特朗普媒体携手Crypto.com支持64亿美元加密大戏

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 27, 2025

特朗普媒体与Crypto.com联手Yorkville Acquisition Corp., 推出一个全新64.2亿美元数字资产宝库公司，专注于Cronos (CRO)。

– A historic day for $CRO. Trump Media Group CRO Strategy announced a $6.42b U.S. Dollar treasury play. See the press release for more info on the proposed Business Combination and important info about $YORK, $YORKW and $YORKU. Here’s what you need to know:

– A definitive… pic.twitter.com/kgMC1GEVHn — Kris | Crypto.com (@kris) August 26, 2025

该交易将特朗普媒体集团CRO策略公司（Trump Media Group CRO Strategy, Inc.）定位为首家公开交易的CRO宝库载体，并可能成为历史上规模最大的此类公司。

里程碑式的商业合并

特朗普媒体和Crypto.com今日宣布，与特殊目的收购公司（SPAC）Yorkville Acquisition Corp.达成最终商业合并协议。

新实体特朗普媒体集团CRO策略公司将由Yorkville、特朗普媒体和Crypto.com共同控股。

该数字资产宝库将通过价值10亿美元的CRO代币（63亿CRO，约占CRO总市值的19%）、2亿美元现金、2.2亿美元认股权证，以及Yorkville附属公司YA II PN, Ltd.提供的50亿美元股权信用额度进行资金支持。

这一安排将使特朗普媒体集团CRO策略公司成为现有最大规模的公开交易CRO专注宝库公司。

Yorkville Acquisition Corp.计划将其A类普通股在纳斯达克上市，交易代码为“MCGA”，交易完成后将更名为新公司。

克罗诺斯（CRO）：区块链骨干网络

这一举措的核心在于克罗诺斯（CRO）—— Crypto.com 互操作区块链生态系统的原生代币。该公链专为高速传输、极致扩展性与无缝跨链互联而构建，全面支持DeFi协议、多资产交易市场及现实世界资产代币化。

通过建立CRO资金库，特朗普传媒集团在其CRO战略中宣称，旨在接入克罗诺斯持续扩张的生态系统。该生态通过质押服务、链上治理及机构级整合，使该区块链成为支撑下一代金融基础设施的强大基石。

锁仓机制彰显长期承诺

为展现长期承诺，特朗普传媒、Crypto.com与Yorkville已同意对其创始持股及认股权证实施一年锁定期，后续分三年逐步释放。特朗普传媒与科技集团董事长兼首席执行官德文·努内斯表示：”我们持续看好加密货币领域，此次与Crypto.com及Yorkville达成战略合作令人振奋。”

Crypto.com首席执行官克里斯·马萨莱克补充道：”该项目规模远超CRO当前总市值，除4亿多美元现金外，还配备50亿美元专项授信用于持续增持CRO。”

CRO资金库与验证节点战略

新实体将采用前瞻性的CRO积累与质押策略。通过在克罗诺斯区块链上运行验证节点，特朗普传媒集团CRO战略计划直接参与网络安全维护与链上治理，并将质押收益进行再投资以实现资产增值。

该验证节点策略不仅使公司成为CRO巨鲸持仓方，更作为生态系统的积极参与者，强化其在克罗诺斯区块链发展中的核心作用。

Clear Street担任独家资本市场顾问，DLA Piper LLP与Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP提供法律咨询服务。