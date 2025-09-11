XRP价格预测：电动车厂商接受XRP稳定币 Ripple是否正在低调打造下一代全球支付轨道？-加密货币新闻

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 11, 2025

电动车制造商 VivoPower 将开始接受 Ripple USD（RLUSD）支付——这一举措强化了 XRP 的应用场景，并支撑了看涨的 XRP 价格预测。

作为 XRPL 生态的原生稳定币，RLUSD 为网络带来真实世界的支付价值，有望通过商业交易释放新的需求。

$VVPR – VivoPower's

🔹Tembo to Accept Ripple USD (RLUSD) Stablecoin for Payments

🔹Partners with Doppler Finance for Institutional XRP and RLUSD Yield Programs: Maximizing Returns on Crypto Treasury Strategy

🔹Low Float/ OS near 4.5M shares



👆 1.1% PreM/ $5.02 pic.twitter.com/Z6rUJ9G3nz — John Zidar aka/ Stock Wizard (@JohnZidar) September 8, 2025

在本周早些时候发布的新闻稿中，公司强调，此举为用户提供了一种替代方案，不仅能节省银行手续费，还能加快结算流程。

这也进一步巩固了 VivoPower 与 Ripple 的联盟关系——该公司近期启动了一项以 XRP 为核心的金库策略，通过抛售 2000 万股 VVPR 股票，募集资金并投入 1.21 亿美元布局 XRP。

自 2024 年 12 月上线以来，Ripple USD 市值快速扩张，已突破 7 亿美元。与此同时，Ripple 正在中东和非洲积极拿牌，推动其作为合法合规的数字支付服务商落地。

VVPR 股价昨日大涨 8.3% 后，今日盘前再度小幅拉升 1.3%，持续走强。

XRP价格预测：XRP需要强势突破3.4美元，才能开启下一波拉升行情

日线图显示，XRP已触及关键趋势线阻力位，如果多头动能在本周余下时间持续发力，代币可能正酝酿一波强势突破。

市场大概率在等待明天的通胀数据公布之后，才会选择方向并做出决定性动作。

要确认多头趋势，XRP价格必须带量突破 3.40 美元阻力位。

一旦成功，行情可能迅速拉升至 6 美元附近，短期内为投资者带来高达 99% 的上涨潜力。

与此同时，像 Maxi Doge（$MAXI）这样的热门加密预售项目正在吸引市场关注，不少投资者认为它在本轮周期里甚至可能跑赢 XRP。

凭借早期势能与巨大的上行空间，$MAXI 正在被视为高确定性的潜力标的，有望在市场全面反应之前，率先爆发 10 倍甚至 100 倍的涨幅。

Maxi Doge（$MAXI）筹资接近200万美元，创下速通纪录

Maxi Doge（$MAXI）可不是来保守运营的——它是一枚纯正的 Meme 币，专为那些信奉“只涨不跌”、无惧止损、只为绿K而生的链上 degen 而打造。

该项目设立了 Maxi Fund，会把 25% 的预售资金直接投入高风险高回报的玩法里。

目标就是 1000x 暴击，不给弱手任何生存空间。图表要是见红，答案很简单：继续梭哈，加仓干就完了。

预售已经开始升温，敢赌敢冲的玩家正在疯狂涌入。

你现在依然还能上车 $MAXI，在下一次价格拉升前锁定筹码——只需前往 Maxi Doge 官方网站，连接你的钱包（如 Best Wallet），然后用 USDT、ETH，甚至普通银行卡就能无门槛入场。