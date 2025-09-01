BTC $107,931.18 -0.72%
ETH $4,399.73 -1.09%
USDT $1.00 -0.02%
XRP $2.73 -3.51%
SOL $198.75 -2.55%
TRX $0.33 -1.19%
SHIB $0.000012 -3.18%
Cryptonews 新闻

XRP价格预测：看涨形态与鲸鱼需求能否抵消近期下跌？

cryptocurrency XRP 加密货币 区块链
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在截至撰文时，XRP目前交易价格为2.82美元，日交易量31.9亿美元，市值1675亿美元，在加密货币中排名第三。过去一天价格小幅上涨0.49%，但表面之下正展开更激烈的争夺。

CryptoQuant的链上数据显示，大型持仓者（鲸鱼）在2025年持续减少XRP持仓。Maartunn表示，这是一个分发阶段，代币正从大户转向散户投资者。年中流出暂停后再度加速，显示持续的卖压。

与此同时，散户交易者仍非常看涨。Coinalyze数据显示，融资利率目前为0.0114，预计将升至0.0159。公开持仓量达28.7亿美元，交易者正做多以期进一步获利。鲸鱼卖出与散户买入的对抗可能导致剧烈波动，若新资金无法吸收市场供应。

採用与机构投机

除了交易动态，XRP生态系统正在扩展。Gemini与Ripple推出了一款提供XRP现金回馈的信用卡，在燃料和电动车充电等类别提供4%回馈，部分商家最高10%回馈。此举增强XRP的实用性，推动其超越投机用途的採用。

在机构层面，XRP在期货市场正获得关注。芝加哥商业交易所（CME）的XRP期货合约达到了一个里程碑，公开持仓量达到10亿美元，是交易所历史上最快达到此规模的合约。这重新点燃了关于XRP现货ETF的讨论，预测市场显示2025年底前批准的机率为82%。

影响市场情绪的关键驱动因素：

  • 鲸鱼正在减少持仓并进行分发。
  • 散户槓杆增加，融资利率更高。
  • 公开持仓量达28.7亿美元，投机情绪上升。
  • CME期货增长，ETF投机热度。
  • 新的XRP信用卡，提升现实世界的实用性。

一些人认为，XRP作为跨境桥接货币的原始用途已被提供更高效解决方案的竞争对手超越。儘管如此，衍生品市场的动能和散户参与继续支撑其地位。

XRP价格预测：技术展望

从图表角度看，XRP价格预测仍面临压力。价格位于自8月高点绘製的下降趋势线下方，50日简单移动平均线（50-SMA）2.94美元限制上涨，200日简单移动平均线（200-SMA）2.88美元作为短期平衡点。

中性。K线形态显示市场犹豫不决，接近阻力位时形成纺锤顶形态，通常是突破即将来临的信号。

交易者关注的关键水平：

阻力位：2.99美元、3.25美元和3.43美元。
支撑位：2.79美元、2.58美元和2.43美元。
若果断突破2.99美元，可能开启上涨空间至3.43美元。

若失败，可能滑落至2.28美元，完成楔形破位。

对交易者而言，此形态具有不对称机会。带量突破2.99美元将为短期上涨至3.43美元奠定基础，并可能在中长期进一步攀升至3.67美元以上。

从大局来看，XRP的盘整更像是构建底部而非崩溃。若採用趋势持续且ETF批准获得进展，这一阶段可能为XRP的下一次重大上涨奠定基础。

新预售Bitcoin Hyper ($HYPER)：结合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币原生二层解决方案。其目标是通过实现高速、低成本的智能合约、去中心化应用（DApps）以及迷因币创建，来扩展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的用例开启了大门，包括无缝的BTC桥接和可扩展的DApp开发。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的用例开启了大门，包括无缝的BTC桥接和可扩展的DApp开发。该团队高度重视信任与可扩展性，项目已通过Consult审计，为投资者奠定信心基础。

势头迅速增强！Bitcoin Hyper ($HYPER)预售已突破1300万美元，仅剩有限分配额度。目前阶段，HYPER代币价格仅为0.012835美元，但随着预售进展，价格将逐步上涨。

你可在比特币超速官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,927,877,198,089
-3.87
最热门币种
在文章中

更多文章

新闻
马斯克2亿美元狗狗币策略储备计划！能否将Doge带回0.50美元？
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-09-01 02:00:00
新闻
【Bitcoin Asia 2025香港】Balaji S：比特币将美联储主导地位终结
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-08-31 06:37:48
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者