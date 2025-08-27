BTC $111,175.88 1.37%
ETH $4,590.82 3.95%
USDT $1.00 -0.03%
XRP $3.00 3.71%
SOL $204.59 9.24%
TRX $0.34 0.72%
SHIB $0.000012 2.75%
Cryptonews 区块链新闻

特朗普媒体携手Crypto.com支持64亿美元加密大戏

加密货币 比特币 特朗普 迷因币
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

特朗普媒体与Crypto.com联手Yorkville Acquisition Corp., 推出一个全新64.2亿美元数字资产宝库公司，专注于Cronos (CRO)。

该交易将特朗普媒体集团CRO策略公司（Trump Media Group CRO Strategy, Inc.）定位为首家公开交易的CRO宝库载体，并可能成为历史上规模最大的此类公司。

里程碑式的商业合并

特朗普媒体和Crypto.com今日宣布，与特殊目的收购公司（SPAC）Yorkville Acquisition Corp.达成最终商业合并协议。

新实体特朗普媒体集团CRO策略公司将由Yorkville、特朗普媒体和Crypto.com共同控股。

该数字资产宝库将通过价值10亿美元的CRO代币（63亿CRO，约占CRO总市值的19%）、2亿美元现金、2.2亿美元认股权证，以及Yorkville附属公司YA II PN, Ltd.提供的50亿美元股权信用额度进行资金支持。

这一安排将使特朗普媒体集团CRO策略公司成为现有最大规模的公开交易CRO专注宝库公司。

Yorkville Acquisition Corp.计划将其A类普通股在纳斯达克上市，交易代码为“MCGA”，交易完成后将更名为新公司。

克罗诺斯（CRO）：区块链骨干网络

这一举措的核心在于克罗诺斯（CRO）—— Crypto.com 互操作区块链生态系统的原生代币。该公链专为高速传输、极致扩展性与无缝跨链互联而构建，全面支持DeFi协议、多资产交易市场及现实世界资产代币化。

通过建立CRO资金库，特朗普传媒集团在其CRO战略中宣称，旨在接入克罗诺斯持续扩张的生态系统。该生态通过质押服务、链上治理及机构级整合，使该区块链成为支撑下一代金融基础设施的强大基石。

锁仓机制彰显长期承诺

为展现长期承诺，特朗普传媒、Crypto.com与Yorkville已同意对其创始持股及认股权证实施一年锁定期，后续分三年逐步释放。特朗普传媒与科技集团董事长兼首席执行官德文·努内斯表示：”我们持续看好加密货币领域，此次与Crypto.com及Yorkville达成战略合作令人振奋。”

Crypto.com首席执行官克里斯·马萨莱克补充道：”该项目规模远超CRO当前总市值，除4亿多美元现金外，还配备50亿美元专项授信用于持续增持CRO。”

CRO资金库与验证节点战略

新实体将采用前瞻性的CRO积累与质押策略。通过在克罗诺斯区块链上运行验证节点，特朗普传媒集团CRO战略计划直接参与网络安全维护与链上治理，并将质押收益进行再投资以实现资产增值。

该验证节点策略不仅使公司成为CRO巨鲸持仓方，更作为生态系统的积极参与者，强化其在克罗诺斯区块链发展中的核心作用。

Clear Street担任独家资本市场顾问，DLA Piper LLP与Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP提供法律咨询服务。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,070,969,300,126
-0.35
最热门币种

更多文章

新闻
瑞士国家银行：瑞郎更稳定 比特币不具备作为储备资产条件
Allen Li
Allen Li
2025-08-27 09:48:38
以太坊新闻
Tom Lee料以太坊见底 渣打银行维持以太坊年底目标价为7,500美元
Allen Li
Allen Li
2025-08-27 08:16:56
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者