罗伯特清崎再买1粒比特币！但比特币价格达到12万3美元时！他指不会再买比特币

作者 Frimpong Chan 作者 Frimpong Chan 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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富爸爸穷爸爸的作者 罗伯特清崎（Robert Kiyosaki），最近敦促加密货币投资人在比特币价格创下新高时，至少积累一个Sats。但他也对那些未能早期购买的人发出了信息。现在购买比特币是否为时已晚？

罗伯特清崎在 X 上表示，他刚刚又购买了一个 比特币，但表示在目前市场发展过热的情况下，暂时不会再买入，但他仍然对比特币持乐观态度，并建议即使是最小的购买，一个 Sats，这样也可以是一个明智的举措。而罗伯特清崎也谨慎提示，他将何时再次购买。

YAY:



Bitcoin over $120k.



Great news for those who already have some Bitcoin.



Bad news for who….for what ever reason….never “pulled the trigger.”

They own nothing.



As warned in previous X…”Pigs get fat…. Hogs get slaughtered.”



I am buying one more coin…. and get… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 14, 2025

虽然罗伯特清崎对比特币的潜力充满热情，但他也警告盲目投资的风险。他认为比特币的新历史最高点，对于现有持有者来说，是一个了不起的里程碑，同时认为这对于那些尚未投资该加密货币的人来说，是一个错失的机会。他指对于那些已经拥有一些比特币的人来说是个好消息。但对于那些从未扣下扳机的人来说，则是一个极坏消息。因为他们将会一无所有。

在先前的 帖子 中，罗伯特清崎已称自己为一只肥猪，对他目前的投资策略感到满意。但是，对于近日过热的市场，他警告不要过于激进地积累这种先驱加密货币，并指胡乱的举措可能会产生严重后果。他在文中更指出，现时不会再购买，直到他认为经济将转趋明朗，或走向一个确实的方向。这种谨慎的做法让人想起他著名的话，一但猪变胖，那只猪就会被屠宰的道理，突显了谨慎投资的重要性。

Another RICH DAD LESSON:



“PIGs get fat.

HOGs get slaughtered.”



I state this lesson because I bought my latest BITCOIN at $110k. I am now in position for what Raoul Pal calls “the Banana Zone.”



In the Banana Zone the HOGS will

rush in….driven to insanity by the dreaded… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 11, 2025

罗伯特清崎呼吁投资比特币

在比特币目前的牛市中，罗伯特清崎鼓励新手以最小的投资，例如是一个Sats来开始他们的比特币之旅。以他标志性的乐观和务实的结合，他分享了自己的策略和对当前市场的见解，激发了对比特币投资的新一波兴趣。为了重申他对比特币的看涨押注，他指自己以12万美元的价格又购买了一个比特币。

比特币正以一个惊讶的速度发展，比特币价格昨天攀升至119,292美元，创下历史新高。比特币的牛市反弹引发了更多的兴趣，今天更达到了123,000美元的又一历史新高。现时推动比特币上涨的原因是多方面的，包括特朗普的关税、强劲的ETF表现以及比特币策略公司的大量累积。

乘着比特币快车的原生Layer 2项目

比特币虽然是最安全的区块链之一，但在速度、手续费与功能上，其实早就跟不上DeFi与Web3的脚步。现在一个全新项目 Bitcoin Hyper（$HYPER）打破限制，将Solana Virtual Machine直接整合进Bitcoin系统，实现闪电级交易、低至零的手续费，还首次让比特币支援智慧合约。

该专案以Solana虚拟机器构建，目标是为比特币建立一条高效、可程式设计的Layer 2公链。Bitcoin Hyper让用户能够将比特币跨链转入，并铸造 $HYPER 代币参与各类DeFi、NFT与dApp应用，填补了比特币长期以来在功能性上的缺口。目前Bitcoin Hyper预售已突破260万美元，代币价格仅为0.01225美元，还提供高达395%年化的质押回报。