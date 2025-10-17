BTC $107,131.92 -3.40%
Cryptonews 新闻

Solana价格预测：数位美元与黄金登陆SOL　华尔街即将进军Solana？

Solana 加密货币 区块链
USDt和Tether Gold (XAUt) 已桥接到Solana区块链，Solana价格预测将从更强的华尔街吸引力中受益。
最后更新: 
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Tether已将其稳定币产品扩展至Solana，这为Solana价格预测带来了新的看涨情绪。

互操作框架Legacy Mesh已整合Solana，让这一山寨币接触到来自原生USDt和Tether Gold (XAUt) 的1750亿美元跨链流动性。自推出以来，USDT0已处理超过250亿美元的桥接交易量，横跨12个链。现在，Solana用户可以利用相同的统一流动性来支持 dApp、支付，以及机构级应用，如资金管理、汇款和抵押贷款。

根据Bitwise首席投资官Matt Hougan的说法，Solana正定位为华尔街的赢家，成为银行稳定币交易的首选网路。

Tether整合仅强化了这一论点，同时Splyce和Chintai等协议让零售投资者能够直接在该网路存取代币化证券。

Solana价格预测：华尔街可能让Solana飙升

机构级应用可能为Solana提供摆脱7个月盘整区间所需的买盘需求，形成上升通道。该替代币目前正重新测试约180美元的关键需求区。成功收復此水位可能确认更高低点，并发出新上涨趋势的信号，为潜在突破铺路。

SOL / USD 1-day chart, 7-month ascending triangle. Source: TradingView.
SOL / USD 1-day chart, 7-month ascending triangle. Source: TradingView.

动量指标支持这一结构。RSI正在趋向中性线回归，而MACD直方图正在收敛至信号线，这两个迹象均显示买压正在累积。

关键突破门槛位于300美元，这是年初Solana价格历史高点。一旦转为支撑，SOL可能进入新价格发现阶段，目标500 美元，潜在上涨160%。但透过稳定币加深TradFi曝险、企业资金积累，以及即将推出的现货ETF，新需求可能让涨势延续415%至1000美元。

Snorter：充分利用Solana牛市的工具

如同任何重大Solana涨势，迷因币狂热很可能随之而来。Snorter ($SNORT) 迅速成为投资者充分利用其高潜力机会的首选工具。

Snorter Bot专为竞争性交易而建：限价单狙击以抓住最精准的进场机会、MEV防禦交换以保护你免受先行者攻击、複製交易以镜像成功赢家，以及防地毯式拉盘保护，帮助你在投入前过滤掉骗局。

同样重要的是，Snorter引导出场。它帮助交易者锁定利润的最佳时机，这往往是小胜与大胜之间的差别。

Snorter Bot对比其他热门交易机器人。

这不仅仅是另一个交易机器人。它专为牛市而建。时机再好不过了。宏观叙事正将资金驱回风险资产如迷因币。随着该领域动能累积，这让Snorter变得更加有价值。

到目前为止，预售已筹集超过480万美元，且动能仅在持续增长。$SNORT的早期买家正定位自己充分利用Solana的牛市——确保交易的最佳进场与出场。

在此访问Snorter官方网站
Logo

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

为日常币圈玩家打造的智能工具

Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
