicht $116K als schnellster Layer-2 Bitcoin Hyper $25M im Vorverkauf sammelt

Bitcoin (BTC) hat endlich die Marke von $116.000 zurückerobert, nachdem er zwei Wochen lang darunter gehandelt wurde. Gleichzeitig hat das schnellste in der Entwicklung befindliche Layer-2-Netzwerk, Bitcoin Hyper (HYPER), einen neuen Meilenstein erreicht und seine Vorverkaufsfinanzierung auf insgesamt 25 Millionen Dollar gesteigert.

Der jüngste Erfolg geht einher mit neuen Updates für Entwickler, die sich auf den Aufbau der Kerninfrastruktur konzentrieren, die das Layer-2-Netzwerk von Bitcoin Hyper antreiben wird. Ziel ist es, das Ökosystem entwicklerfreundlich, zuverlässig und hoch skalierbar zu machen, d.h. die Grundlagen für ein langfristiges Wachstum zu schaffen.

Eine solche Infrastruktur ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Ökosystem durch eine aktive Entwicklung gedeiht und möglicherweise nicht nur den frühen HYPER-Inhabern zugute kommt, sondern auch die breitere Nachfragedynamik von Bitcoin beeinflusst, da sich der Markt in Richtung eines nutzwertorientierten Wachstums entwickelt.

Derzeit verbleiben nur noch vier Stunden, um an der laufenden Vorverkaufsrunde teilzunehmen, bevor der Preis des HYPER-Tokens in der nächsten Phase auf $0,013175 steigt.

Bitcoin erholt sich aufgrund des erneuten Marktoptimismus und der drohenden Zinssenkung der Fed

Seit dem Erreichen seines Allzeithochs von $126.000 Anfang des Monats hat Bitcoin an Boden verloren und ist sogar bis auf $104.000 gefallen, als es seinen jüngsten Tiefpunkt erreichte. Am Montag gelang es BTC jedoch, sich zu erholen und zum ersten Mal seit dem 13. Oktober wieder die Marke von $116.000 zu erreichen.

Der Anstieg des BTC am Montag um 3,6% fiel mit einer Erholung der Aktienmärkte zusammen, da sich die Stimmung der Anleger nach Berichten über die Einigung zwischen den USA und China auf ein neues Handelsabkommen aufhellte.

Der Vorschlag, den die Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping voraussichtlich im Laufe dieser Woche in Südkorea besprechen werden, hat die Spannungen, die in den letzten Wochen auf den Risikoanlagen lasteten, etwas gemildert. Es ist erwähnenswert, dass die erneuten Drohungen mit Zöllen einer der Katalysatoren waren, die den Aufwärtstrend von Bitcoin auf seinem Höhepunkt unterbrochen haben.

Die Märkte preisen auch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der bevorstehenden Sitzung der Federal Reserve am 29. Oktober ein, wodurch der Leitzins in den Bereich von 3,75%-4,00% sinken würde. Laut Polymarket rechnen Händler mit einer 98%igen Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung, was bedeutet, dass eine Wette von $100 auf eine unveränderte Zinssenkung $7.692 einbringen würde, wenn sie richtig wäre.

All diese Entwicklungen fügen sich in das allgemeine Bild von Bitcoin ein, das sich auf den historisch stärksten Zeitraum bezieht. Während der „Uptober“ bisher nur einen Zuwachs von 1,29% gebracht hat, hat der November im Durchschnitt 46% zugelegt, was auf mehr Optimismus für den kommenden Monat hindeutet.

Dennoch könnte kein Katalysator für das langfristige Nachfrageprofil von Bitcoin bedeutender sein als das, was Bitcoin Hyper aufbaut: ein neues Layer-2-Ökosystem, das BTC selbst Nutzen und Skalierbarkeit bringen soll.

Letzte Woche hat Bitcoin Hyper ein wichtiges Entwickler-Update veröffentlicht, das die Voraussetzungen für ein schnelleres und zuverlässigeres Layer-2-Netzwerk schafft. Das Update führt eine Reihe von leichtgewichtigen, modularen Tools ein, wie z.B. RPC-Endpunkte, Node-Software und Netzwerküberwachungssysteme – entwickelt, um die Entwicklung einfacher und effizienter zu machen.

Diese Tools orientieren sich an dem, was Solana-Entwickler bereits verwenden, sind aber an die Architektur von Bitcoin Hyper angepasst, so dass Projekte mit minimalen Anpassungen verbunden oder migriert werden können.

Durch die Kompatibilität mit Rust-basierten SDKs, APIs und CLIs macht Bitcoin Hyper neue Kodier-Frameworks überflüssig. Dies ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen schnell zu erstellen und zu starten und gleichzeitig von der Sicherheit und Abwicklungsstärke von Bitcoin zu profitieren.

Jeder Teil des Netzwerks wurde im Hinblick auf Dezentralisierung, Zuverlässigkeit und Transparenz entwickelt. Die Dienste arbeiten unabhängig und nahtlos und halten das Netzwerk online und sicher, während Bitcoin Hyper eine Verbindung zur Bitcoin-Basisschicht herstellt.

Dieses Update zeigt, wie Bitcoin Hyper stetig auf dem Weg zu seiner Mission voranschreitet, ein offenes, leistungsstarkes Netzwerk zu schaffen, in dem Entwickler mit Solana-Geschwindigkeit auf der vertrauenswürdigen Grundlage der Sicherheit von Bitcoin arbeiten können.

BTC als solides Geld, HYPER als Treibstoff

Mit der Kerninfrastruktur, die nun Gestalt annimmt, legt Bitcoin Hyper die Grundlage dafür, dass Bitcoin sich in seinem eigenen Ökosystem bewegen und funktionieren kann. Im Zentrum dieses Entwurfs steht die kanonische Brücke, ein System, das BTC auf der Basiskette sperrt und eine umhüllte Version innerhalb des Hyper-Netzwerks erzeugt. Dieser umhüllte BTC behält den gleichen Wert wie das Original, kann sich aber schneller bewegen und in Anwendungen verwendet werden, die mit der Geschwindigkeit von Solana laufen.

Auf diese Weise wird Bitcoin mehr als nur ein Wertaufbewahrungsmittel, sondern ein Tauschmittel für eine neue Generation von Anwendungen, die auf Hyper aufbauen. Dazu gehören DeFi-Plattformen, Spieleprojekte und reale Vermögenssysteme, die alle von der Sicherheit von Bitcoin und der Leistung von Solana profitieren.

Der HYPER-Token hält dieses Ökosystem am Laufen. Er wird verwendet, um die Gasgebühren zu bezahlen, die Governance zu verwalten und das Staking zu ermöglichen, so dass die Inhaber am Netzwerk teilnehmen und Belohnungen verdienen können. Zusammen bilden BTC und HYPER eine einfache, aber leistungsstarke Struktur: BTC als digitales, solides Geld und HYPER als der Treibstoff, der es nutzbar macht.

Jede Transaktion innerhalb des Netzwerks ist nach wie vor mit der Bitcoin-Basisschicht verbunden, so dass alles transparent und sicher bleibt, während der Nutzen von Bitcoin auf eine breitere, schnellere Wirtschaft ausgeweitet wird.

