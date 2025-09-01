XRP价格预测：看涨形态与鲸鱼需求能否抵消近期下跌？

在截至撰文时，XRP目前交易价格为2.82美元，日交易量31.9亿美元，市值1675亿美元，在加密货币中排名第三。过去一天价格小幅上涨0.49%，但表面之下正展开更激烈的争夺。

CryptoQuant的链上数据显示，大型持仓者（鲸鱼）在2025年持续减少XRP持仓。Maartunn表示，这是一个分发阶段，代币正从大户转向散户投资者。年中流出暂停后再度加速，显示持续的卖压。

与此同时，散户交易者仍非常看涨。Coinalyze数据显示，融资利率目前为0.0114，预计将升至0.0159。公开持仓量达28.7亿美元，交易者正做多以期进一步获利。鲸鱼卖出与散户买入的对抗可能导致剧烈波动，若新资金无法吸收市场供应。

採用与机构投机

除了交易动态，XRP生态系统正在扩展。Gemini与Ripple推出了一款提供XRP现金回馈的信用卡，在燃料和电动车充电等类别提供4%回馈，部分商家最高10%回馈。此举增强XRP的实用性，推动其超越投机用途的採用。

在机构层面，XRP在期货市场正获得关注。芝加哥商业交易所（CME）的XRP期货合约达到了一个里程碑，公开持仓量达到10亿美元，是交易所历史上最快达到此规模的合约。这重新点燃了关于XRP现货ETF的讨论，预测市场显示2025年底前批准的机率为82%。

影响市场情绪的关键驱动因素：

鲸鱼正在减少持仓并进行分发。

散户槓杆增加，融资利率更高。

公开持仓量达28.7亿美元，投机情绪上升。

CME期货增长，ETF投机热度。

新的XRP信用卡，提升现实世界的实用性。

一些人认为，XRP作为跨境桥接货币的原始用途已被提供更高效解决方案的竞争对手超越。儘管如此，衍生品市场的动能和散户参与继续支撑其地位。

XRP价格预测：技术展望

从图表角度看，XRP价格预测仍面临压力。价格位于自8月高点绘製的下降趋势线下方，50日简单移动平均线（50-SMA）2.94美元限制上涨，200日简单移动平均线（200-SMA）2.88美元作为短期平衡点。

中性。K线形态显示市场犹豫不决，接近阻力位时形成纺锤顶形态，通常是突破即将来临的信号。

交易者关注的关键水平：

阻力位：2.99美元、3.25美元和3.43美元。

支撑位：2.79美元、2.58美元和2.43美元。

若果断突破2.99美元，可能开启上涨空间至3.43美元。

若失败，可能滑落至2.28美元，完成楔形破位。

对交易者而言，此形态具有不对称机会。带量突破2.99美元将为短期上涨至3.43美元奠定基础，并可能在中长期进一步攀升至3.67美元以上。

从大局来看，XRP的盘整更像是构建底部而非崩溃。若採用趋势持续且ETF批准获得进展，这一阶段可能为XRP的下一次重大上涨奠定基础。

