罗伯特清崎再买1粒比特币！但比特币价格达到12万3美元时！他指不会再买比特币
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
富爸爸穷爸爸的作者 罗伯特清崎（Robert Kiyosaki），最近敦促加密货币投资人在比特币价格创下新高时，至少积累一个Sats。但他也对那些未能早期购买的人发出了信息。现在购买比特币是否为时已晚？
罗伯特清崎在 X 上表示，他刚刚又购买了一个 比特币，但表示在目前市场发展过热的情况下，暂时不会再买入，但他仍然对比特币持乐观态度，并建议即使是最小的购买，一个 Sats，这样也可以是一个明智的举措。而罗伯特清崎也谨慎提示，他将何时再次购买。
虽然罗伯特清崎对比特币的潜力充满热情，但他也警告盲目投资的风险。他认为比特币的新历史最高点，对于现有持有者来说，是一个了不起的里程碑，同时认为这对于那些尚未投资该加密货币的人来说，是一个错失的机会。他指对于那些已经拥有一些比特币的人来说是个好消息。但对于那些从未扣下扳机的人来说，则是一个极坏消息。因为他们将会一无所有。
在先前的 帖子 中，罗伯特清崎已称自己为一只肥猪，对他目前的投资策略感到满意。但是，对于近日过热的市场，他警告不要过于激进地积累这种先驱加密货币，并指胡乱的举措可能会产生严重后果。他在文中更指出，现时不会再购买，直到他认为经济将转趋明朗，或走向一个确实的方向。这种谨慎的做法让人想起他著名的话，一但猪变胖，那只猪就会被屠宰的道理，突显了谨慎投资的重要性。
罗伯特清崎呼吁投资比特币
在比特币目前的牛市中，罗伯特清崎鼓励新手以最小的投资，例如是一个Sats来开始他们的比特币之旅。以他标志性的乐观和务实的结合，他分享了自己的策略和对当前市场的见解，激发了对比特币投资的新一波兴趣。为了重申他对比特币的看涨押注，他指自己以12万美元的价格又购买了一个比特币。
比特币正以一个惊讶的速度发展，比特币价格昨天攀升至119,292美元，创下历史新高。比特币的牛市反弹引发了更多的兴趣，今天更达到了123,000美元的又一历史新高。现时推动比特币上涨的原因是多方面的，包括特朗普的关税、强劲的ETF表现以及比特币策略公司的大量累积。
乘着比特币快车的原生Layer 2项目
比特币虽然是最安全的区块链之一，但在速度、手续费与功能上，其实早就跟不上DeFi与Web3的脚步。现在一个全新项目 Bitcoin Hyper（$HYPER）打破限制，将Solana Virtual Machine直接整合进Bitcoin系统，实现闪电级交易、低至零的手续费，还首次让比特币支援智慧合约。
该专案以Solana虚拟机器构建，目标是为比特币建立一条高效、可程式设计的Layer 2公链。Bitcoin Hyper让用户能够将比特币跨链转入，并铸造 $HYPER 代币参与各类DeFi、NFT与dApp应用，填补了比特币长期以来在功能性上的缺口。目前Bitcoin Hyper预售已突破260万美元，代币价格仅为0.01225美元，还提供高达395%年化的质押回报。