BTC $118,090.53 -0.51%
ETH $3,659.91 -0.67%
USDT $0.99 0.01%
XRP $3.45 -1.03%
SOL $197.86 -0.27%
TRX $0.31 1.04%
SHIB $0.000014 -1.31%
Cryptonews 新闻

XRP价格预测：市值超越麦当劳　XRP能否冲击$100,000大关？

ripple 加密市场 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

在短暂的一瞬间，XRP（瑞波币）市值超越麦当劳，标志性里程碑再次点燃市场对XRP牛市行情的预期。

这一反转行情释放出强烈信号：市场对XRP的长期实用性与品牌价值愈发看好。目前XRP的流通市值已达2150亿美元，超越麦当劳的2110亿美元估值。

这种对比不仅彰显了XRP作为投机标的的吸引力，更预示它正在逐步迈向全球金融版图中的主流玩家地位。

xrp market cap

过去24小时内，XRP交易量已飙破100亿美元大关，价格稳稳站上$3.40关口——这一关键阻力位如今已成功转化为强支撑，彰显突破有效。

XRP现已成为本轮加密反弹中的明星币种之一，年初至今（YTD）涨幅达68%，近30日内更是劲涨逾70%。

这波强势动能背后，得益于美国通过重磅加密立法，以及首支XRP挂钩ETF的正式上线，为市场注入强心针。

在如此利好的大环境下，虽然$100,000仍属遥不可及，但刷新历史新高（ATH）的希望，前所未有地近在眼前。

XRP价格预测：突破1月高点，XRP或将很快冲击$4关口

7月13日，XRP强势突破$2.70关键阻力位，正式宣告长期盘整行情的终结，开启新一轮上涨周期。

自此之后，交易量持续高于14日均值，市场FOMO（错失恐惧）情绪开始升温，多头情绪快速升温，买盘踊跃进场。

在4小时K线图上，$3.65附近已形成明显上方压力，每当价格逼近该位便遭遇抛压。

尽管本轮上涨走势已有所延伸，但若下方趋势线支撑能在接下来的几天内继续守住，下一目标仍看向具有重要心理意义的$4关口。一旦成功突破，将创下XRP历史新高。

目前，该趋势线已转化为关键支撑位——只要价格维持在其上方，整体结构依旧偏多，XRP价格预测维持看涨逻辑。

话虽如此，尽管XRP中长期潜力强劲，但本轮牛市中涨幅更具爆发力的机会，或许将来自顶级加密预售项目，如TOKEN6900（T6900）等新星。

Token6900（T6900）上线：最纯正的迷因币，致敬千禧年的复古情怀

TOKEN6900（T6900）应运而生，唤醒一代人的集体回忆——那个最纯粹的年代，千禧一代的烦恼不过是：今天谁又冲上了MTV年度热播榜Top 20。

金融系统早已崩坏，你被学生贷款压得喘不过气，最近那波梭哈的迷因币也成了Rug Pull（地毯式跑路）……T6900团队懂你。

也正因如此，他们决定打造市面上最「纯粹」的迷因币——没有路线图、没有空头承诺、没有实际用途，只有纯粹的情绪流动性。

T6900总供应硬顶500万美元，只有在它真正走入大众视野前提前埋伏的信仰者，才能吃到这波最大红利。

目前代币募资已逼近100万美元，极有可能成为下一支爆款——SPX6900（SPX）的精神继任者。

想要抄底入场、赶在价格起飞前抢先布局？立即前往TOKEN6900官网，连接你的钱包（如 Best Wallet），即可参与预售。

支持加密支付，也可直接刷卡上车，丝滑无阻！

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$4,071,384,168,943
3.57
最热门币种

更多文章

新闻
如果川普解雇鲍威尔！加密市场会发生什么事？
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-07-23 07:15:58
新闻
以太币爆涨散户止盈 退出质押提领时间需9.5天
Allen Li
Allen Li
2025-07-23 06:55:45
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者