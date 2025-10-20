XRP价格预测：看涨期权激增 资金正从BTC与ETH轮动涌向XRP与SOL

XRP 和 Solana（SOL）正显示出资本轮动的早期迹象。随着比特币（BTC）和以太坊（ETH）进入盘整阶段，期权交易者正越来越多地押注部分山寨币的反弹。撰稿时，XRP 报价为 2.40 美元，SOL 报价为 191 美元，两者均跑赢主要加密货币，比特币约为 108,647 美元，以太坊约为 3,988 美元。

期权市场转向看涨

市场情绪的变化体现在 25-Delta 风险逆转指标上，这是期权市场衡量多空倾向的常用指标。该指标比较交易者愿意为 看涨期权与 看跌期权支付的溢价差异。

当读数为正时，意味着交易者愿意为看涨期权支付更高的价格——这是一种乐观信号。



当读数为负时，反映出市场对看跌期权的需求上升——代表谨慎或避险情绪。

根据 Amberdata 的数据显示，XRP 和 SOL 的风险逆转指标在所有 Deribit 到期日（10 月 31 日、11 月 28 日和 12 月 26 日）均已转为正值，显示交易者预计两者价格将在年底前进一步上涨。

BTC 与 ETH 表现落后

然而，比特币（BTC）的 风险逆转在所有到期时间（直至 2026 年 9 月）仍维持负值区间——这表明市场交易者在内心深处依然对未来走势抱有谨慎甚至不安情绪。以太坊（ETH）的前景则更为复杂：其风险逆转在今年 12 月前仍偏向看跌，但到了 2026 年，该指标突然转向轻微看涨，显示出中长期市场信心的回升迹象。

期权数据揭示资金正轮动流向山寨币

自 10 月 10 日那场剧烈的市场清算事件以来，XRP 与 SOL 的交易热度显著回升。

当时，由于杠杆合约的大规模强平，市场瞬间蒸发超过 200 亿美元市值，引发一波深度洗盘。

在那次暴跌中，XRP 从约 2.80 美元重挫至 1.77 美元，SOL 从 220 美元跌至 188 美元。然而，经过这轮高波动清洗后，期权市场的数据显示——资金正重新流入这两大山寨币生态，交易者开始重建对 XRP 与 SOL 的多头敞口，预期它们将在下一阶段领涨加密市场。

市场转向山寨币

市场参与者似乎正重新布局，将资金从两大主流币——比特币（BTC）和以太坊（ETH）——转移到波动性更高的中型市值代币中。而根据 Deribit 的未平仓合约数据，交易者对 XRP 与 SOL 的看涨情绪正在升温。

正向的风险逆转 显示出市场在进入年末前的看涨预期。

对 XRP 与 SOL 的看涨期权需求正在上升。

而 BTC 与 ETH 的交易者基本保持观望，市场情绪依然中性。

分析师提醒谨慎

不过，分析师警告称，期权市场情绪并不总能准确预测较小资产（如 XRP 与 SOL）的走势，因为其市场流动性较低。与比特币动辄数十亿美元规模的期权市场相比，这些山寨币的**未平仓合约量（Open Interest）**仍明显偏小。

尽管如此，大多数交易者当前倾向于看多布局，这被视为一个积极信号——意味着一旦市场信心回归，山寨币可能率先反弹。

理解比特币的“看跌倾向”

另一方面，比特币长期存在的看跌结构或“看跌期权偏好”，未必真正反映悲观情绪。

实际上，许多长期持有者可能只是通过卖出高执行价看涨期权，来为现货仓位赚取额外收益，而非主动做空市场。

这一差异十分关键——它说明，比特币交易者虽然保持谨慎，但资金流向 XRP 与 SOL 等山寨币的现象，更多是战术性资金轮动，而非出于恐慌性撤离。这标志着市场基调正在发生微妙而重要的变化。

XRP 技术面展望：盘整阶段

从技术面来看，XRP 的价格走势略偏空。在本月初经历一轮急跌后，价格目前正处于盘整形态中。日线图显示，对称三角形形态已出现向下突破，关键阻力位在 2.72 美元附近，支撑位则在 2.26 美元附近。

同时，50 日指数移动平均线依然位于 200 日 EMA 之下，显示出短期趋势仍偏弱。

相对强弱指标（RSI） 位于约 37，表明市场动能减弱。此外，价格在 2.40 美元 附近形成的纺锤线显示出多空力量的犹豫与博弈。若无法有效突破 2.60 美元阻力区间，XRP 可能继续在当前区间内震荡整理，直到市场方向重新确立。

XRP 价格走势图 — 数据来源：TradingView

若 XRP 收盘价跌破 2.26 美元，将打开下行目标区间至 2.02 美元 和 1.77 美元；而若突破 2.72 美元，则可能推动市场情绪转为看涨，目标价上看 3.15 美元。

交易设置：交易者可考虑在 2.26 美元以下建立空头仓位，目标价为 2.02 美元，止损设在 2.60 美元以上。

另一种选择是，当价格持续突破 2.72 美元 时，可确认多头入场信号，目标区间为 3.15 至 3.30 美元。

随着期权交易者转向看涨且技术面趋于稳定，XRP 可能会受益于山寨币资金轮动，成为下一轮市场周期中备受关注的加密资产之一。

