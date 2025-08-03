XRP价格预测：在Coinbase超越ETH，这是XRP大涨的起点吗？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 3, 2025

XRP在加密市场取得重大突破，在2025年上半年Coinbase的交易量超越以太坊（ETH）。根据该交易所提交给美国证券交易委员会的最新10-Q文件，截至6月30日，XRP占交易收入的16%，而ETH为15%。

这表明交易者偏好发生了重大转变，也是XRP在监管明确后市场相关性回升的信号。

Coinbase曾在2021年因美国证券交易委员会对Ripple的诉讼而将XRP下架。但自2023年法院裁定XRP在交易所交易时不属于证券后，Ripple重新上线该平台。此后，XRP的交易活动显着增加——第二季度收入占比达13%，而ETH占比为12%。

Coinbase的收益报告。来源：Coinbase

Bitwise研究主管瑞安·拉斯穆森评论道：

“哇，XRP今年的交易量占Coinbase交易收入的比例超过了ETH。去年XRP甚至还没有单独列出。”

⚠️ BREAKING NEWS:#XRP SURPASSES ETHEREUM IN COINBASE Q2 TRANSACTION REVENUE FOR THE FIRST TIME! 🏆https://t.co/5MPdsCr6UQ pic.twitter.com/iHeKtZFThl — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) August 1, 2025

期货推动需求，新产品陆续推出

Coinbase正加倍押注XRP的热度，推出更多衍生品。在其第二季度股东信中，该交易所指出“全球加密交易量的75%来自衍生品”，而美国市场的参与度有限。

为填补这一缺口，Coinbase衍生品交易所成为美国首家提供BTC、ETH、SOL和XRP全天候24/7交易的合规交易所。现在，周末交易量已接近工作日交易量。8月18日起，Coinbase机构将推出XRP迷你永续期货，为美国交易者提供更多使用杠杆交易XRP的机会。

这将加深XRP的流动性，吸引更多机构兴趣，可能带来持续的上涨动力。

技术展望：XRP在3.10美元下方遭遇阻力

尽管需求不断增长，XRP价格预测仍面临技术压力。其价格受限于7月高点以来的下降趋势线，3.10美元和50周期均线（3.1177美元）构成阻力。

近期4小时K线显示市场犹豫不决，在2.95美元至3.00美元区间形成纺锤顶形态。RSI位于37.37，未严重超卖，但看跌动能依然存在。趋势明显——持续形成更低的顶部和更低的底部。

XRP价格图表 – 来源：TradingView

阻力位： 3.10美元，3.3075美元，3.4512美元

支撑位： 2.8937美元，2.7839美元，2.6655美元

若跌破2.8937美元和2.66美元，价格可能继续下行。若在3.12美元上方伴随成交量突破，则为看涨突破。

XRP交易思路： XRP当前价格2.96美元。在3.04美元处遇阻，可做空至2.89美元和2.78美元，止损设在3.12美元上方。若明确突破趋势线，市场偏见转为看涨。

Bitcoin Hyper预售突破620万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper（$HYPER），首个基于Solana虚拟机（SVM）的BTC原生二层网络，已在其公开预售中筹集超过620万美元，当前金额为627.8761万美元，目标为2164.4097万美元。代币定价为0.0115美元，下一价格层级预计将很快公布。

Bitcoin Hyper旨在结合比特币的安全性和Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，并实现无缝BTC桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任度和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的”黄金交叉”，使得Bitcoin Hyper成为2025年最值得关注的Layer 2竞争者。