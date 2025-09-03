BTC $111,021.43 0.73%
Cryptonews 新闻

Solana价格预测：Alpenglow升级获99%支持　 SOL要甩开ETH了吗？

Solana 加密货币 区块链 迷因币
Esther Hui
Esther Hui
Solana网络刚刚通过了一项重磅治理提案，为生态注入新的动能，并进一步强化了市场对SOL价格的看涨预期

在社区高达 99% 的支持率 下，备受期待的 Alpenglow 升级 已顺利通过，这将为Solana的运行机制带来全面革新。

过去7天里，SOL价格拉升近8%，而 以太坊（ETH）则小幅回调0.3% —— 这种走势分化让部分交易者开始猜测：Solana是否即将甩开ETH，走出独立行情？

这次网络层面的技术升级，将 交易处理速度从12.8秒直接拉低到仅150毫秒。

换句话说，Solana的速度几乎已经接近互联网本身。相比之下，以太坊（ETH）依旧需要几秒钟才能完成一次链上交易确认。

Solana价格预测：若突破楔形整理，SOL有望冲击700美元

从日线图来看，SOL价格出现明显压缩，持续挑战200美元强压位。

过去几个月，SOL走势保持强劲，山寨季=似乎已经正式开启。以太坊（ETH）和BNB在本轮周期中都已刷新历史新高，市场普遍认为Solana或将成为下一个冲击新高的明星币种。

solana price chart

如果SOL能向上突破当前的上升楔形形态，行情或将加速拉升，并突破现有的历史高点295美元。

在Alpenglow升级的助推下，长期来看SOL有望冲击700美元关口，走势可能重演今年5月以太坊在Pectra升级后的疯狂拉升。

在这份Solana价格预测中，180美元是关键支撑位。回踩这一水平不仅能释放必要的流动性，还可能为后续上行奠定基础，同时也将成为晚入场玩家的理想上车点。

与此同时，顶级山寨进入价格探索阶段，早期项目如Best Wallet Token ($BEST) 也正加速起飞。结合当前持续火热的加密预售浪潮，市场情绪依旧高涨。

凭借高速成长的生态和实际应用价值，分析师普遍看好 $BEST今年有望实现10倍涨幅，并成为本轮牛市的黑马项目之一。

Best Wallet Token ($BEST) 融资接近1600万美元，投资者热度持续升温

Best Wallet Token ($BEST) 赋能下一代移动端加密钱包，支持60+公链资产，且为用户提供低费率Swap体验。

凭借简洁的界面设计与流畅的交互体验，该应用在 苹果App Store与谷歌Play商店收获了大量好评。

持有 $BEST 的用户可享受 手续费折扣、提前体验新功能，以及专属工具 “Upcoming Tokens” —— 一款强大的链上扫描器，帮助投资者捕捉潜在 10倍到100倍的顶级加密预售机会。

随着 Best Wallet 应用用户基数的快速增长，对 $BEST 的需求预计将迎来爆发，早期买入者有望在下一波大行情前占据稀缺先机。

上车非常简单：

前往 Best Wallet Token 官方网站 并连接你的钱包（如 Best Wallet 应用本身），即可使用 加密货币或银行卡 在几秒钟内完成购买。

