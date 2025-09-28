分析师称：Solana ETF 最快或于十月中旬获批

作者 Esther Hui 最后更新: 九月 28, 2025

多项 Solana 现货ETF（其中部分包含 质押功能）有望在 10月中旬 前获得美国监管机构批准，消息来自ETF分析师 Nate Geraci。

要点摘要： 多家大型资产管理公司已提交更新后的 Solana 现货ETF S-1文件，市场预计SEC最早可能在 10月中旬批准。

文件中包含质押功能，这不仅体现出机构需求上升，也可能为 ETH ETF的质押审批带来助推。

分析师指出，Solana正在崛起为下一个机构级别采纳的主流山寨币，资金流入强劲，ETF兴趣持续升温。

这一评论出现在上周五，多份修改后的 S-1 文件 已递交至 美国证券交易委员会（SEC） 之后。

顶级资产管理公司提交更新后的 Solana 现货ETF申请

在X平台的发文中，Geraci指出，富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）、富达（Fidelity）、CoinShares、Bitwise、灰度（Grayscale）、VanEck 以及 Canary Capital 均已为其拟议中的 Solana 现货ETF 递交了更新版文件。

S-1表格 提供了关于基金结构、风险以及运作机制的详细披露。

Geraci 推测，审批可能会在 未来两周内落地，并称 十月将成为数字资产产品的重要月份。

他的评论紧随 REX-Osprey Solana 质押ETF 在美国上线之后，该基金在 Cboe BZX交易所 首日成交额达 3300万美元，首日净流入约 1200万美元。

围绕 Solana 的ETF热度，与近期市场普遍观点一致：SOL正成为下一个有望获得机构级采纳的加密资产。

Another flurry of S-1 amendments filed today on spot sol ETFs…



Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck, & Canary.



Includes staking (yes, bodes well for spot eth ETF staking).



Guessing these are approved w/in next two weeks. pic.twitter.com/g13NDFKSEU — Nate Geraci (@NateGeraci) September 26, 2025

Pantera Capital 称 Solana 是继比特币和以太坊之后“下一个接棒的资产”，因为当前配置仍然明显不足。

Bitwise 首席投资官 Hunter Horsley 补充说，该公司在欧洲上市的 Solana 质押型ETP 在 5个交易日内吸引了6000万美元资金流入——足以证明“Solana 已经进入投资者视野”。

Geraci 也指出，美国ETF文件中纳入 质押相关表述，或许是对长期延宕的 以太坊现货质押ETF 批准的积极信号。

事实上，以太坊ETF申请方 一直希望能通过 质押机制提供收益，分析师认为这可能会“重塑市场格局”。

尽管 SEC 尚未为美股上市的ETH质押ETF开绿灯，但发行方与分析师的乐观情绪正在升温，认为更广泛的山寨币敞口以及通过质押获取收益的能力，有望掀起新一轮投资浪潮。

比特币ETF持仓突破147万枚BTC

目前各类 比特币交易所交易产品（ETP/ETF） 共持有超 147万枚BTC，约占比特币总供应量的 7%，其中 美国ETF 占据主导地位。

根据 HODL15Capital 数据，贝莱德（BlackRock）的IBIT 以 746,810枚BTC 位居首位，富达（Fidelity）的FBTC 以近 199,500枚BTC 排名第二。

🌎 AUGUST Global Bitcoin ETF update 👇 pic.twitter.com/6VkRsTmOU2 — HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) September 2, 2025

然而，市场动能似乎正在降温。8月期间，比特币ETP净流出3.01亿美元，而 以太坊基金则录得39.5亿美元流入。

鲸鱼动向也反映出这一变化：部分大户在关键ETF进展与传统“九月弱势行情”前夕，已将数亿美元资金从BTC轮动至ETH。

据报道，美国证券交易委员会（SEC） 目前正在审查 92份加密ETF申请，消息来自 彭博情报分析师 James Seyffart。

一份在8月28日发布的详细表格显示，其中多数申请，尤其是与 Solana、XRP和莱特币（Litecoin） 相关的ETF，需在10月迎来最终决议。

这股新申请潮反映出 市场对Altcoin聚焦ETF的兴趣不断升温，或将为加密市场带来新一轮资金流入。