川普DeFi项目WLFI代币现可交易 早期代币或可获取可观收益
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与川普家族相关的去中心化金融（DeFi）项目World Liberty Financial于7月17日宣布，社区投票通过了使其治理代币WLFI可交易的提案。
WLFI代币于2024年下半年发行，最初作为一种仅限于DeFi生态系统内投票权的不可转让资产。
早期代币以0.015美元和0.05美元两个阶段销售，但因转让受限，市场参与度有限。
压倒性通过开启交易
社区投票的时间线整理：
- 7月9日，提出将WLFI代币从封闭模型转变为开放参与模型的提案。
- 7月10日至17日间，超过2.09万人参与投票，最终以99.94%的压倒性赞成率通过。
- 该决议允许代币持有者进行点对点（P2P）交易及二级市场买卖。
目前立即可交易的代币仅限于早期支持者持有，创始人和顾问的代币解锁将需未来进行新的治理投票。
对生态增长的期待及政治背景
此次交易解禁有望促进投机和估值，提升流动性及投资者关注度。
不过，川普关联企业DT Marks DEFI LLC持有约160亿枚WLFI，仍存在高度中心化的担忧。
包括参议员伊丽莎白·沃伦在内的民主党议员批评这一持有构成利益冲突，并指出川普在加密货币政策中的影响力。
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