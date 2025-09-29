韩国某市：欠缴水费者将被直接查封加密资产

韩国仁川市宣布：欠缴水费的居民将被直接查封加密资产。

据韩媒 Gyeongin Bangsong 报道，仁川市自来水事业本部将启动为期一个月的试点项目 —— 这是韩国首个此类举措。

韩国仁川广域市 自来水事业本部，坐标仁川 🇰🇷。（来源：@incheon.waterworks / Facebook 截图）

水费：加密资产没收试点启动

仁川市将自 11 月 1 日起开展一轮 “水费欠缴专项清缴期”。在此期间，政府会把未缴水费的数据与本土交易所（如 Upbit、Bithumb）的加密账户数据进行比对。

如果当局发现欠费居民持有加密资产，将先发出正式警告。

若居民无视这些警告，市政府将直接没收其代币并进行清算。

市府表示，初期将重点针对水费欠缴 50 万韩元（约 360 美元）以上的人群。

这些人群占到全市水费欠缴总额的 34%，他们累计拖欠约 8.13 亿韩元（约 58 万美元），一位仁川市官员透露。

该官员还表示，若居民因经济困难暂时无力缴费，可以申请延期支付，也可以选择分期付款。

仁川市自来水事业本部长表示：“水费是直接关系到市民生活质量的重要财政来源。我们将努力推动这一全国首个加密资产征收体系的落地，这将有助于提升财政稳健性，并优化我们的管理系统。”

庆尚北道打击行动

据《韩国日报》（Hankook Ilbo）报道，庆尚北道将在 11 月和 12 月 启动自己的 “欠费专项清缴期”。

在此期间，庆尚北道也计划没收加密资产以及其他无形资产。

官方表示，针对包括加密资产在内的“各类隐藏资产”的彻底调查已经取得成果。

庆尚北道官员透露，在今年上半年，税务部门共查封了价值 102 亿韩元（约 730 万美元）的资产，并收回了 49 亿韩元（约 350 万美元）的欠税。