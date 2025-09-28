BTC $109,616.82 0.17%
ETH $4,001.52 -0.30%
USDT $1.00 0.04%
XRP $2.78 -0.26%
SOL $200.99 -0.54%
TRX $0.33 -0.19%
SHIB $0.000011 -1.26%
Cryptonews 新闻

Solana价格预测：SOL争夺动能之际的关键观察位

cryptocurrency Solana 加密货币 区块链
ETF批准传闻提振Solana价格预测，交易员关注突破$250的可能性。
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Solana (SOL) 当前交易价格为$201.32，过去一天曾上涨3.44%，日成交量接近88亿美元。以1094亿美元市值位居第六，Solana的动能正受到交易者密切关注，尤其是在机构资本开始围绕该资产布局之际。

市场分析人士预计，美国证券交易委员会（SEC）将在 10 月中旬对多项Solana质押ETF申请作出裁决。包括 Franklin Templeton、Fidelity、Bitwise、Grayscale、VanEck 和 CoinShares 在内的多家机构，已相继提交更新后的 S-1 表格。

ETF分析师Nate Geraci指出，这一进展紧随REX-Osprey Solana质押ETF的推出，该基金在上市后不久便录得 1200万美元资金流入与3300万美元交易量。

Pantera Capital同样表达了乐观态度，称Solana正在迎来其“机构化时刻”，仅在过去几日，已有6000万美元流入欧洲的Bitwise Solana质押ETP。

  • 市值：1094 亿美元
  • 流通供应量：5.435 亿 SOL
  • 24 小时交易量：88 亿美元
  • 排名：CoinMarketCap 第六

分析人士认为，若多只美国本土质押型ETF获批，可能加速机构采用，推动SOL在短期内冲击250美元关口。

合作与生态系统扩展

除了ETF的预期之外，Solana也在通过新的合作不断扩展其生态系统。一个值得关注的案例是Tapzi (TAPZI) 的崛起，这是一款依托Solana基础设施的GameFi项目。与传统的 “边玩边赚” 模式不同，Tapzi主打 技能型质押游戏，如国际象棋和井字棋（Tic-tac-toe），并已在预售阶段筹集超过5000万美元。市场预测，随着用户增长，其代币价值可能实现100–500倍的增幅。

与此同时，Solana也在加深与 支付服务商和扩容解决方案的合作，进一步推动其在DeFi和企业级应用中的需求。根据当前交易数据，SOL正在$152–$201区间波动，分析师普遍关注其能否顺利突破$175，在机构资金与开发者活动双轮驱动下延续上行趋势。

战略合作与生态推动

战略合作在此发挥了关键作用。不断扩展的应用场景和真实世界落地案例，持续支撑网络需求，即便短期价格波动仍在，仍为Solana带来长期增长潜力。

Solana技术面展望与交易布局

从技术面来看，尽管SOL有恢复尝试，但价格预测仍显示承压。4小时图上，SOL正在下降通道内波动，关键阻力位在$205.50附近。50周期SMA位于$219.50，100周期SMA在$215.40左右，为多头形成强大阻力，需要突破这些关口才能进一步上行。

Solana (SOL/USD) 价格图表-资料来源：Tradingview

K线形态与技术观察

K线显示市场存在犹豫，多次上影线表明卖方仍占主导。动能表现混合——虽然RSI已从接近40的超卖区域回升，但尚未出现明显的看涨背离信号。

关键价位

  • 阻力位：$205.50、$215.40、$219.50
  • 支撑位：$197.00、$185.40、$177.40

交易布局

  • 看空策略：可在$205–$207附近做空，止损设在$212以上，目标位$197与$185。
  • 看多策略：若突破$216，则市场情绪将转向看涨，上行目标可能指向$224与$232。

目前，Solana的价格走势更像是一部下行扶梯——除非能够果断突破$216，否则反弹可能再次回落至下降通道内。

Bitcoin Hyper ($HYPER) 预售：结合比特币安全与Solana高速

Bitcoin Hyper ($HYPER) 定位为首个比特币原生 Layer 2，由Solana虚拟机 (SVM) 提供动力。其目标是通过支持 超高速、低成本智能合约、去中心化应用 (dApp)，甚至迷因币创建，来扩展比特币生态系统。

通过将比特币的无与伦比的安全性与Solana的高性能框架 相结合，该项目开辟了全新的应用场景，包括无缝BTC跨链桥接和可扩展dApp开发。

团队高度重视信任与可扩展性，项目已通过Consult审计，以增强投资者对其基础设施的信心。

势头迅速增长。预售已突破1840万美元，剩余配额有限。目前阶段，HYPER代币价格仅为$0.012985，随着预售推进，价格可能上涨。

你可以通过Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,950,549,374,423
-6.5
最热门币种
在文章中

更多文章

新闻
七间大机构料推出带有质押功能的 Solana 现货 ETF 最快十月获批
Allen Li
Allen Li
2025-09-28 07:57:24
新闻
分析师称：Solana ETF 最快或于十月中旬获批
Esther Hui
Esther Hui
2025-09-28 03:00:00
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者