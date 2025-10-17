Solana价格预测：数位美元与黄金登陆SOL 华尔街即将进军Solana？

USDt和Tether Gold (XAUt) 已桥接到Solana区块链，Solana价格预测将从更强的华尔街吸引力中受益。

Tether已将其稳定币产品扩展至Solana，这为Solana价格预测带来了新的看涨情绪。

互操作框架Legacy Mesh已整合Solana，让这一山寨币接触到来自原生USDt和Tether Gold (XAUt) 的1750亿美元跨链流动性。自推出以来，USDT0已处理超过250亿美元的桥接交易量，横跨12个链。现在，Solana用户可以利用相同的统一流动性来支持 dApp、支付，以及机构级应用，如资金管理、汇款和抵押贷款。

根据Bitwise首席投资官Matt Hougan的说法，Solana正定位为华尔街的赢家，成为银行稳定币交易的首选网路。

Tether整合仅强化了这一论点，同时Splyce和Chintai等协议让零售投资者能够直接在该网路存取代币化证券。

Solana价格预测：华尔街可能让Solana飙升

机构级应用可能为Solana提供摆脱7个月盘整区间所需的买盘需求，形成上升通道。该替代币目前正重新测试约180美元的关键需求区。成功收復此水位可能确认更高低点，并发出新上涨趋势的信号，为潜在突破铺路。

SOL / USD 1-day chart, 7-month ascending triangle. Source: TradingView.

动量指标支持这一结构。RSI正在趋向中性线回归，而MACD直方图正在收敛至信号线，这两个迹象均显示买压正在累积。

关键突破门槛位于300美元，这是年初Solana价格历史高点。一旦转为支撑，SOL可能进入新价格发现阶段，目标500 美元，潜在上涨160%。但透过稳定币加深TradFi曝险、企业资金积累，以及即将推出的现货ETF，新需求可能让涨势延续415%至1000美元。

