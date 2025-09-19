XRP价格预测：机构入金通道将于10月上线 或成华尔街新宠
机构FOMO真来了——CME新增XRP期权，XRP价格预测翻转为看涨至10美元。
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
以下内容为推广信息，不属于Cryptonews.com的编辑内容。尽管已经过编辑审核以确保其质量和相关性，但该内容或不代表Cryptonews.com 的观点，并已明确区分于我们的独立编辑内容。如需推广您的产品，请联系我们。
CME集团宣布计划推出新的XRP衍生品，随着机构兴趣持续升温，有利于XRP价格看涨预测。在最近的声明中，这家交易巨头表示，将开始提供XRP期权，扩展其最近推出的期货合约的成功。
这些产品将让投资者以更大灵活性对冲仓位或投机，提升XRP对更大市场玩家的吸引力。随着机构交易量预计增加，XRP在未来几周重夺更高水平的机会已就位。
XRP价格预测：若XRP突破近期摆动高点 可能飙升至10美元
根据最新价格走势，XRP显示出突破迹象，若能清除3.65美元关键阻力位，通往5美元的路径将日益可能。
这一潜在走势得到一系列重大催化剂的支持。美联储昨日降息、昨日首只现货XRP ETF上线，以及机构兴趣的明显上升。
若XRP成功从上方重新测试3.65美元区域并将其守为支撑，动能可能加速冲向10美元大关。达到10美元时，XRP市值将飙升至约5970亿美元，与以太坊当前估值相当，并巩固其作为加密市场顶级资产的地位。虽然XRP的机构热潮正抢占头条，但早期投资者已开始布局下一个潜在爆发项目——Pepenode（$PEPENODE）。
Pepenode（$PEPENODE）将加密挖矿转化为迷因驱动的游乐场
Pepenode（$PEPENODE）正将加密挖矿变成一场有趣而简单的游戏。你构建虚拟迷因币挖矿设备，随时间升级它，并在过程中赚取奖励，而无需昂贵硬件或复杂设置。
你堆叠的设备越多，赚取的币就越多。同时，顶级矿工不只收获$PEPENODE——他们还能从项目奖励池中解锁随机meme币战利品掉落，如$BONK和$FARTCOIN。没有喧闹风扇，没有烧毁显卡，这是由$PEPENODE驱动的点击挖矿狂欢。
每笔预售美元都注入生态，使$PEPENODE成为设备、升级和游戏经济的核心燃料。它是让整个系统运转的黏合剂。
想在交易所上市前参与，访问Pepenode官方网站并连接你的钱包（例如Best Wallet）。你可以用加密货币交换或银行卡在几秒钟内完成交易。访问官方网站
