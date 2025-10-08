Solana 价格预测：机构资金加速流入 SOL 它会是当前最被低估的前十加密资产吗？- 加密货币新闻

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 8, 2025

机构正在大举布局 Solana（SOL），在关键审批截止日期前提前进场——这一动作进一步强化了 Solana 看涨价格预期。

市场情绪正持续升温，多家大型资产管理公司正等待其 Solana 现货 ETF（交易所交易基金） 申请的最终批准，而 10 月 10 日 被视为决定性的一天。

一旦获批，这些 ETF 将为传统金融（TradFi）资本正式进入 SOL 市场打开闸门，或将引发 Solana 价格的下一波主升浪行情。

Big week — Solana (@solana) October 5, 2025

传统金融市场已经展现出对 Solana（SOL） 的强烈兴趣。其中，REX-Osprey SOL + Staking ETF（代码：SSK） 本周收盘上涨 20%，管理资产规模（AUM） 已达 4.066 亿美元，显示出机构资金对 Solana 生态与质押收益賽道的高度关注。

现货 Solana ETF 管理资产规模（AUM）。来源：TheBlock.

这轮机构资金的持续加仓正值 Solana 生态迎来指数级增长阶段。该网络已连续 四个季度领跑全链收入排行榜，仅在 2025 年第三季度（Q3） 就创造了 2.22 亿美元的链上营收。

最显着的采用增长来自 稳定币板块。根据 DeFi Llama 数据，Solana 上稳定币总供应量已创下 150 亿美元的历史新高，较年内低点几乎增长三倍，凸显了 生态流动性与资金需求的持续深化。

然而，尽管基本面与链上数据表现强劲，Solana 的现货价格仍低于历史高点（ATH），这表明该资产可能依旧被市场低估，具备进一步上行潜力。

Solana 价格预测：新增需求能否推动突破？

随着 美国传统金融市场（TradFi） 对 Solana 的敞口不断加深，SOL 有望完成一个正在逼近顶点的 6 个月上升楔形形态。

目前，Solana 的价格正逼近关键突破区间 $300，技术动能指标已全面转向强势看涨，预示潜在的上攻行情可能即将启动。

SOL/USD 日线图：上升楔形形态逼近顶点。来源：TradingView。

RSI（相对强弱指标） 已稳固在 57 并持续上行，显示当前走势背后存在强劲的买盘压力。与此同时，MACD 柱状图持续向上扩张，与信号线之间的差距不断拉大，确认了一轮具备持续性的中期上升趋势。

此外，MACD 已形成稳固的「黄金交叉」结构，进一步强化了上行动能，表明市场多头力量正在主导节奏。

若 SOL 能成功将 $300 转化为支撑位，则意味着进入新一轮价格发现阶段，目标区间指向 $500（约 115% 涨幅）。

随着 美国降息预期 持续升温、风险资产投资偏好回归，加之 ETF 推动的增量资金 进入市场，Solana 价格有望在年内进一步上冲 320% 至 $1,000。

从更长期结构来看，$300 的突破同时完成了一个多年级的「杯柄形态」，若形态完全兑现，其理论测算目标价或将指向 $8,000，对应潜在 3,800% 的长期上行空间。

SOL/USD 周线图：长期「杯柄形态」结构。来源：TradingView。

厌倦了等待下一次大行情？这里教你如何在此期间也能赚取收益

对于像 Solana 这样的顶级山寨币而言，重大突破往往需要数月甚至数年的筹备与积累，才能真正爆发。

而 PepeNode（$PEPENODE） 正在颠覆这一逻辑。作为全球首个 “挖矿即赚” Meme 币项目，它将「错过行情」转化为持续被动收益 的新机会。

在 PepeNode 模式下，加密挖矿不再需要昂贵的矿机或复杂的技术门坎。项目通过 游戏化机制，让任何用户都能轻松参与挖矿与收益分配。

目前，预售阶段的参与者 已可购买 节点、堆栈 矿机，并在正式上线前提前开始从 Meme 币生态中获得挖矿奖励。

项目内置的通缩机制确保代币价值长期保持强势。每当用户使用 $PEPENODE 购买 矿机或 节点时，系统会自动销毁70% 的代币，从而增加稀缺性并放大长期回报潜力。

目前项目动能正在快速升温 —— 预售金额已突破 170 万美元，同时早期质押者仍可享受高达 760% 的年化收益率（APY），成为市场上最具话题性的新型 Mine-to-Earn Meme 项目 之一。

立即通过 PepeNode 官方网站 参与 $PEPENODE 预售，开启你的挖矿之旅。

下一轮价格上调即将在数小时内开启，越早参与，入场成本越低。

想获取最新动态，可关注 PepeNode 官方 X（原 Twitter）账号，实时追踪项目进展。

立即购买 PEPENODE