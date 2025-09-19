XRP价格预测：机构入金通道将于10月上线 或成华尔街新宠

机构FOMO真来了——CME新增XRP期权，XRP价格预测翻转为看涨至10美元。

CME集团宣布计划推出新的XRP衍生品，随着机构兴趣持续升温，有利于XRP价格看涨预测。在最近的声明中，这家交易巨头表示，将开始提供XRP期权，扩展其最近推出的期货合约的成功。

这些产品将让投资者以更大灵活性对冲仓位或投机，提升XRP对更大市场玩家的吸引力。随着机构交易量预计增加，XRP在未来几周重夺更高水平的机会已就位。

The next step in regulated crypto trading is almost here. 💥



Get ready for:

🔷 Options on SOL, Micro SOL, XRP and Micro XRP futures.

🔷 Trading at Settlement (TAS) mechanism on SOL and Micro SOL futures.



➡️ https://t.co/ZL7c0fNUnh pic.twitter.com/N37cGDZAmn — CME Group (@CMEGroup) September 17, 2025

XRP价格预测：若XRP突破近期摆动高点 可能飙升至10美元

根据最新价格走势，XRP显示出突破迹象，若能清除3.65美元关键阻力位，通往5美元的路径将日益可能。

这一潜在走势得到一系列重大催化剂的支持。美联储昨日降息、昨日首只现货XRP ETF上线，以及机构兴趣的明显上升。

若XRP成功从上方重新测试3.65美元区域并将其守为支撑，动能可能加速冲向10美元大关。达到10美元时，XRP市值将飙升至约5970亿美元，与以太坊当前估值相当，并巩固其作为加密市场顶级资产的地位。虽然XRP的机构热潮正抢占头条，但早期投资者已开始布局下一个潜在爆发项目——Pepenode（$PEPENODE）。

