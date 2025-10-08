Solana 价格预测：机构资金加速流入 SOL　它会是当前最被低估的前十加密资产吗？- 加密货币新闻

BTC $122,647.79 -0.51%
Solana 价格预测：机构资金加速流入 SOL　它会是当前最被低估的前十加密资产吗？

机构正在大举布局 Solana（SOL），在关键审批截止日期前提前进场——这一动作进一步强化了 Solana 看涨价格预期

市场情绪正持续升温，多家大型资产管理公司正等待其 Solana 现货 ETF（交易所交易基金） 申请的最终批准，而 10 月 10 日 被视为决定性的一天。

一旦获批，这些 ETF 将为传统金融（TradFi）资本正式进入 SOL 市场打开闸门，或将引发 Solana 价格的下一波主升浪行情。

传统金融市场已经展现出对 Solana（SOL） 的强烈兴趣。其中，REX-Osprey SOL + Staking ETF（代码：SSK） 本周收盘上涨 20%，管理资产规模（AUM） 已达 4.066 亿美元，显示出机构资金对 Solana 生态与质押收益賽道的高度关注。

Spot Solana ETF assets under managment. Source: TheBlock.
现货 Solana ETF 管理资产规模（AUM）。来源：TheBlock.

这轮机构资金的持续加仓正值 Solana 生态迎来指数级增长阶段。该网络已连续 四个季度领跑全链收入排行榜，仅在 2025 年第三季度（Q3） 就创造了 2.22 亿美元的链上营收。

最显着的采用增长来自 稳定币板块。根据 DeFi Llama 数据，Solana 上稳定币总供应量已创下 150 亿美元的历史新高，较年内低点几乎增长三倍，凸显了 生态流动性与资金需求的持续深化。

然而，尽管基本面与链上数据表现强劲，Solana 的现货价格仍低于历史高点（ATH），这表明该资产可能依旧被市场低估，具备进一步上行潜力。

Solana 价格预测：新增需求能否推动突破？

随着 美国传统金融市场（TradFi） 对 Solana 的敞口不断加深，SOL 有望完成一个正在逼近顶点的 6 个月上升楔形形态。

目前，Solana 的价格正逼近关键突破区间 $300，技术动能指标已全面转向强势看涨，预示潜在的上攻行情可能即将启动。

SOL / USD 1-day chart, rising wedge pattern nears apex. Source: TradingView.
SOL/USD 日线图：上升楔形形态逼近顶点。来源：TradingView。

RSI（相对强弱指标） 已稳固在 57 并持续上行，显示当前走势背后存在强劲的买盘压力。与此同时，MACD 柱状图持续向上扩张，与信号线之间的差距不断拉大，确认了一轮具备持续性的中期上升趋势。

此外，MACD 已形成稳固的「黄金交叉」结构，进一步强化了上行动能，表明市场多头力量正在主导节奏。

若 SOL 能成功将 $300 转化为支撑位，则意味着进入新一轮价格发现阶段，目标区间指向 $500（约 115% 涨幅）。

随着 美国降息预期 持续升温、风险资产投资偏好回归，加之 ETF 推动的增量资金 进入市场，Solana 价格有望在年内进一步上冲 320% 至 $1,000。

从更长期结构来看，$300 的突破同时完成了一个多年级的「杯柄形态」，若形态完全兑现，其理论测算目标价或将指向 $8,000，对应潜在 3,800% 的长期上行空间。

SOL / USD 1-week chart, long-term cup-and-handle pattern. Source: TradingView.
SOL/USD 周线图：长期「杯柄形态」结构。来源：TradingView。

厌倦了等待下一次大行情？这里教你如何在此期间也能赚取收益

对于像 Solana 这样的顶级山寨币而言，重大突破往往需要数月甚至数年的筹备与积累，才能真正爆发。

PepeNode（$PEPENODE） 正在颠覆这一逻辑。作为全球首个 “挖矿即赚” Meme 币项目，它将「错过行情」转化为持续被动收益 的新机会。

在 PepeNode 模式下，加密挖矿不再需要昂贵的矿机或复杂的技术门坎。项目通过 游戏化机制，让任何用户都能轻松参与挖矿与收益分配。

目前，预售阶段的参与者 已可购买 节点、堆栈 矿机，并在正式上线前提前开始从 Meme 币生态中获得挖矿奖励。

项目内置的通缩机制确保代币价值长期保持强势。每当用户使用 $PEPENODE 购买 矿机或 节点时，系统会自动销毁70% 的代币，从而增加稀缺性并放大长期回报潜力。

目前项目动能正在快速升温 —— 预售金额已突破 170 万美元，同时早期质押者仍可享受高达 760% 的年化收益率（APY），成为市场上最具话题性的新型 Mine-to-Earn Meme 项目 之一。

立即通过 PepeNode 官方网站 参与 $PEPENODE 预售，开启你的挖矿之旅。
下一轮价格上调即将在数小时内开启，越早参与，入场成本越低。

想获取最新动态，可关注 PepeNode 官方 X（原 Twitter）账号，实时追踪项目进展。

