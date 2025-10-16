BTC $111,432.41 -0.48%
XRP价格预测：6300万美元巨鲸砸盘币安　但聪明资金已开始抄底

一笔高达 6300万美元的XRP巨鲸转账 在周五暴跌期间流入币安，引发市场热议，但分析师依旧维持看涨预期，因为聪明钱已经开始 低位吸筹。

买盘在 2美元关口 附近强势介入，显示出即便在市场震荡中，仍有资金对XRP保持高信心。

过去24小时内，XRP 上涨了1.6%至2.50美元，交易量依旧活跃，占其流通市值的约4%，这暗示市场动能或正在重新回归多头阵营。

与此同时，ETF资金面保持稳健。新上线的 REX-Osprey XRP ETF（XRPR） 依然管理着超过 9000万美元 的XRP资产，与上周几乎持平。

整体来看，那些钻石手 的XRP持有者明显利用上周的回调 逢低加仓，因此这次币安的巨额转账并不代表市场情绪的整体转空，更像是短期筹码洗盘的表现。

XRP价格预测：趋势线支撑反弹+放量信号，多头情绪升温

日线图显示，XRP在触及2美元关键支撑位后于趋势线处强势反弹。

伴随的成交量显著放大（放量反弹），验证了该技术位的强支撑意义，也为短期看涨行情提供了有力背书。

xrp price chart

技术面显示，相对强弱指标（RSI） 在价格反弹至 2.5美元 时已从超卖区强势拉升，释放出明显的反弹信号。不过，目前XRP仍运行在 200日指数移动平均线（EMA） 下方，说明中期趋势尚待突破确认。

接下来，若能突破2.7美元压力位，将确认短期多头突破形态，重回冲击 3美元区间 的上升通道。若动能持续放大并有效突破3.5美元关口，则预计XRP有望在年底前挑战5美元以上目标，进入强势主升浪阶段。

基本面方面，Ripple生态近期持续扩张，受益于监管环境转向利好，机构资金正逐步回流该赛道。与此同时，市场游资与机构Smart Money 也开始关注早期潜力项目，如仍处于低市值预售阶段的Pepenode ($PEPENODE)。在这一轮周期中，这类早期加密资产 可能带来超额收益（Alpha回报）。

Pepenode（$PEPENODE）：让加密挖矿更轻松、有趣、零硬件门槛

Pepenode ($PEPENODE) 打破传统挖矿壁垒，让任何人都能轻松参与 meme币挖矿 ——无需昂贵矿机，也不必折腾复杂的配置。

玩家只需购买 $PEPENODE，然后创建虚拟算力节点（虚拟服务器），即可一键部署任意数量的挖矿机。

运行的矿机越多，产出的meme币奖励就越丰厚。

简单来说，Pepenode让“云挖矿”游戏化、社交化、去硬件化，打造出一个人人都能参与的Web3算力生态。

随着算力版图扩大，你将登上排行榜、解锁惊喜奖励，包括热门meme币空投如Pepe（$PEPE）与Bonk（$BONK）！

在Pepenode生态中，玩家可随时升级矿机 来提升产出率，确保自己在挖矿竞赛中持续领先。

随着游戏热度持续攀升，市场对$PEPENODE的需求预计将出现爆发式增长 —— 现在正是提前布局、抢先进场的最佳时机。

用户可前往 Pepenode官网，连接常用钱包（如 Best Wallet），以折扣预售价 购买 $PEPENODE。
支持加密货币兑换 或 银行卡支付，操作简便、安全快捷。

