东京上市的Gumi公司收购了1700万美元的XRP以扩展区块链业务，为日益增长的看涨XRP价格预测做出了贡献。

机构对山寨币的需求已超越美国监管叙事，XRP成为Gumi区块链增长计划的核心部分。在8月29日的X声明中，该公司确认购买了250万日元的XRP代币。

Gumi X 的X帖子翻译成英文

值得注意的是，此举是在瑞波（Ripple）与SEC诉讼结束后进行的，这场长达五年的阻力曾让等待监管明确性的投资者望而却步。

Gumi的加密资产库现持有比特币和XRP，其母公司SBI Holdings与瑞波关係密切，专注于跨境支付。该策略形成双支柱方法：比特币作为通用的价值储存和质押收益来源，XRP作为支持汇款和流动性服务的实用代币。

这标誌着更广泛的企业趋势，非金融公司开始将加密资产纳入资产负债表，推动XRP更深入的採用，进入主流财务体系。更广泛的接受度可能进一步扩展，为XRP有朝一日成为主权层面数字资产储备的一部分奠定基础。

XRP价格预测：机构采用能否推动新高？

持续的全球机构采用可能推动XRP自7月中旬以来形成的看涨旗形形态突破。

XRP/USD日线图，看涨旗形接近顶点。来源：TradingView

目前形成的旗形盘整正接近顶点，动量指标显示早期反转信号，为7月初的上涨行情可能延续奠定了基础。

RSI从30多上升至44，正朝中性线前进，暗示买压正在悄然积累。

更重要的是，MACD线即将形成黄金交叉，自7月以来首次超过信号线，伴随着价格从2.73美元的反弹。

在日线时间框架上，这通常预示着新上涨趋势的开始。

若旗形形态完全实现，XRP可能重回6月高点，朝5美元目标迈进，从当前水平计算潜在涨幅为75%。但随着牛市成熟，动能可能进一步延续。

通过401(k)投资、企业资产负债表整合以及潜在现货ETF的更深入传统金融（TradFi）融合，XRP可能延伸至10美元，实现250%的涨幅。

