XRP价格预测：加拿利XRP ETF裁决将于11月13日公布 交易员警惕巨幅波动

今日XRP价格走势，主要取决于资产管理公司 Canary Capital 关于其 XRP现货ETF 的裁决结果，该结果预计将在 11月13日 公布。

在10月31日凌晨，Canary提交了更新后的 S-1注册声明，并删除了此前阻止注册生效的 延迟修正条款。这意味着，如果Canary基金能尽快获得 纳斯达克8-A批准，其XRP ETF最早有望在 11月正式上线。

目前，加密交易者正密切关注这一关键节点，XRP可能面临剧烈波动：若消息利好，价格或将拉升至$3.0；反之，若市场情绪转空，则可能回调至$2.20支撑位。

整体来看，XRP正处于多空临界点，ETF裁决结果或将决定其接下来一轮行情的方向。

交易员关注关键突破：XRP ETF裁决前或迎重大行情

市场分析师 ChartNerd 指出，XRP 已突破长达7年的对称三角形形态，并在过去近 12个月 内持续在 前高$3.84历史高点（ATH）收盘区间 及 2021年高位区间 上方进行震荡吸筹。

这意味着当前的市场倾向偏向上行。

XRP/TetherUS 永续合约图表显示，价格走势形成了一个经典的下降楔形形态，并且近期已向上突破，暗示潜在的趋势反转信号。

目前XRP交易价格约为 $2.5127，在测试接近 $2.80 的订单区阻力后略有回调。

图表显示了一个量测升幅的预测，并标出了三个明确的止盈目标：第一个目标（TP1）约为 $2.6668；第二个目标（TP2）约为 $2.5127（当前价位）；第三个目标（TP3）约为 $2.4281。这些目标点基于近期高低点的斐波那契回撤水平推导而来。

XRP价格预测：下降楔形突破，目标指向$2.80

底部的 RSI指标 显示动能震荡指标目前处于中性区间，既未进入超买也未触及超卖区域，表明价格在双向都有进一步波动空间。

来源: TradingView

黄色线正上穿紫色线，这种形态若能持续，可能意味着多头动能正在积聚。

若价格能够稳站在 $2.40 区间上方，并有力突破 $2.60 水平，则有望再次测试 $2.80 附近的订单区阻力，进一步上行目标或延伸至关键心理关口 $3.00。

但若当前支撑失守，XRP可能回落至 $2.30–$2.20 区间，等待多头重新掌控局势。

