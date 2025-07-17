川普DeFi项目WLFI代币现可交易 早期代币或可获取可观收益

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 17, 2025

与川普家族相关的去中心化金融（DeFi）项目World Liberty Financial于7月17日宣布，社区投票通过了使其治理代币WLFI可交易的提案。

WLFI代币于2024年下半年发行，最初作为一种仅限于DeFi生态系统内投票权的不可转让资产。

早期代币以0.015美元和0.05美元两个阶段销售，但因转让受限，市场参与度有限。

🚨 Big news from the WLFI community 🚨



The community has officially voted — and the results were overwhelming.



✅ $WLFI will be tradable

💪 The people have spoken



Now it’s time to execute.

Standby for the full launch plan — coming soon. 🦅 ☝️ — WLFI (@worldlibertyfi) July 16, 2025

压倒性通过开启交易

社区投票的时间线整理：

7月9日，提出将WLFI代币从封闭模型转变为开放参与模型的提案。

7月10日至17日间，超过2.09万人参与投票，最终以99.94%的压倒性赞成率通过。

该决议允许代币持有者进行点对点（P2P）交易及二级市场买卖。

目前立即可交易的代币仅限于早期支持者持有，创始人和顾问的代币解锁将需未来进行新的治理投票。

对生态增长的期待及政治背景

此次交易解禁有望促进投机和估值，提升流动性及投资者关注度。

不过，川普关联企业DT Marks DEFI LLC持有约160亿枚WLFI，仍存在高度中心化的担忧。

包括参议员伊丽莎白·沃伦在内的民主党议员批评这一持有构成利益冲突，并指出川普在加密货币政策中的影响力。