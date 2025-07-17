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川普DeFi项目WLFI代币现可交易 早期代币或可获取可观收益

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与川普家族相关的去中心化金融（DeFi）项目World Liberty Financial于7月17日宣布，社区投票通过了使其治理代币WLFI可交易的提案。

WLFI代币于2024年下半年发行，最初作为一种仅限于DeFi生态系统内投票权的不可转让资产。

早期代币以0.015美元和0.05美元两个阶段销售，但因转让受限，市场参与度有限

压倒性通过开启交易

社区投票的时间线整理：

  • 7月9日，提出将WLFI代币从封闭模型转变为开放参与模型的提案。
  • 7月10日至17日间，超过2.09万人参与投票，最终以99.94%的压倒性赞成率通过。
  • 该决议允许代币持有者进行点对点（P2P）交易及二级市场买卖。

目前立即可交易的代币仅限于早期支持者持有，创始人和顾问的代币解锁将需未来进行新的治理投票。

对生态增长的期待及政治背景

此次交易解禁有望促进投机和估值，提升流动性及投资者关注度。
不过，川普关联企业DT Marks DEFI LLC持有约160亿枚WLFI，仍存在高度中心化的担忧。
包括参议员伊丽莎白·沃伦在内的民主党议员批评这一持有构成利益冲突，并指出川普在加密货币政策中的影响力。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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