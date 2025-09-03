BTC $111,218.93 0.80%
XRP价格预测：日本游戏巨头砸数百万美元投资XRP　其他国家会否效彷？

XRP 加密货币 区块链
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

作者简介
最后更新: 
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

东京上市的Gumi公司收购了1700万美元的XRP以扩展区块链业务，为日益增长的看涨XRP价格预测做出了贡献。

机构对山寨币的需求已超越美国监管叙事，XRP成为Gumi区块链增长计划的核心部分。在8月29日的X声明中，该公司确认购买了250万日元的XRP代币。

Gumi X post translated into English.
Gumi X 的X帖子翻译成英文

值得注意的是，此举是在瑞波（Ripple）与SEC诉讼结束后进行的，这场长达五年的阻力曾让等待监管明确性的投资者望而却步。

Gumi的加密资产库现持有比特币和XRP，其母公司SBI Holdings与瑞波关係密切，专注于跨境支付。该策略形成双支柱方法：比特币作为通用的价值储存和质押收益来源，XRP作为支持汇款和流动性服务的实用代币。

这标誌着更广泛的企业趋势，非金融公司开始将加密资产纳入资产负债表，推动XRP更深入的採用，进入主流财务体系。更广泛的接受度可能进一步扩展，为XRP有朝一日成为主权层面数字资产储备的一部分奠定基础。

XRP价格预测：机构采用能否推动新高？

持续的全球机构采用可能推动XRP自7月中旬以来形成的看涨旗形形态突破。

XRP / USD 1-day chart, bull flag nears apex. Source: TradingView.
XRP/USD日线图，看涨旗形接近顶点。来源：TradingView

目前形成的旗形盘整正接近顶点，动量指标显示早期反转信号，为7月初的上涨行情可能延续奠定了基础。
RSI从30多上升至44，正朝中性线前进，暗示买压正在悄然积累。

更重要的是，MACD线即将形成黄金交叉，自7月以来首次超过信号线，伴随着价格从2.73美元的反弹。
在日线时间框架上，这通常预示着新上涨趋势的开始。

若旗形形态完全实现，XRP可能重回6月高点，朝5美元目标迈进，从当前水平计算潜在涨幅为75%。但随着牛市成熟，动能可能进一步延续。

通过401(k)投资、企业资产负债表整合以及潜在现货ETF的更深入传统金融（TradFi）融合，XRP可能延伸至10美元，实现250%的涨幅。

比XRP更大的牛市机会　如何找到它们？

山寨币市场目前正在上涨，选择错误项目的投资者正错过新进零售流动性带来的巨大收益。虽然XRP价格有望实现3.5倍增长，但低市值迷因币正呈现10至1000倍的机会。

这就是Snorter（$SNORT）登场的时刻。

其专为交易打造的机器人旨在捕捉早期动量，帮助投资者在人群涌入前入场，实现真正的高收益。Snorter Bot专为精准设计，具备限价单狙击以确保最佳入场价格抗MEV交易防止其他交易者插队、跟单交易複製顶尖交易者的操作，以及防rug-pull保护，在购买前标记可疑代币。

抢先入场只是成功的一半。精准把握获利时机是小胜与改变人生的交易之间的区别，而Snorter为你提供这一优势。

Snorter Bot 与其他热门交易机器人的比较

该项目起步强劲；$SNORT在其正在进行的预售中已筹集近350万美元，可能是由于其高达129%的质押年化收益率（APY）吸引了早期投资者。

想抢先入场？

立即通过Snorter官方网站参与预售——你可以使用加密货币或银行卡在几秒内完成交易。

点击此处访问官方网站

欲获取更新和社群新闻，请在X（原Twitter）Instagram上关注Snorter。

Logo

Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
