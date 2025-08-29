美国政府在区块链发布GDP数据！可供所有人访问并实现透明度
美国商务部兑现承诺，开始发布有关比特币、以太坊和Solana的GDP数据。这是特朗普政府最新的加密推动的一部分，而商务部选择了Chainlink和Pyth网络在这些区块链上发布这些经济数据。
美国政府在公共区块链上分发国内生产总值
根据彭博社报导，政府已开始在公共区块链上分发国内生产总值GDP数据，包括比特币、以太坊和Solana。商务部官员指出，这为发布经济数据创造了额外的途径，而不是替代现有的渠道。这一发展恰逢商务部长Howard Lutnick表明，他们将开始在区块链上发布GDP数据和其他经济数据的声明。他表示，现时之所以采取这些措施，是因为川普是加密总统，他计划使美国成为世界加密资本。
根据报告，商务部正在针对九个区块链，其中包括顶级的第一层网络比特币、以太坊和Solana。未来还计划扩大这项倡议的范围。与此同时，目标是使这些经济数据易于验证并可供所有人访问，从而实现透明度。有趣的是，这一举措距离川普解雇劳工统计局局长以释放7月非农就业数据的事件仅几周，川普声称数据被操纵。然而，商务部澄清说这项区块链倡议与该事件无关。
美国商务部与Pyth和Chainlink合作
在一篇博客文章中，Pyth团队宣布商务部选择该网络来验证和分发链上的经济数据。根据战略合作关系，Pyth将首先提供过去五年的GDP数据季度发布。同时，网络贡献者预期此倡议将支持更广泛的经济数据集。团队进一步表示这一新倡议反映了政府利用密码学工具来增强公众信息系统信心的刻意努力。
同时，Chainlink团队也在一篇博客文章中确认，它与商务部合作将数据上链。Chainlink将作为提供来自经济分析局BEA宏观经济数据的预言机。这些Chainlink数据源将提供有关实际GDP数据、个人消费支出PCE物价指数以及实际最终销售给私营国内买家的信息。Chainlink 将根据需要每月和每季度更新此数据，并且该网络将在 Arbitrum、Avalanche、Base、Botanix、Ethereum、Linea、Mantle、Optimism、Sonic和ZKsync输出数据。
