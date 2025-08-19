BTC $115,573.70 0.40%
预测平台投资者押注Gemini成AI赢家 ChatGPT支持率不足20％

AI chatgpt 加密货币
在预测平台上，用户用真金白银的投票往往来得更准确，就像今年美国大选一样，绝大部分时间川普在预测平台当选支持率是在51％或以上，因此集合众多投资者的角度，预测平台具有一定参与价值，而让AI走上风口的OpenAI ChatGPT 在预测平台上均不被看好，反而是Google Gemini更受青睐。

Kalshi：Google Gemini将成今年最佳最佳 AI

最新的 Kalshi 预测合约显示，投资人押注 Google Gemini 在 2025 年底夺下“最佳 AI 文本模型”称号的比例已攀升至 59%。相较之下，OpenAI ChatGPT 的支持率跌至19%，xAI Grok 仅剩 15%。截至目前，该合约的成交额已超过 740 万美元，价格波动清晰放大了情绪的倾斜。

OpenAI 曾断崖式领先

Kalshi 这份合约的结算结果将以 LM Arena Leaderboard 的评测排名为准，确保结果具备可验证性。

资金投向正透露出一种趋势：投资人逐渐把信任从新创或其他巨头，转向具备产业链协同与规模化能力的 Google。去年11月，该份合约于去年11月时，OpenAI ChatGPT的支持度逾85％，而由马斯克旗下xAi的Grok高峰期亦有近60％支持率。

Polymarket：看好Grok争赢OpenAI

同样以LM Arena Leaderboard 的评测排名为准，预测年末最佳AI平台的合约，Polymarket显示同样是 Google Gemini 遥遥领先，稍有不同的是Kalshi平台的投资者更看好OpenAI，而Polymarket投资者认为Grok或更胜一筹。

全新预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER)：结合比特币安全性与Solana高速性能

Bitcoin Hyper ($HYPER) 是首个基于比特币原生Layer 2的协议，由Solana Virtual Machine (SVM) 驱动，旨在为比特币生态注入高速、低成本的智慧合约、dApp与迷因币发行能力。

透过结合比特币的安全性与Solana的高效表现，$HYPER释放出全新应用场景，并支援无缝的BTC跨链桥接。

该项目已通过Consult审计，并以可扩展性、简单性和信任为基础打造。投资者兴趣正在激增，预售已超过 1,030万美元，仅剩少量配额。HYPER代币目前仅售$0.012745，但该价格即将上调。你可以在Bitcoin Hyper官方网站上，使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击参与预售

