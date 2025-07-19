XRP价格预测｜未平仓合约突破100亿美元 Ripple将冲上4美元？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 19, 2025

过去24小时内，Ripple（XRP）涨幅超过6%，其期货未平仓合约总量（Open Interest, OI）突破 100亿美元，进一步强化了市场对XRP后市的看涨预期。

根据 CoinGlass 数据显示，自7月初以来，交易者明显加速开仓做多XRP，OI从约 25亿美元一路攀升至目前水平，不到一个月内暴增超过300%，多头情绪迅速升温。

CME Group 近期推出的 XRP 传统期货产品也出现了明显放量，目前未平仓合约数量已飙升至 2,650 份合约，总名义价值约为 4.59 亿美元，创下历史新高。

这波爆发式上涨，背后关键催化剂包括：本周 XRP挂钩ETF 的正式推出，以及美国众议院通过的《GENIUS法案》，这两大利好共同推动了市场情绪转向强势多头。

在多重驱动下，XRP 年内累计涨幅已达 67%，成为 市值前五大加密资产中表现最强的代币。

XRP价格预测：突破区间高点后，有望朝4美元迈进

XRP目前距离创下历史新高仅剩 10.1% 空间。若本周末多头动能持续增强，并成功延续近期突破走势，新高或将就此落地。

昨日，XRP价格正式突破了 1月16日的区间高点 $3.40，这是多年来XRP所触及的最高价位，也是自2018年1月以来最接近历史高点（ATH）的一次回测机会。

这对Ripple来说是个历史性时刻。自今年10月以来，一系列法律层面的胜利大幅提振了其原生资产XRP的市场信心。如今，在一个亲加密派主导的美国证券交易委员会（SEC）带领下，市场对其潜力的想象「上限正在打开」。

从技术面来看，价格目前正在回踩 $3.40 的压力位（现已转为支撑）。只要能守稳此位置，后市仍偏向看多，XRP有望在本周末挑战 $4 整数关口。

不过，需注意技术指针已处于极端区域 ——日线图上的 RSI（相对强弱指数）已冲上88，属于极度超买区间，理论上存在短期技术性回调的风险。

即便如此，目前的多头动能依然强劲，市场对于XRP站上4美元，甚至更高价位的预期仍具支撑力。

随着包括XRP在内的部分山寨币接近历史新高区域，一款名为 CoinPoker Crypto Futures 的高速合约游戏横空出世，让用户无需钱包、也无需理解传统衍生品机制，即可参与行情并从涨势中获利。

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