XRP价格预测：创下历史新高 粉丝仍不满？距离20美元还有多远？

XRP刚创下历史新高，但粉丝却感到愤怒。最新XRP价格预测提出疑问：20美元会比预期更快到来吗？

作者 Sze Lam 作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 24, 2025

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XRP的忠实支持者们，对于这枚代币在历经多年法律诉讼后，仍未能迅速创下历史新高感到愤怒，而这些诉讼也让Ripple成为加密世界中的灰姑娘。对某些人来说，XRP Army的热情仍支撑着看涨的XRP价格预测。

在接受专注于加密货币的杂誌《Decrypt》访问时，一些所谓「XRP Army」的成员分享了他们对代币现况及共同经历的看法。

「七年了，因为愚蠢的左派政治和SEC的阻挠，我们才无法取得进展。你懂吗？」X上拥有超过87,000名追踪者的知名XRP粉丝MackAttackXRP如此表示。

与此同时，另一位粉丝John Squire则说：「XRP社群的怒气主要针对SEC，因为他们的诉讼人为压制了这项资产，对散户投资者造成了最大伤害。」

Don’t celebrate anything until $XRP hits $1000, we wouldn’t want anyone getting upset. — John Squire (@TheCryptoSquire) July 23, 2025

如今，随着一个支持加密货币的新政府上台，以及美国证券交易委员会（SEC）任命了新任主席，XRP Army的成员认为，XRP将有机会迎头赶上，在这七年间实现与其他资产（如比特币和Solana（SOL））相当的巨大涨幅。

XRP价格预测：在下一波大涨前 XRP可能会小幅回调

从XRP的4小时线图来看，近期的上涨行情在触及3.65美元时遇到阻力。此价位的卖压明显增加，可能是早期买家开始获利了结所致。

9日指数移动平均线（EMA）似乎即将向下穿越21日EMA，这是一个偏空讯号，可能预示着短期内将出现回调。

在这个时间点的任何下跌，都可能被视为以较低价格买入XRP的良机，因为该代币的长期前景依然极具潜力。

XRP有可能涨到20美元吗？这绝对是有可能的，但并不容易。若要达到这一价格，XRP的市值将需上升至1兆美元，虽仍不及比特币，但这意味着它将超越以太坊（ETH）。

与此同时，像Token6900（T6900）这样的顶级加密预售项目，在短期内提供了显着的上行潜力，因为投资者正在寻找那些在未来几个月内可能10倍增值的高潜力项目。

Token6900（T6900）是目前最純粹的迷因幣——原因如下：

Token6900（T6900）借助SPX6900（SPX）的成功基礎，同時加入2000年代的懷舊元素。

这枚代币是最纯粹的迷因币——没有路线图、没有应用场景、没有承诺。它正是华尔街的反面。T6900的募资上限为500万美元，这意味着越早参与的买家，越有机会从币价上涨中获利最多。

自从几週前预售启动以来，该项目已经筹集超过100万美元，正跟随其前身的脚步。若想以预售折扣价$0.006675购买$T6900，请前往Token6900官网并连接你的钱包（例如BestWallet）。

你可以用USDT或ETH兑换这枚代币，也可使用银行卡参与投资。