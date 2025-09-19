BTC $116,879.89 -0.37%
ETH $4,534.31 -1.17%
USDT $1.00 0.03%
XRP $3.04 -1.99%
SOL $244.08 -0.60%
TRX $0.34 0.70%
SHIB $0.000013 -1.53%
Cryptonews 新闻

XRP价格预测：机构入金通道将于10月上线　或成华尔街新宠

ripple XRP XRP价格 加密货币 区块链
机构FOMO真来了——CME新增XRP期权，XRP价格预测翻转为看涨至10美元。
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
以下内容为推广信息，不属于Cryptonews.com的编辑内容。尽管已经过编辑审核以确保其质量和相关性，但该内容或不代表Cryptonews.com 的观点，并已明确区分于我们的独立编辑内容。如需推广您的产品，请联系我们

CME集团宣布计划推出新的XRP衍生品，随着机构兴趣持续升温，有利于XRP价格看涨预测。在最近的声明中，这家交易巨头表示，将开始提供XRP期权，扩展其最近推出的期货合约的成功。

这些产品将让投资者以更大灵活性对冲仓位或投机，提升XRP对更大市场玩家的吸引力。随着机构交易量预计增加，XRP在未来几周重夺更高水平的机会已就位。

XRP价格预测：若XRP突破近期摆动高点　可能飙升至10美元

根据最新价格走势，XRP显示出突破迹象，若能清除3.65美元关键阻力位，通往5美元的路径将日益可能。

xrp price chart

这一潜在走势得到一系列重大催化剂的支持。美联储昨日降息、昨日首只现货XRP ETF上线，以及机构兴趣的明显上升。

若XRP成功从上方重新测试3.65美元区域并将其守为支撑，动能可能加速冲向10美元大关。达到10美元时，XRP市值将飙升至约5970亿美元，与以太坊当前估值相当，并巩固其作为加密市场顶级资产的地位。虽然XRP的机构热潮正抢占头条，但早期投资者已开始布局下一个潜在爆发项目——Pepenode（$PEPENODE）。

Pepenode（$PEPENODE）将加密挖矿转化为迷因驱动的游乐场

Pepenode（$PEPENODE）正将加密挖矿变成一场有趣而简单的游戏。你构建虚拟迷因币挖矿设备，随时间升级它，并在过程中赚取奖励，而无需昂贵硬件或复杂设置。

你堆叠的设备越多，赚取的币就越多。同时，顶级矿工不只收获$PEPENODE——他们还能从项目奖励池中解锁随机meme币战利品掉落，如$BONK和$FARTCOIN。没有喧闹风扇，没有烧毁显卡，这是由$PEPENODE驱动的点击挖矿狂欢。

每笔预售美元都注入生态，使$PEPENODE成为设备、升级和游戏经济的核心燃料。它是让整个系统运转的黏合剂。

想在交易所上市前参与，访问Pepenode官方网站并连接你的钱包（例如Best Wallet）。你可以用加密货币交换或银行卡在几秒钟内完成交易。

访问官方网站
Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,274,321,081,530
-0.21
最热门币种
在文章中

更多文章

新闻
谷歌Gemini AI价格预测：2025年底XRP、Pepe和Solana的价格
Ada Chui
Ada Chui
2025-09-19 05:25:47
新闻
BNB价格预测：币安币突破历史新高1000美金　赵长鹏喊话“下一波一万倍一起干”
Esther Hui
Esther Hui
2025-09-19 05:00:00
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者