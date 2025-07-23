XRP价格预测：市值超越麦当劳 XRP能否冲击$100,000大关？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 23, 2025

在短暂的一瞬间，XRP（瑞波币）市值超越麦当劳，标志性里程碑再次点燃市场对XRP牛市行情的预期。

这一反转行情释放出强烈信号：市场对XRP的长期实用性与品牌价值愈发看好。目前XRP的流通市值已达2150亿美元，超越麦当劳的2110亿美元估值。

这种对比不仅彰显了XRP作为投机标的的吸引力，更预示它正在逐步迈向全球金融版图中的主流玩家地位。

过去24小时内，XRP交易量已飙破100亿美元大关，价格稳稳站上$3.40关口——这一关键阻力位如今已成功转化为强支撑，彰显突破有效。

XRP现已成为本轮加密反弹中的明星币种之一，年初至今（YTD）涨幅达68%，近30日内更是劲涨逾70%。

这波强势动能背后，得益于美国通过重磅加密立法，以及首支XRP挂钩ETF的正式上线，为市场注入强心针。

在如此利好的大环境下，虽然$100,000仍属遥不可及，但刷新历史新高（ATH）的希望，前所未有地近在眼前。

XRP价格预测：突破1月高点，XRP或将很快冲击$4关口

7月13日，XRP强势突破$2.70关键阻力位，正式宣告长期盘整行情的终结，开启新一轮上涨周期。

自此之后，交易量持续高于14日均值，市场FOMO（错失恐惧）情绪开始升温，多头情绪快速升温，买盘踊跃进场。

在4小时K线图上，$3.65附近已形成明显上方压力，每当价格逼近该位便遭遇抛压。

尽管本轮上涨走势已有所延伸，但若下方趋势线支撑能在接下来的几天内继续守住，下一目标仍看向具有重要心理意义的$4关口。一旦成功突破，将创下XRP历史新高。

目前，该趋势线已转化为关键支撑位——只要价格维持在其上方，整体结构依旧偏多，XRP价格预测维持看涨逻辑。

话虽如此，尽管XRP中长期潜力强劲，但本轮牛市中涨幅更具爆发力的机会，或许将来自顶级加密预售项目，如TOKEN6900（T6900）等新星。

Token6900（T6900）上线：最纯正的迷因币，致敬千禧年的复古情怀

TOKEN6900（T6900）应运而生，唤醒一代人的集体回忆——那个最纯粹的年代，千禧一代的烦恼不过是：今天谁又冲上了MTV年度热播榜Top 20。

金融系统早已崩坏，你被学生贷款压得喘不过气，最近那波梭哈的迷因币也成了Rug Pull（地毯式跑路）……T6900团队懂你。

也正因如此，他们决定打造市面上最「纯粹」的迷因币——没有路线图、没有空头承诺、没有实际用途，只有纯粹的情绪流动性。

T6900总供应硬顶500万美元，只有在它真正走入大众视野前提前埋伏的信仰者，才能吃到这波最大红利。

目前代币募资已逼近100万美元，极有可能成为下一支爆款——SPX6900（SPX）的精神继任者。

想要抄底入场、赶在价格起飞前抢先布局？立即前往TOKEN6900官网，连接你的钱包（如 Best Wallet），即可参与预售。

支持加密支付，也可直接刷卡上车，丝滑无阻！