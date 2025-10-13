XRP走势预测：在比特币企稳前底尚未探明 逢低布局或迎链上抄底良机

XRP（XRP/USD）徘徊在 2.38 美元附近，过去 24 小时下跌 3%，市场不确定性加剧。尽管比特币和以太坊仍维持在关键支撑位之上，但由于鲸鱼抛售、ETF 审批延迟以及整体避险情绪上升，XRP 走势依旧疲软。

目前，XRP 的市值约为 1,427 亿美元，在主要加密货币中排名第五。近期价格走弱的原因在于市场担忧情绪增加，特别是比特币在 112,000 美元下方盘整，这可能延长 XRP 的回调周期，使其难以在短期内出现实质性反弹。

巨鲸抛售与 ETF 延期压制市场情绪

过去一个月，XRP 的主要持币者抛售超过 4 亿枚代币，价值约 12.5 亿美元，加速了近期的抛压行情。与此同时，美国政府停摆迫使 美国证券交易委员会（SEC） 推迟了 7 项 XRP 现货 ETF 申请 的审查工作。

这一系列事件导致市场情绪进一步承压，使得 XRP 的短期走势更加不确定。

原定于 10 月 18 日至 11 月 14 日 之间公布的审批结果，因 美国证券交易委员会（SEC） 人手不足而被推迟。预测市场平台 Kalshi 预计，本次政府停摆可能持续 长达 25 天，这将进一步延后监管审批进程。

分析师认为，一旦政府恢复运作，XRP 现货 ETF 的获批有望提振市场情绪，并可能推动 XRP 价格上探至约 3.30 美元。

然而，贝莱德（BlackRock）旗下的 iShares XRP Trust 迟迟未有最新进展，再加上散户参与度低迷，令 XRP 的上行动能持续受限。与此同时，唐纳德·特朗普宣布对中国进口商品征收 100% 关税，引发全球市场避险情绪飙升，进一步加剧了加密市场的抛压。

这一举动引发了全球范围的风险资产抛售浪潮，标普 500 指数与纳斯达克均下跌逾 2%，比特币单日跌幅超过 10%。

XRP 技术面分析：对称三角形下破带来连锁抛售

从技术面来看，XRP 在跌破自 7 月以来形成的多月对称三角形结构后持续承压。跌破 2.70 美元 的关键支撑位触发了一系列止损单连锁反应，将价格拖至 2.30 美元区间，为数月低点。

目前，100 日简单移动均线（SMA）位于 2.63 美元，构成近期的首要阻力位；而 相对强弱指数（RSI）为 26.9，显示市场处于超卖状态。尽管这意味着短期内可能出现技术性反弹，但 2.70–2.80 美元区间的阻力带 可能再度引发卖盘回压。

XRP 价格走势图 —— 数据来源：TradingView

若空头动能持续增强，下一目标将指向 2.02 美元（关键斐波那契回撤位），随后为 1.77 美元，这是 XRP 在 7 月行情启动前的上一次盘整区间。

需关注 2.30 美元附近是否出现十字星或锤子线等反转信号，这可能意味着抛压趋缓，并预示短线反弹的出现。

对于交易者而言，谨慎的策略是在关键支撑区间附近低吸，并将止损设在 2.25 美元下方。若市场动能趋于稳定，可目标上看 2.80–3.18 美元区间。然而，若 比特币持续走弱，整体反弹周期可能被延后，意味着 XRP 或尚未真正筑底。

展望：逢低布局，但需等待比特币企稳

尽管 XRP 短线趋势偏空，但其基本面支撑依旧稳固——尤其是 ETF 推进与机构入场预期。分析认为，当比特币重新站上 115,000 美元，市场情绪将迎来反转，XRP 也将逐步收复失地。

在此之前，关注 2.00–2.30 美元区间的吸筹机会。当前的广泛调整行情或正在为 第四季度潜在的强势修复做准备，一旦宏观压力缓解，XRP 有望迎来新一轮上攻周期。

预售项目 Bitcoin Hyper（$HYPER）：融合 BTC 安全性与 Solana 速度的新一代公链方案

Bitcoin Hyper（$HYPER） 正在将自己定位为首个由 Solana 虚拟机（SVM） 驱动的比特币原生二层网络（Layer 2）。其目标是通过实现高速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp），甚至迷因币创建功能，来扩展比特币生态系统。

通过将 比特币无与伦比的安全性 与 Solana 的高性能框架 相结合，该项目为全新的应用场景打开了大门，包括无缝的 BTC 跨链桥接以及可扩展的去中心化应用开发。

项目团队高度重视信任机制与可扩展性，并已通过 Consult 审计机构进行安全审计，为投资者提供项目基础的可信背书。

项目热度正在迅速升温——预售金额已突破 2,300 万美元，仅剩有限额度可供认购。当前阶段，HYPER 代币售价为 0.013095 美元，但随着预售推进，该价格将逐步上调。

投资者可通过 Bitcoin Hyper 官方网站 使用加密货币或银行卡购买 HYPER 代币。

