Solana 价格预测：机构资金加速流入 SOL 它会是当前最被低估的前十加密资产吗？- 加密货币新闻
机构正在大举布局 Solana（SOL），在关键审批截止日期前提前进场——这一动作进一步强化了 Solana 看涨价格预期。
市场情绪正持续升温，多家大型资产管理公司正等待其 Solana 现货 ETF（交易所交易基金） 申请的最终批准，而 10 月 10 日 被视为决定性的一天。
一旦获批，这些 ETF 将为传统金融（TradFi）资本正式进入 SOL 市场打开闸门，或将引发 Solana 价格的下一波主升浪行情。
传统金融市场已经展现出对 Solana（SOL） 的强烈兴趣。其中，REX-Osprey SOL + Staking ETF（代码：SSK） 本周收盘上涨 20%，管理资产规模（AUM） 已达 4.066 亿美元，显示出机构资金对 Solana 生态与质押收益賽道的高度关注。
这轮机构资金的持续加仓正值 Solana 生态迎来指数级增长阶段。该网络已连续 四个季度领跑全链收入排行榜，仅在 2025 年第三季度（Q3） 就创造了 2.22 亿美元的链上营收。
最显着的采用增长来自 稳定币板块。根据 DeFi Llama 数据，Solana 上稳定币总供应量已创下 150 亿美元的历史新高，较年内低点几乎增长三倍，凸显了 生态流动性与资金需求的持续深化。
然而，尽管基本面与链上数据表现强劲，Solana 的现货价格仍低于历史高点（ATH），这表明该资产可能依旧被市场低估，具备进一步上行潜力。
Solana 价格预测：新增需求能否推动突破？
随着 美国传统金融市场（TradFi） 对 Solana 的敞口不断加深，SOL 有望完成一个正在逼近顶点的 6 个月上升楔形形态。
目前，Solana 的价格正逼近关键突破区间 $300，技术动能指标已全面转向强势看涨，预示潜在的上攻行情可能即将启动。
RSI（相对强弱指标） 已稳固在 57 并持续上行，显示当前走势背后存在强劲的买盘压力。与此同时，MACD 柱状图持续向上扩张，与信号线之间的差距不断拉大，确认了一轮具备持续性的中期上升趋势。
此外，MACD 已形成稳固的「黄金交叉」结构，进一步强化了上行动能，表明市场多头力量正在主导节奏。
若 SOL 能成功将 $300 转化为支撑位，则意味着进入新一轮价格发现阶段，目标区间指向 $500（约 115% 涨幅）。
随着 美国降息预期 持续升温、风险资产投资偏好回归，加之 ETF 推动的增量资金 进入市场，Solana 价格有望在年内进一步上冲 320% 至 $1,000。
从更长期结构来看，$300 的突破同时完成了一个多年级的「杯柄形态」，若形态完全兑现，其理论测算目标价或将指向 $8,000，对应潜在 3,800% 的长期上行空间。
