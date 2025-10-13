BTC $114,626.25 0.48%
ETH $4,171.21 1.09%
USDT $1.00 -0.03%
XRP $2.60 2.62%
SOL $201.86 3.96%
TRX $0.32 -0.57%
SHIB $0.000011 3.55%
Cryptonews 新闻

XRP走势预测：在比特币企稳前底尚未探明　逢低布局或迎链上抄底良机

cryptocurrency XRP 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

XRP（XRP/USD）徘徊在 2.38 美元附近，过去 24 小时下跌 3%，市场不确定性加剧。尽管比特币和以太坊仍维持在关键支撑位之上，但由于鲸鱼抛售、ETF 审批延迟以及整体避险情绪上升，XRP 走势依旧疲软。

目前，XRP 的市值约为 1,427 亿美元，在主要加密货币中排名第五。近期价格走弱的原因在于市场担忧情绪增加，特别是比特币在 112,000 美元下方盘整，这可能延长 XRP 的回调周期，使其难以在短期内出现实质性反弹。

巨鲸抛售与 ETF 延期压制市场情绪

过去一个月，XRP 的主要持币者抛售超过 4 亿枚代币，价值约 12.5 亿美元，加速了近期的抛压行情。与此同时，美国政府停摆迫使 美国证券交易委员会（SEC） 推迟了 7 项 XRP 现货 ETF 申请 的审查工作。

这一系列事件导致市场情绪进一步承压，使得 XRP 的短期走势更加不确定。

原定于 10 月 18 日至 11 月 14 日 之间公布的审批结果，因 美国证券交易委员会（SEC） 人手不足而被推迟。预测市场平台 Kalshi 预计，本次政府停摆可能持续 长达 25 天，这将进一步延后监管审批进程。

分析师认为，一旦政府恢复运作，XRP 现货 ETF 的获批有望提振市场情绪，并可能推动 XRP 价格上探至约 3.30 美元。

然而，贝莱德（BlackRock）旗下的 iShares XRP Trust 迟迟未有最新进展，再加上散户参与度低迷，令 XRP 的上行动能持续受限。与此同时，唐纳德·特朗普宣布对中国进口商品征收 100% 关税，引发全球市场避险情绪飙升，进一步加剧了加密市场的抛压。

这一举动引发了全球范围的风险资产抛售浪潮，标普 500 指数与纳斯达克均下跌逾 2%，比特币单日跌幅超过 10%。

XRP 技术面分析：对称三角形下破带来连锁抛售

从技术面来看，XRP 在跌破自 7 月以来形成的多月对称三角形结构后持续承压。跌破 2.70 美元 的关键支撑位触发了一系列止损单连锁反应，将价格拖至 2.30 美元区间，为数月低点。

目前，100 日简单移动均线（SMA）位于 2.63 美元，构成近期的首要阻力位；而 相对强弱指数（RSI）为 26.9，显示市场处于超卖状态。尽管这意味着短期内可能出现技术性反弹，但 2.70–2.80 美元区间的阻力带 可能再度引发卖盘回压。

XRP 价格走势图 —— 数据来源：TradingView

若空头动能持续增强，下一目标将指向 2.02 美元（关键斐波那契回撤位），随后为 1.77 美元，这是 XRP 在 7 月行情启动前的上一次盘整区间。

需关注 2.30 美元附近是否出现十字星或锤子线等反转信号，这可能意味着抛压趋缓，并预示短线反弹的出现。

对于交易者而言，谨慎的策略是在关键支撑区间附近低吸，并将止损设在 2.25 美元下方。若市场动能趋于稳定，可目标上看 2.80–3.18 美元区间。然而，若 比特币持续走弱，整体反弹周期可能被延后，意味着 XRP 或尚未真正筑底。

展望：逢低布局，但需等待比特币企稳

尽管 XRP 短线趋势偏空，但其基本面支撑依旧稳固——尤其是 ETF 推进与机构入场预期。分析认为，当比特币重新站上 115,000 美元，市场情绪将迎来反转，XRP 也将逐步收复失地。

在此之前，关注 2.00–2.30 美元区间的吸筹机会。当前的广泛调整行情或正在为 第四季度潜在的强势修复做准备，一旦宏观压力缓解，XRP 有望迎来新一轮上攻周期。

预售项目 Bitcoin Hyper（$HYPER）：融合 BTC 安全性与 Solana 速度的新一代公链方案

Bitcoin Hyper（$HYPER） 正在将自己定位为首个由 Solana 虚拟机（SVM） 驱动的比特币原生二层网络（Layer 2）。其目标是通过实现高速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp），甚至迷因币创建功能，来扩展比特币生态系统。

通过将 比特币无与伦比的安全性 与 Solana 的高性能框架 相结合，该项目为全新的应用场景打开了大门，包括无缝的 BTC 跨链桥接以及可扩展的去中心化应用开发。

项目团队高度重视信任机制与可扩展性，并已通过 Consult 审计机构进行安全审计，为投资者提供项目基础的可信背书。

项目热度正在迅速升温——预售金额已突破 2,300 万美元，仅剩有限额度可供认购。当前阶段，HYPER 代币售价为 0.013095 美元，但随着预售推进，该价格将逐步上调。

投资者可通过 Bitcoin Hyper 官方网站 使用加密货币或银行卡购买 HYPER 代币。

如何购买Bitcoin Hyper简单指南

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,104,136,706,911
-8.51
最热门币种

更多文章

新闻
巴伦·川普19岁拥1.5 亿美元身家 大部分来自加密事业
2025-10-13 14:14:49
新闻
中国受害者艰难维权：被英政府扣押的61,000枚比特币或成漫长追讨战
Esther Hui
Esther Hui
2025-10-13 10:04:29
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者