Solana价格预测：4.17亿美元涌入Bitwise ETF 华尔街是否正全力押注SOL？

Bitwise SOL质押ETF (BSOL) 推出即吸引4.17亿美元週流入 – Solana价格预测仍维持看涨，机构目光重新聚焦。

最后更新: 十一月 4, 2025

华尔街已加深其对SOL的投资敞口，承诺向新的Bitwise SOL质押ETF注入4.17亿美元，这为看涨的Solana价格预测增添了更多信心。

彭博社ETF分析师Eric Balchunas强调了该山寨币的强劲首秀，并指出BSOL在本週的ETP流入中领先，甚至超越了基于比特币和以太坊的现货ETF。

What a week for $BSOL, besides the big volume, it led all crypto ETPs by a country mile in weekly flows with +$417m ($IBIT had a rare off week, it'll be back). It also ranked it 16th in overall flows for the week. Big time debut. pic.twitter.com/HpKUTdq1J5 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 1, 2025

BSOL为美国投资者提供了一个新的接触点，让他们能够透过受监管的途径获得SOL质押收益，这项功能先前仅限于链上参与者使用。这实际上打开了大门，让数百万美元的新鲜机构资本涌入Solana生态系统。

在SOL仍等待其自家现货ETF批准之际，BSOL的成功可能预示着即将涌入的压抑需求规模。Grayscale Investments 估计，Solana ETP可能在两年内佔有所有SOL代币的5%，以当前价格计算，相当于超过50亿美元的价值。真正的机构动能现在正涌入Solana，而这一切从华尔街开始。

Solana价格预测：华尔街可能引发下一个重大上涨

分析师普遍预期本月将批准Solana现货ETF，边缘化的机构需求可能推动价格摆脱为期7个月的上升通道。

SOL / USD 1 天圖表，下降三角形推動上升通道。來源：TradingView

这种替代币现在正测试一个强大的支撑汇合点，并形成潜在的发射台格局，通道的下界与历史需求区在 175 美元处相遇。

这个区域还形成了一个下降三角形，现在接近其顶点，为11月的价格走势创造了一个决定性时刻。动量指标仍呈现混杂状态。MACD直方图已穿越信号线下方，这是典型的早期下行趋势讯号，而RSI则位于历史低点附近的33左右，显示下行空间有限。

若失守175美元，可能开启30%下跌至120美元的门户，但若能守住，则可能为SOL准备下一次突破尝试。300美元水平仍是关键突破门槛。若成功将该阻力转为支撑，将标誌新上涨趋势的开始，目标500美元，潜在涨幅达185%。

然而，随着Solana进入企业资产负债表，并透过现货ETF加深机构曝险，上涨可能再延续470%，将Solana价格推向 1,000美元。

