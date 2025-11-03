特朗普称“不认识”赵长鹏 虽曾特赦仍回避与币安关系问题

作者 Esther Hui 最后更新: 十一月 3, 2025

美国前总统特朗普声称自己“不认识”币安创办人赵长鹏（CZ），尽管他上个月才对其颁布总统特赦。

他对有关币安与其家族稳定币 20亿美元交易 的提问予以回避，称自己“太忙了”。

特朗普还将政府长期停摆归咎于民主党，并再次批评“奥巴马医保”（Obamacare）政策。

在周日晚播出的《60分钟》专访中，特朗普总统被问及赵长鹏（CZ）案件及其家族涉足加密产业的商业往来，但他避而不答，称这起案件是“拜登的政治猎巫”。

当被问到为何特赦赵长鹏——这位在2023年承认违反反洗钱法规的币安创办人时，特朗普回应道：“好吧，你准备好了吗？我根本不认识他……我只知道他被判了大概四个月，我听说那是拜登搞的政治猎巫。”

特朗普淡化币安 20 亿美元交易质询

主持人诺拉·奥唐奈（Norah O’Donnell）随后追问，指出币安曾“协助完成一笔约 20 亿美元的交易”，涉及特朗普家族支持的稳定币项目 World Liberty Financial。

对此，特朗普回应称：“我对此一无所知，因为我太忙了。”

当被问及其家族涉足加密产业的情况时，特朗普表示他的儿子们“在经营一项业务”，并坚称自己“没有直接参与”。

“我很高兴他们投身加密领域，因为那可能是一个很棒的行业。他们在做生意，不在政府里。”特朗普说道。

这番言论出现在外界持续质疑 币安与 World Liberty Financial 之间关联的背景下。据报道，该项目由特朗普家族发起，并获得部分加密公司支持。

而特朗普对赵长鹏的特赦决定——这位被判四个月徒刑的前币安首席执行官——也在政界引发广泛批评，部分议员认为此举存在潜在利益冲突。

See President Donald J. Trump's FULL interview on @60Minutes — all 73+ minutes, without the network's edits and cuts.



WATCH IN FULL: pic.twitter.com/i95cQ3Gqei — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 3, 2025

在同一场《60分钟》专访中，特朗普话题转向国内事务，包括目前仍在持续、即将创下美国史上最久纪录的政府停摆。

他说道：“共和党几乎全员投票赞成结束停摆，但民主党却持续投反对票。”

特朗普并未提出具体重启政府运作的计划，仅表示他认为民主党“最终会妥协”。

在医疗议题上，特朗普再次抨击《平价医疗法案》（Affordable Care Act, ACA，又称“奥巴马医保”），称其“糟糕且过于昂贵”。

沃伦律师回击赵长鹏诽谤威胁

据报道，美国参议员 伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren） 的律师驳回了赵长鹏（CZ）发起的诽谤诉讼威胁，坚称沃伦针对其刑事定罪的言论“事实正确，并有公开记录支持”。

这场争议源自 10月23日 沃伦在 X（原推特）上的一则贴文，她批评前总统特朗普特赦赵长鹏的决定，称这是“腐败行为”。

赵长鹏的律师 Teresa Goody Guillén 随后要求沃伦撤回言论，指控她损害其客户声誉。

对此，沃伦的律师 Ben Stafford 回应称，任何诽谤指控都“毫无根据”，并强调赵长鹏已承认违反《银行保密法》，未能在币安维持有效的反洗钱机制。

Stafford指出，沃伦的贴文从未指称赵长鹏“直接参与洗钱”，而仅表示他“违反反洗钱法规”——这一说法“完全属实”。

沃伦还指控赵长鹏“为特朗普的稳定币项目提供资金，并为获得特赦进行游说”，引用多家媒体报道称，币安与特朗普家族的加密项目 World Liberty Financial 存在资金往来。

与此同时，据悉在特朗普为赵长鹏颁布总统特赦后，币安正探索重新进入美国市场的可能性。